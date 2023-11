Véletlenül megnevezték a királyi család rasszizmussal vádolt tagját

November 28-án jelent meg angol nyelven Omid Scobie könyve, amelyben a királyi család a monarchia fennmaradásért vívott küzdelméről értekezik. A kötetet a família egyes tagjainak ismerősei, illetve az egyéb bennfentesek által elmondottakra alapozza, nem egyszer kínos helyzetbe hozva a családot. A legsúlyosabb a rasszizmus vádja, és egy korábbi kézirat meg is nevezte az érintett családtagot, amely már nem szerepel a végleges verzióban. Egy országban azonban véletlenül nem a végleges verzió került nyomdába.

Már hetek óta arról szólnak a hírek a brit sajtóban, hogy érkezik Omid Scobie újabb könyve, amelyben ezúttal a királyi család végjátékát, illetve a tagok között feszülő ellentéteket vesézi ki, amik II. Erzsébet királynő tavalyi halálát követően csúcsosodtak ki még inkább. Az írónak nem ez az első írása, ami a famíliával foglalkozik, 2020-ban került a boltok polcaira szerzőtársával, Carolyn Duranddal közösen írt könyve, A szabadság nyomában, amelyben kvázi Harry herceg és Meghan Markle történetét mutatták be, illetve azt, hogyan fogadta a szerelmüket a család.

Scobie-t nem először éri az a vád, hogy a sussexiek szószólója, így ennek megfelelően a könyvei sem pártatlanok, hanem a királyi család egy rejtett oldalát kívánják megmutatni. Legújabb alkotása, a november 28-án angol nyelven megjelent Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival pedig arra koncentrál, hogy bemutassa, hogyan próbálja a királyi család jelenleg életben tartani a monarchiát.

A botrány kódolva volt, arra azonban senki nem számított, hogy a könyvet egy országban máris vissza kell venni a polcokról. Hollandiában ugyanis véletlenül egy olyan kéziratverzió került nyomdába, amely leleplezte a királyi család azon tagját, akit rasszista megjegyzésekkel vádolt Meghan Markle. Bár a kötet példányai eljutottak a holland újságírókhoz, a sajtó egyelőre nem nevezte meg az érintettet.

Bár érdemes kihangsúlyozni, hogy mivel a família egyik hivatalos feladatokat ellátó tagja sem adhat interjút efféle könyvhöz, Scobie is csak az ismerősök és egyéb bennfentesek által elmondottakra tudott hagyatkozni, és ezek a megszólalások mindig fenntartásokkal kezelendőek. Legutóbbi, A szabadság nyomában című könyve kapcsán sem működött együtt sem Harry herceggel, sem pedig Meghan Markle-lel, ám a hercegné korábban a Legfelsőbb Bíróság előtt vallotta be, hogy felhatalmazást adott egyik tanácsadójának arra, hogy információkat osszon meg a szerzőkkel, így a Scobie által nyilvánosságra hozott részletek még annak ellenére is tisztább képet adhatnak arról, mi folyik a Buckingham-palotában, hogy a források nem a királyi család tagjai, hanem más informátorok.

Katalinra ráöntötték a hercegné szerepét

Scobie legújabb könyvének részleteibe belepillantva hasonló megállapításra lehet jutni, mint A szabadság nyomában esetében, ugyanis a szerző ismét Harry herceg és Meghan Markle védelmébe kelt. A kötetben elkényeztetett uralkodónak nevezi III. Károlyt, a királyi család mögött álló intézményt pedig alkalmatlannak, illetve felfedi a felek között uralkodó konfliktusok, nézeteltérések fő gyökerét. Megemlíti például, hogy Katalin hercegné és Meghan Markle 2019 óta nem beszéltek egymással, viszont előbbi máig beleborzong, ha meghallja utóbbi nevét.

Sőt, a hercegnét az a vád is érte, hogy figyelmen kívül hagyta Markle segélykiáltásait, amikor próbált beilleszkedni a királyi családba, és sosem volt érdekelt abban, hogy baráti viszonyt alakítson ki a sógornőjével. Ahogy Scobie a könyvben megfogalmazta, a forrásai szerint Katalin hercegné úgy véli, II. Erzsébet azért kedvelte őt, mivel tanítható, és nem olyan önfejű, mint anno Diana hercegné. Hozzátéve, őt azért nem vetette ki magából a rendszer, mivel sosem kezdett magánakciókba, hanem idomult az intézményhez.

Az intézmény nem törődött Meghannel, amikor fájdalmai voltak. Ez elég szomorú, és mivel Vilmos már nyíltan azt állítja, hogy az anyja túlságosan paranoiás volt ahhoz, hogy kimondja az igazat, ez azt bizonyítja, hogy az intézmény még mindig azon az elven működik, hogy a nem a családba született nők végső soron eldobhatók

– írta.

