Összecsaptak a hullámok Harry herceg és Meghan Markle feje felett

Sussex hercege és hercegnéje már jó ideje nem örvend túl nagy népszerűségnek a szigetországban, és a napokban felreppent hírekből ítélve úgy tűnik, a brit sajtó a korábbiaknál is több támadást intéz ellenük. Annak ellenére, hogy a pár egyébként az elmúlt években több lapot is beperelt már a félretájékoztatások miatt.

Harry herceg és Meghan Markle mára csak a királyi család mostoháinak tekinthetők, mivel amellett, hogy nemigen tartják a kapcsolatot a famíliával, a szigetország lakói sincsenek a legjobb véleménnyel róluk. Hogy miért romlott meg ennyire köztük a viszony, arról a herceg már korábban a netflixes sorozatukban és az önéletrajzi könyvében is beszámolt. A probléma gyökere ugyanakkor a brit sajtó támadásaiban – amelyek kereszttüzében a pár állt – és ebből következően a királyi család nemtörődömségében keresendő. A hercegnek már fiatalkora óta a bögyében volt a média, ami részben annak köszönhető, hogy ismertsége miatt nem lehetett normális gyerekkora, ahogy azt édesanyja, a néhai Diana hercegné szerette volna.

A királyi sarj felnőttkorára ugyan kvázi hozzászokott ahhoz, hogy a lapok bizonyos időközönként beleszállnak, azonban Markle életébe való belecsöppenésével egy másfajta gyűlölethullámmal kellett szembesülnie. Az üldöztetés és a karaktergyilkosság pedig olyan mély nyomot hagyott mind Harry hercegben, mind a nejében, hogy inkább más országba helyezték át székhelyüket. Bár ahogy az májusban kiderült, még az Egyesült Államokban sincsenek a legnagyobb biztonságban, mivel akkor egy gáláról jövet vették őket üldözőbe autóval. Az eset sokakat töltött el déjà vu érzéssel, tekintve, hogy a herceg édesanyja anno így vesztette életét. A pár azonban a királyi teendőkről való lemondással egyetemben kezdett egyre jobban kiállni magáért, és szembeszállni a sajtóval, ám egyelőre még nem tudtak gátat szabni az őket és a házasságukat érintő pocskondiázásnak.

A brit sajtó hadjárata

Az elmúlt időszakban nem egy hír látott napvilágot a brit bulvársajtóban a párral kapcsolatban, amelyek egy része aköré körvonalazódott, hogy gond van a házasságukban. A Sun – akikkel már régóta pereskednek – például azt írta, a herceg menekül neje elől, és saját szobát tart fenn egy kaliforniai luxushotelben. Akkor azt írták, a királyi sarj a felesége nélkül szokott pihenni itt, és gyakran látogat egy Los Angeles-i privát luxusklubot, a San Vicente Bungalowst is. Emellett kiemelték, hogy a pár akkoriban ünnepelte ötödik házassági évfordulóját, viszont erről semmit nem osztottak meg a közösségi médiában, amit gyanúsnak véltek. A felreppent hírekre reagálva viszont Harry herceg egyik képviselője állította, ebből egy szó sem igaz.

E mentén fenntartásokkal kezelendőek azon kijelentések is, amelyek azon bennfentesektől származnak, akik azt állították, Harry herceg és Meghan Markle házassága zátonyra futott, és a királyi sarj sokkal jobban járna, ha visszaköltözne szülőföldjére. Érdemes megjegyezni, hogy a brit sajtó nem először próbálja befeketíteni a párt, különösen a hercegnét, akiről korábban már azt is írták, a comptoni gettóból származik, pedig sosem élt ott – erről ő maga számolt be a netflixes sorozatukban. Hasonló, később hamisnak nevezett állítás volt az is, hogy Markle vette rá a herceget a királyi családból való kiválásra, illetve hogy ezen döntésükről II. Erzsébet is csak későn értesült. A pár ugyanis a szériában kifejtette, már évek óta tudta mindenki a famíliában, mi a tervük, így semmiképp nem érhette váratlanul őket.

A legfőbb problémát az adja, hogy a brit lapok által közölt cikkek nagy része informátorokra vagy királyi tudósítókra hivatkozik, ám az általuk elmondottak azért nem minden esetben vehetőek készpénznek. A herceg a sorozatukban bővebben beszélt a királyi szerzőkről, illetve tudósítókról, kifejtve, ők a kiterjesztett PR-os részlege a királyi családnak, akik egyfajta hitelességet sugároznak. Mint megjegyezte, már több mint harminc éve van efféle egyezség a média és a család között, így a királyi sajtócsoport által írt cikkek mindenki mással szemben előnyt élveznek, e lapok közé tartozik a Daily Mail, a The Times, a Daily Express, a The Mirror, a The Telegraph, a The Sun és az Evening Standard, amelyek közül egyedül a The Telegraph az, ami nem bulvárlap.

