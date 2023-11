Harry herceg és III. Károly kibékülése mentheti meg a monarchiát?

Harry herceg gáláns lépést tett édesapja felé: fél év után ő maga kereste fel telefonon, hogy boldog születésnapot kívánjon neki. Korábban III. Károly nyújtott több alkalommal is békejobbot fia felé, ám rendre visszautasításba ütközött, így a herceg gesztusa akár pozitív végkifejlettel is járhat a királyi család és úgy önmagában a monarchia jövőjét nézve.

Harry herceg és családja már hónapok óta a lehető legtávolabb állnak egymástól, aminek epicentrumában több probléma is áll. A királyi sarj egy évvel ezelőtt jelentette meg netflixes sorozatát, amelyben többek között arról nyilatkozott, rokonai nem álltak ki sem érte, sem a feleségéért, Meghan Markle-ért, amikor a média támadta őket, így arra kényszerültek, hogy hivatalos feladataikról lemondva és Nagy-Britanniát hátrahagyva más országban találjanak boldogságra. Bár a herceg kitárulkozása némileg árnyaltabbá tette a távozásuk körülményeit, a mindig hallgatásba burkolódzó királyi család más tagjai nem értékelték az őszinteségét. Köztük édesapja, III. Károly és testvére, Vilmos herceg sem, akiket néhol negatív színben tüntetett fel. Idén januárban debütált önéletrajzi könyvében, a Tartalékban még több olyan részlettel szolgált, ami kellemetlenül érinthette a famíliát, így ezt követően szinte minden kapcsolatot megszakítottak vele.

A felek utoljára III. Károly koronázásán láthatták egymást idén májusban, bár akkor is csak távolról, mivel a felesége nélkül az ünnepségre érkező Harry herceget nem a családja mellé ültették, hanem a westminsteri apátság hátsóbb sorainak egyikébe. Ezt megelőzően a királyi sarj II. Erzsébet temetésén volt együtt látható a családtagjaival, ám a viszonyuk azóta még haragosabb, hogy a herceg sorozata és memoárja megjelent. Ugyan Harry herceg az utóbbi időben többször is járt Európában – köztük az Invictus Games kapcsán –, és a király néhány alkalommal már próbált békejobbot nyújtani, eddig nem sikerült elásniuk a csatabárdot. Ám most úgy tűnik, megtört a jég.

Kiszivárogtatták a hívás részleteit

Mint megírtuk, III. Károly november 14-én ünnepelte 75. születésnapját, amelyet a Clarence házban tartott kisebb partin ünnepelt meg családtagjaival és barátaival. Az eseményre Harry herceg is meghívást kapott, amit ő nem fogadott el, ám a hírek szerint telefonon felköszöntötte az édesapját, legutóbb hat hónappal ezelőtt beszéltek. A Daily Telegraph tudomására jutottak a telefonbeszélgetés részletei, köztük, hogy a herceg mellett neje, Meghan Markle is beszélgetett a királlyal, illetve hogy unokái, Archie herceg és Lilibet hercegnő a Boldog születésnapot! című dalt énekelték el neki egy videóban. Ezen kiszivárogtatás egyébként csak olaj lehet a tűzre, mivel a herceg Michael Turnerrel, Nikki Sandersonnal és Fiona Wightmannel együtt indított pert még 2019-ben a Mirror Group ellen telefonlehallgatás címszó alatt, az ügy végére még mindig nem került pont. Születésnapi köszöntőjének nyilvánosságra hozása pedig ismételten csak egy bizonyítékként szolgálhat arra vonatkozólag, hogy a brit lapok a telefonját feltörve magánjellegű információkat hoznak napvilágra az engedélye nélkül.

Az viszont, hogy ezúttal Harry herceg kezdeményezett, és felhívta az édesapját – a palotabeli források szerint jövő héten is beszélni fognak –, nagy változásokat eredményezhet a közeljövőben. Legalábbis a kettejük kapcsolatában mindenképp, mivel korábban III. Károly volt az, aki próbált közeledni a fia felé. II. Erzsébet halálát követően vacsorázni hívta, meghívót kapott a születésnapi partijára, a tavalyi karácsonyi összejövetelre, illetve többször kijelentette, hogy az ajtaja mindig nyitva áll előtte, ám eddig folyton elutasításba ütközött. A herceg reakciója annak ismeretében érthető, hogy akárhányszor beteszi a lábát Angliába, gyűlölethullámmal találja szemben magát, mivel a szigetország egy része máig árulónak tartja őt. Ennek ellenére a királyi sarj már többször beszélt arról, hiányzik neki a családja, ám bocsánatkérést vár tőlük amiatt, mert nem védték meg őket, amikor kellett.