Scobie emellett arról is igen hosszasan értekezett, hogy Katalin hercegnét és Meghan Markle-t mindig is arra ösztönözték, hogy hasonlóképp öltözzenek és olyan ékszereket hordjanak, mint Diana hercegné – gyakran a róla készült képeket használták inspirációként. Az író szerint ezt ugyan lehetne kedves gesztusként is értelmezni, ám rossz szájíze lesz az embernek arra ráismerve, hogy mindez ugyanabban a rendszerben történik, ami anno „nyomorúságossá tette” Diana hercegné életét, és amely még mindig az ő csillogásának egy részét szeretné magáénak tudni.

Rasszista megjegyzések

Azt már előre tudni lehetett, hogy a kötetben szó lesz azokról a személyekről, akik a palotából megjegyzést tettek Archie herceg bőrszínére még a születése előtt, azon lamentálva, vajon színes bőrrel jön-e világra. Erre a sussexiek Oprah-nak adott interjújából derült fény még 2021-ben, ám az Scobie véglegesített kéziratában sem szerepel (a véletlen hollandiai eset kivételével) , hogy konkrétan kik tettek efféle rasszista kijelentéseket.

Az író azt állítja, azért nem hozta nyilvánosságra a nevüket, mert fél a jogi következményektől. Azt ugyanakkor megemlítette, ő tisztában van azzal, kikről van szó, amit az akkor még herceg Károly és Meghan Markle levelezéseiből tudott meg. A király ugyanis az Oprah-interjút követően megkereste Markle-t, mivel megrémült attól, hogy a hercegné így érezte magát, ezért a királyi család képviseletében beszélni akart vele. Scobie szerint ez a lépés némileg előre is gördítette a kommunikációt közöttük.

Az interjú kapcsán egyébként Kamilla királyné – akinek a neve korábban már felmerült a rasszista botránnyal összefüggésben – állítólag köszönetet mondott Piers Morgannek, amiért kiállt a királyi család mellett, azt állítva egy Twitter-bejegyzésben: akkor sem hinne Meghan Markle-nek, ha az időjárásról számolna be neki. Egyes források szerint a királyné egy rövid üzenetet is küldött Morgannek. III. Károly nejét egyébként a könyv több pontján felemlegeti a szerző, például azzal kapcsolatban, hogy nagy rokonszenvet érez Meghan Markle iránt – mivel hasonlóképp szedte őt is szét a média –, ám azzal egyáltalán nincs kibékülve, ahogy a saját malmukra próbálták hajtani a vizet. Ennek eredményeképp a királyné már évek óta nem tartja a kapcsolatot a sussexiekkel.

Vilmos herceg áll minden mögött?

Scobie informátorai szerint arról, hogy ennyire elharapózott a helyzet Harry herceg és a családja között, részben Vilmos herceg is tehet, mivel különböző részleteket szivárogtatott ki a múltjával kapcsolatban a sajtónak. Sőt, azt írja a könyvben, közvetlenül szerepet játszott abban, hogy a korábban szexuális zaklatással vádolt András herceget megfosszák királyi címeitől, tehát úgy festi le a trónörököst, mint aki a színfalak mögött mozgatja a szálakat. Ahogy Scobie megfogalmazta, András herceg ügyével kapcsolatban még külön egyeztetett is II. Erzsébettel, mivel úgy vélte, a királynő túl lágyszívű lesz, ha nem fejezi ki neki személyesen az aggályait. Mint az író megemlítette, a néhai uralkodót igen mélyen érintette, hogy el kellett vennie címeit fiától, azonban ez az eset rossz fényt vet az intézményre, és nem mellesleg továbbra is „jelentős károkat okozhat a monarchiának”.

Előbbiek mellett egyéb súlyos állítások is szerepelnek a kötetben Vilmos herceggel kapcsolatban, köztük az, hogy apját, III. Károlyt nem tartja kompetensnek a királyi feladatok ellátására, és nem nézi jó szemmel az uralkodási stílusát, ami merőben eltér II. Erzsébetétől. A kötetben az áll, Vilmos herceg csodálta a királynő politikai semlegességét, és hasonlóképp szeretne majd uralkodni. A könyv szerint a trónörökös csak átmeneti királynak tartja az apját, aki pusztán kikövezi az utat az uralkodása előtt. Egy forrás elmondása alapján ugyan apa és fia érdeklődési köre hasonló, másképp képzelik el a monarchia jövőbeli működését. Scobie ennek kapcsán kiemelte, ez a különbség abban is tapasztalható, hogy míg András herceg ügye megannyi álmatlan éjszakát okozott III. Károlynak, addig Vilmos herceg értetlenkedéssel fogadta, miért okozott számára nehéz pillanatokat a döntés. Sőt, a király jelenleg is anyagilag támogatja királyi címeitől megfosztott öccsét, ám Vilmos herceg el fogja zárni a pénzcsapot.

