Szakíthat Harry herceg és Meghan Markle

Talán már a brit királyi család tagjai sem lepődnek meg azon, hogy szinte minden héten arról szólnak a hírek, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle kapcsolata éppen milyen, vagy éppen mivel vívták ki ismét valakinek a haragját.

A legtöbb bennfentes információját érdemes komoly fenntartásokkal kezelni, ugyanakkor az elmúlt hetekben egyre több olyan, a családhoz közel álló informátor állította egybehangzó módon, hogy a pár házassága zátonyra futott.

A témában persze csak az Egyesült Államokban élő pár tudna igazságot tenni, Meghan Markle korábbi barátja szerint mindenki jobban járna, ha a pár külön utakon folytatná – legalábbis Harry biztosan –, hiszen a britek tárt karokkal várják vissza szülőföldjére.

Szerintem sokkal jobb lenne így Harrynek. Ha visszajönne ide, tárt karokkal fogadnák. Természetesen a válás miatt nagyon szomorú lesz, és a gyerekeknek is nehéz lesz, de itt az ideje, hogy Harry hazajöjjön. Azt hiszem, Megan azt hitte, hogy az egész a gyémántokról, ékszerekről, tiaráról szól, és arról, hogy a show sztárja legyen, de nem erről volt szó, Katalin hercegné mindig is többet tudott nyújtani nála, ez pedig nagyon zavarja

– mondta a Mirrornak az egyik bennfentes, Lizzie Cundy.

Markle és Cundy még 2013-ban találkoztak, amikor az utóbbit felkérték, hogy menjen el a színésznővel egy jótékonysági rendezvényre, amelyet barátja, John Caudwell tartott. Amiatt volt ez az esemény fontos, mert Meghan állítólag szerepet akart kapni a Made In Chelsea tévéműsorban (nem mellesleg Cundy ezen az eseményen próbálta meg összehozni őt a korábbi angol válogatott futballista Ashley Cole-lal).

Hozzátette azt is, hogy természetesen sajnálná a válást, de úgy érzi, Harrynek mindenképp jót tenne.

Nem szeretem látni, hogy házaspárok elválnak, ez szomorú, különösen, ha gyerekeik is vannak. Ennek ellenére szerintem bizonyos szempontból jobb lesz Harrynek, az ő oldalát is látnunk kell. Ő most Kaliforniában van, nincs egyetlen barátja sem. Nincs családja, összeveszett az apjával és a bátyjával, néha nagyon magányos lehet