Jól jöhetnek ki ebből

Bár II. Erzsébet uralkodása idején is sokan morfondíroztak azon, van-e jövője egyáltalán a monarchiának, illetve van-e bármilyen szerepe a 21. században a királyi családnak, az ezzel kapcsolatos kételyek a királynő halálát követően meghatványozódtak. Ennek a gyökere részben abban keresendő, hogy a korábban szexuális zaklatással megvádolt András herceg miatt már önmagában megingott a nép bizalma a mindig feddhetetlennek hitt királyi családban, ám a Harry herceg önéletrajzi könyvében és netflixes sorozatában olvasottak, látottak hatására többek még nagyobbat csalódhattak a famíliában. Harry herceg közeledéséből viszont akár „profitálhatnak” is, mivel amennyiben a király vagy akár még a trónörökös, Vilmos herceg is megbékél vele, az megenyhítheti a briteket.

A monarchia éppenséggel részben pont amiatt táncol pengeélen, mivel a királyi család legelőkelőbb tagjai nemcsak hogy ennyire szétszéledtek, de nem is tartják egymással a kapcsolatot, ami nem túl előremutató a monarchiára nézve. A királyi család tagjai ugyan rendelkeznek privilégiumokkal, az ő szerepük inkább abban keresendő, hogy általuk tudják még vonzóbbá tenni Nagy-Britanniát, ami máig őrzi régi gyökereit. Harry herceg, III. Károly és Vilmos herceg esetleges kibékülésének hatására pedig a korábban a monarchiát kedvelők, ma már ellenzők egy része nagy valószínűséggel visszatáncolna a királyi családhoz, ami évszázadok óta stabilitást és egy biztos pontot jelent a szigetország lakóinak. Arról nem is beszélve, hogy a sérelmek maguk mögött hagyásával egy emberközelibb oldalukat mutatnák meg, és azt tükröznék, ők is egy ugyanolyan család, mint a többi, hasonló problémákkal, amiket mind ismerünk.

Megtörténhet egyáltalán?

Az eddig történtek fényében arra nagyobb esély van, hogy III. Károly és Harry herceg olajágat nyújtanak egymás felé, minthogy Vilmos herceg békül ki a testvérével. A fivérek között igencsak elharapózott a helyzet, sőt korábban tettlegességig is fajult a vita, aminek az lett a vége, hogy a trónörökös rátámadt Harry hercegre – ehhez hasonló esetekről a kötetében és a sorozatában szintén beszámolt.

Dühös voltam, de integettem neki, mire ő hirtelen rám támadt, megragadta az ingemet. Elhúzódtam, nem voltam hajlandó ránézni, de kényszerített, hogy a szemébe nézzek, majd azt mondta: »Figyelj rám, Harold! Szeretlek! Azt akarom, hogy boldog légy«

– írta a kötetben, és a köztük feszülő ellentétekkel kapcsolatban így fogalmazott a sorozatban:

A legszomorúbb, hogy ez az egész éket vert közénk a bátyámmal, ő most már az intézmény oldalán áll, amit meg is értek, elvégre ez az ő öröksége, és belesulykolták, hogy az intézmény fennmaradása részben az ő felelőssége is

– magyarázta.

Harry herceg egyébként az édesapja, III. Károly kapcsán sem fogalmazott finoman, úgy írta le őt, mint egy olyan személyt, aki sosem állt készen a szülővé válásra, és akinek mindig nehezére esett, ha épp együttérzést kellett kimutatnia. Sőt, a király korábban azzal is viccelődött, hogy Harry herceg nem a fia – ennek kapcsán már évek óta terjed egy pletyka, miszerint valójában Diana hercegné egyik volt szeretője, James Hewitt őrnagy az apja, aki a hír felreppenése óta tagadja ezen állításokat. A herceg mindezek mellett egyéb sérelmeket is felhozott apjával kapcsolatban, aki ennek ellenére jól láthatóan próbálja rendezni a kapcsolatát a fiával, ami egyáltalán nem igaz Vilmos hercegre.

Palotabeli források szerint arra van a legkevesebb esély, hogy a két testvér kibékül, mivel a Tartalék című könyv megjelenése óta ugyanolyan rossz viszonyban vannak, és menthetetlennek tűnik a kapcsolatuk. Vilmos herceg úgy tekint öccsére, mint egy disszidensre, míg Harry herceg úgy látja bátyját, mint aki a monarchia érdekeit a családja fölé helyezi. Ha a király és kisebbik fia újra tiszta lappal kezdené, talán a trónörökös is megfontolná, hogy újra felvegye a kapcsolatot Harry herceggel, ám erre egyelőre nem sokan fogadnának.

(Borítókép: Harry herceg és III. Károly a londoni Természettudományi Múzeum egyik eseményén még 2019-ben / Fotó: Getty Images)