III. Károly király eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy végérvényesen berekessze önfejű testvére, András támogatását, és ostobaság lenne azt hinni, hogy Vilmos ugyanígy fogja támogatni nagybátyját

– fogalmazta meg Scobie.

A bosszú

Még az év elején került nyilvánosságra a hír, hogy Harry hercegtől és Meghan Markle-től elveszik az Angliában található Frogmore Cottage-t, amit II. Erzsébet ajándékozott oda nekik. Ahogy Scobie a könyvben megfogalmazta, több forrás is megerősítette, hogy – állítólag Anna hercegnő javaslatára – azért kellett elbúcsúzniuk az otthontól, mivel a família így kívánta megbüntetni őket a Harry&Meghan című netflixes sorozatukért. Azt írja, a sussexiek csalódottak voltak, amikor megtudták a hírt, hiszen az a ház jelentette számukra az egyetlen biztonságos helyet Angliában, mivel annak területét fegyveres őrök veszik körül – bár azóta, hogy lemondtak hivatalos királyi teendőikről, már nem biztosítják a védelmüket. Az író értesülései szerint néhány nappal azután, hogy megtudták, elveszítik az otthonukat, Harry herceg telefonon beszélt az apjával, kijelentve:

Szeretnéd látni az unokáidat?

III. Károly – aki a sorozat megjelenését követően állítólag szimplán bolondnak nevezte fiatalabb fiát – erre válaszul azt mondta, mindig lesz hely a számukra, ami egy forrás szerint nem nyugtatta meg túlságosan a herceget. A sussexieket végül megkérték, hogy minden holmijukat vigyék el a házból. Mint Scobie a könyvben kiemelte, a két tűz között lévő királyt egy „olyan intézményrendszer köti, ami gyakran nem tűr emberi érzelmeket”. Az író kifejtése alapján III. Károly kifejezetten szűkszavúan viselkedett Harry herceggel a memoárja debütálásakor is, és nem volt nyitott semmilyen párbeszédre.

Annak ellenére, hogy a könyv megjelenése előtt számos lehetőségük volt arra, hogy megvitassák konfliktusaikat, Károly inkább úgy döntött, hogy hónapokig távol tartja magát tőle. Harry és az apja 2022 karácsonyán váltottak néhány szót, de csak a memoár 2023. január 10-i megjelenése után volt az első igazi beszélgetésük. Egy közeli barátja biztatására Sussex hercege telefonon kereste Károlyt, hogy próbáljanak megoldani néhány megoldatlan ügyet kettejük között

– olvasható a könyvben, ahogy az is, hogy Harry herceg egyik barátja azt állítja, kínos beszélgetés zajlott le közöttük. Bár nem vitáztak, a király ridegen viselkedett.

III. Károly életvitelével kapcsolatban egyébként a szerző számos pletykát megemlít, amelyek többségéről bebizonyosodott, hogy nem igaz – köztük az, hogy kivasaltatja a cipőfűzőjét. Ám azt egyes források megerősítették, miszerint 1000 szálas, gőzölt ágyneműhuzattal együtt utazik, illetve hogy szereti, ha valaki egyhüvelyknyi fogkrémet nyom a fogkeféjére lefekvés előtt.

II. Erzsébet nem hitt a fiában?

A kötet szerint II. Erzsébet bizonytalan volt azzal kapcsolatban, hogy III. Károly készen áll-e az uralkodásra, így felbérelte Andrew Parkert, az MI5 egykori vezetőjét, hogy élete utolsó hónapjaiban segítse őt. Palotabeli források alapján a királynő úgy hivatkozott rá, mint az intézmény új vezérigazgatójára, ami csak azt a felvetést erősíti, hogy a néhai uralkodó nem volt biztos abban, III. Károly rátermett a királyi szerepre. Ahogy a könyvben kifejti az író, a királynő utolsó nyara a Balmoralban nagyrészt békés volt. Sétákkal, piknikekkel, grillezéssel telt, és romló egészségi állapota ellenére továbbra is elkötelezett maradt. Azt sem hagyta, hogy fia, az akkor még herceg Károly iktassa be az új brit miniszterelnököt, Liz Trusst, kijelentve:

Ez az én dolgom.