Mindezek fényében valószínűtlennek tűnik, hogy Harry herceg és Meghan Markle házassága romokban heverhet, és sokkal inkább a brit sajtó bosszúhadjáratáról lehet szó. A szigetország lakóinak egy része ugyanis árulásnak véli, hogy a királyi sarj hátat fordított családjának és inkább továbbállt, ahogy ahhoz sem szoktak hozzá, hogy a famíliából akárki is ellenvetést tanúsít a cikkekben lévő információkkal szemben, arra meg pláne nincs sok példa, hogy közülük bárki jogi útra terelné az efféle ügyeket. A felek között már csak amiatt is nagy ellentét feszül, hiszen míg Harry herceg arra törekszik, hogy megvédje családját – és elkerülje azt a meghurcoltatást, amiben az édesanyjának is része volt –, addig a brit lapok szeme előtt az lebeg, hogy megőrizzék hitelességüket, és ne veszítsék el az olvasótáborukat. Még ha ez azzal is jár, hogy olyan híreszteléseknek adnak teret, amelyek nagy valószínűséggel nem felelnek meg a valóságnak.

Nincs jóban a sajtóval

Mint ismert, Harry herceg egyike annak a négy személynek – Michael Turner, Nikki Sanderson és Fiona Wightman mellett –, akik még 2019-ben pert indítottak a Mirror Group ellen telefonlehallgatás címszó alatt. Egy 55 oldalas keresetet terjesztett a londoni felsőbíróság elé a Mirror Grouphoz tartozó lapokban – Daily Mirror, Sunday Mirror, The People, Sunday People – megjelent, a magánéletét boncolgató cikkek miatt. A herceg azt állítja, feltörték a telefonját, és bizalmas információkat hoztak napvilágra az engedélye nélkül, illegálisan, beleértve viszonyát a családtagjaival, kapcsolatát az exével, drogproblémáit és katonai tevékenységét. A királyi sarj a kártérítés megállapítása mellett azt is el szeretné érni, hogy a bíróság nyilvánítsa törvénysértőnek a cég által kiadott lapok vele szemben alkalmazott korábbi információgyűjtő gyakorlatát.

Sussex hercege és hercegnéje 2019 óta összesen hét pert indított brit és amerikai médiavállalatok ellen, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történetek kreálásával vádolnak. A Mirror Grouppal való pereskedés mellett a herceg a korábbiakban Sir Elton Johnnal, Sadie Frosttal, Liz Hurley-vel és más érintettekkel közösen nyújtott be keresetet az Associated Newspapers Ltd. (ANL) ellen, amelynek portfóliójába olyan lapok tartoznak, mint például a Daily Mail vagy a Mail Online. Ebben az ügyben a herceg utoljára márciusban állt a bíróság elé. A pár 2019-ben a Mail On Sunday anyacége, a DMG Media ellen is pert indított, amiért az újságban leközöltek egy levelet, amit Meghan Markle az apjának írt, a hercegné engedélye nélkül. Sőt, a hírek szerint anno II. Erzsébet királynő személyesen fenyegette jogi következményekkel Rupert Murdoch médiavállalatát, a News Group Newspaperst egy telefonhackelés miatt, csakhogy erőfeszítéseit akkor Károly herceg aláásta – állítólag amiatt, hogy a cégcsoporthoz tartozó The Sun támogassa a trónra lépését.

2006-ban derült ki, hogy a News Group Newspapershez tartozó News of the World bulvárlap lehallgatta Vilmos herceg munkatársainak üzenetrögzítőjét. Ekkor rendőrségi vizsgálat kezdődött, és napvilágra került, hogy az újság nagyüzemben végzett illegális lehallgatásokat, hogy exkluzív információkhoz jusson. A királyi család tagjai mellett politikusokat, hírességeket, rendőröket, nagy port kavart bűncselekmények áldozatait és sportolókat is megfigyeltek. Az évekig tartó lehallgatási botrány 2011 júliusában a News of the World megszűnésével ért véget. A lap nyolc alkalmazottja, köztük két szerkesztője bíróság elé került. Andy Coulson szerkesztő, aki David Cameron miniszterelnök kommunikációs igazgatója is volt, 18 hónap börtönbüntetést kapott, amiből ötöt leült.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle 2022. szeptember 8-án. Fotó: Kirsty O'Connor – WPA Pool / Getty Images)