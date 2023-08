Harry herceg újra bemerészkedik az oroszlán barlangjába

Harry herceg szeptemberben újra Európába látogat, ami az első nyilvános megjelenése lesz azóta, hogy májusban autóval üldözőbe vették őt és nejét, Meghan Markle-t a lesifotósok New Yorkban. A herceg utoljára III. Károly koronázása alkalmából járt a kontinensen, ám most egészen más céllal érkezik.

Harry herceg az Egyesült Államokba költözése óta igen kevésszer látogatott haza, ami részben amiatt történt így, mivel annak következtében, hogy feleségével, Meghan Markle-lel lemondtak királyi kötelezettségeikről, elestek egyes privilégiumoktól. Ezek egyike, hogy már nem látja el a védelmüket a rendőrség, ami egyébként a királyi család minden tagját megilleti, és az adófizetők finanszírozzák. A pár azt követően, hogy az Egyesült Államokba helyezte át székhelyét, két éven át nem tért vissza az Egyesült Királyságba, aminek főleg az előbbi volt az oka. A királyi sarj több kijelentést tett annak kapcsán, hogy fél a szigetországba vinni a családját, ezért a biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kérte, kijelentve, amennyiben hazalátogat, szeretné, ha továbbra is ingyen járna neki a rendőri védelem, és ha ezt nem áll módjukban meglépni, akkor fizethessen a biztonságukért. Az ügyben már hónapok óta folyik a jogi hercehurca, amellyel kapcsolatban már döntött a bíróság, elvetve a királyi sarj ajánlatát, miszerint alternatív megoldásként ő maga fizetne a rendőri védelemért, viszont a herceg fellebbezett az ítélet ellen.

Egy kezünk is elég lenne ahhoz, hogy megszámoljuk, a királyi sarj 2020 óta hányszor érezte az indíttatást magában ahhoz, hogy a szigetországba repüljön, ám érdemes hozzátenni, hogy e látogatások nagy része valamilyen hivatalos eseményhez kötődött. Bár Markle nem minden utazás alkalmával tartott a herceggel, aki legutóbb egymaga érkezett III. Károly megkoronázására, ezt megelőzően viszont mindketten részt vettek a II. Erzsébet királynő 70. uralkodását ünneplő eseményen, majd az uralkodó pár hónappal későbbi temetésén. Sussex hercege és hercegnéje ugyanakkor hamarosan ismét Európába látogat, ám arra nem sok esély van, hogy beugranak egy teára a Buckingham-palotába.

Németországban lesz jelenésük

Harry herceg és Meghan Markle legutóbb azzal kerültek be a hírekbe – leszámítva a házasságuk zátonyra futásáról szóló kacsát –, hogy New Yorkban egy eseményt követően autóval vették őket üldözőbe a paparazzik. Ahogy a szóvivőjük még akkor egy közleményben kifejtette, a könyörtelen üldözésnek könnyen lehetett volna katasztrofális vége is, mivel majdnem összeütköztek az úton lévő többi járművel, illetve a gyalogosok és a rendőrök épségét is veszélyeztették. A pár ezen incidens óta nem mutatkozott egy nyilvános eseményen sem, viszont szeptember elején újra Európába utaznak majd, pontosabban a németországi Düsseldorfba, mivel ott rendezik meg idén az Invictus Játékokat, amelyet a herceg alapított még 2014-ben.

Mint ismert, az Invictus Játékokon veterán katonák mérhetik össze tehetségüket különböző sportágakban, köztük atlétikában, íjászatban, kerekesszékes kosárlabdában, kerékpározásban, súlyemelésben, úszásban, ülő röplabdázásban és beltéri evezésben. Harry herceg és Meghan Markle egyébként ezen a sportrendezvényen jelent meg párként nyilvánosan először 2017-ben Torontóban. Idén szeptember 9-én – egy nappal II. Erzsébet halálának első évfordulóját követően – pedig ismét együtt érkeznek majd az eseményre, amelyen mindketten beszédet fognak mondani. A pár így újra bemerészkedik az oroszlán barlangjába, és egy nyilvános eseményen teszi ki magát mindannak, ami elől évek óta menekül.

Nem fényes a viszony

Bár megesett már korábban, hogy amikor a pár az Invictus Játékok miatt amúgy is Európába látogatott, tettek egy kitérőt az Egyesült Királyságban, ám arra való tekintettel, hogy a királyi családdal nem túl fényes a viszonyuk, kevés az esély arra, hogy tárt karokkal várják őket. Harry herceg a família fekete bárányává vált az utóbbi években, és nem egy zűrös ügybe keveredett a múltban, amelynek most issza csak meg igazán a levét. Januárban megjelent önéletrajzi könyvében és a decemberben debütált netflixes sorozatukban olyannyira kitárulkozott, mint előtte még senki a famíliából – kivéve az édesanyját, Diana hercegnét. Mindamellett, hogy a királyi sarj őszinte kinyilatkoztatásaival csak még távolabb sodródott rokonaitól, a britek nagy részét is magára haragította.

Emellett a sussexiek nem ápolnak túl jó viszonyt a sajtóval sem, 2019 óta összesen hét keresetet nyújtottak be brit és amerikai médiavállalatok ellen, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történetek kreálásával vádolnak. A herceg az egyike például annak a négy személynek – Michael Turner, Nikki Sanderson és Fiona Wightman mellett –, akik pert indítottak a Mirror Group ellen telefonlehallgatás címszó alatt, és a jogi hercehurca azóta is folyamatban van. A Mirror Grouppal való pereskedésen kívül a herceg a korábbiakban Sir Elton Johnnal, Sadie Frosttal, Liz Hurley-vel és más érintettekkel közösen nyújtott be keresetet az Associated Newspapers Ltd. (ANL) ellen, amelynek portfóliójába olyan lapok tartoznak, mint például a Daily Mail vagy a Mail Online. A pár 2019-ben a Mail On Sunday anyacége, a DMG Media ellen is pert indított, amiért az újságban leközöltek egy levelet, amit Meghan Markle az apjának írt, a hercegné engedélye nélkül. Sőt, a hírek szerint anno II. Erzsébet királynő személyesen fenyegette jogi következményekkel Rupert Murdoch médiavállalatát, a News Group Newspaperst egy telefonhackelés miatt, csakhogy erőfeszítéseit akkor Károly herceg aláásta – állítólag amiatt, hogy a cégcsoporthoz tartozó The Sun támogassa a trónra lépését.