Scobie forrásai alapján II. Erzsébet halálát követően pedig mindenkinek jutott néhány pillanat kettesben az uralkodóval. Bár Anna hercegnő és Károly herceg épp a környéken voltak, így a királynő mellett lehettek, a többi családtagnak repülőre vagy autóba kellett ülnie, hogy elutazzon a Balmoral-kastélyba. Ahogy arról Harry herceg már beszámolt a memoárjában, miután édesapja felhívta őt telefonon, hogy Skóciába kell utaznia haldokló nagymamájához, küldött egy SMS-t Vilmos hercegnek, megkérdezve, hogyan terveznek eljutni Balmoralba, amire ő nem reagált. Szintén erről ír a könyvben Scobie, hozzátéve, ugyan voltak még szabad helyek azon a magángépen, amin épp Vilmos herceg ült, és csak egy órával később indult, magára hagyta az öccsét. Az egyik családtag pedig azt osztotta meg az íróval, hogy a trónörökös szimplán figyelmen kívül hagyta az SMS-t, mivel nem kívánta látni Harry herceget.

Mint Scobie kijelentette a könyvben, II. Erzsébet halála óta zajlik a reflektorfényért vívott küzdelem III. Károly és Vilmos herceg között, akik emiatt képesek egymást hátba is szúrni. Az író úgy fogalmazott: a felek „engedik, hogy az önző napirendek és a családi viszályok foglalják el a Windsor-házat”. Úgy véli, mindketten a saját fejük után mennek, ami veszélyezteti II. Erzsébet örökségét.

III. Károly makacs és különc, aki élete nagy részét azzal töltötte, hogy várta és tervezte felemelkedését, még a saját fiaival való kapcsolata árán is. A volt walesi herceg nemcsak elődjénél és utódjánál sokkal kevésbé népszerű, hanem szálka az intézmény szemében. Károly tudja, hogy uralkodása átmeneti lesz. Egy közbeeső szuverenitás, amelynek meg kell történnie idősebb fia, Vilmos walesi herceg uralkodása előtt, aki sokkal fiatalabb korában veszi át a hatalmat, hogy új életet leheljen ebbe az életerőtől megfosztott monarchikus rendszerbe

– olvasható a könyvben, és Scobie állítása szerint Vilmos herceg III. Károlytól való folyamatos elszakadása a koronázási szertartásról készült videón is tetten érhető, amelyben csak néhány pillanat erejéig látható a király és Kamilla királyné, míg a többi jelenetben a walesi herceg és családja.

Messze a kibékülés

Bár Harry herceg és a királyi család az elmúlt években eltávolodtak egymástól, III. Károly 75. születésnapja közelebb hozta őket egymáshoz, mivel a herceg telefonon kereste fel édesapját, akinek unokái, Archie herceg és Lilibet hercegnő egy videóban köszöntötték fel nagyapjukat. A felek fél éve nem beszéltek egymással, illetve korábban főleg III. Károly próbált békejobbot nyújtani fiának, így az, hogy ezúttal a herceg lépett, már valamiféle előrehaladást jelent. Bár apa és fia talán az elkövetkezendő időszakban kibékülnek egymással, arra nem sok esélyt látnak, hogy Vilmos herceg és öccse szintén elásnák a csatabárdot, mivel a kettejük között feszülő ellentétek sokkal mélyebben gyökereznek. Ám még ha ez így is történik, Scobie könyve szerint egyáltalán nem valószínű, hogy a sussexiek újra az Egyesült Királyságban élnek majd, mivel Meghan Markle „soha többé nem akarja betenni a lábát Angliába”, ahol sosem érezte otthon magát. Scobie elmondása alapján a sussexi hercegné egy szappanoperának nevezte, ami a királyi udvarban zajlik.

A kötetben az áll, Archie herceg negyedik születésnapja is csak egy ürügyet biztosított a számára, hogy ne kelljen elmennie III. Károly koronázási szertartására. Mint kiderült, a király sokat rugózott azon, hogy egyáltalán meghívja-e őket az eseményre. Scobie szerint a herceg még februárban hívta fel őt telefonon, hogy megkérdezze, rajta vannak-e a meghívottak listáján, mire III. Károly kijelentette, még nem döntött. A király okokat is sorolt ennek alátámasztására, ám a herceg úgy vélte, minden érvet felülmúl az, hogy támogatni szeretné őt a nagy napon. A sussexiek végül valóban meghívást kaptak a ceremóniára, ám csak Harry herceg vett részt rajta, méterekkel a családjától kapott helyet a westminsteri apátságban, majd annak végeztével vissza is repült az Egyesült Államokba, hogy megünnepelje fia születésnapját.

Scobie információi alapján Harry herceg a memoárja megjelenését követően kétszer is találkozni szeretett volna bátyjával, Vilmos herceggel, aki visszautasította a törekvéseit, ami hűen tükrözi, hogy a trónörökös nem kíván újra közeli kapcsolatba kerülni testvérével. III. Károly ezzel szemben látszólag nyitott a békülésre, és amennyiben sor kerül erre, talán a szigetország lakói sem fogják patás ördögként kezelni őt a továbbiakban.