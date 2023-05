Nem hisznek Harry hercegéknek, mégsem lehettek akkora veszélyben

Harry herceg és Meghan Markle szeme előtt valószínűleg az egész élete lepergett, miután kedd este a Ms. Foundation Women of Vision Awards gáláról hazafele menet lesifotósok kezdték el követni őket, ami egy több mint két órán át tartó autós üldözésbe csapott át. A szóvivőjük az esetet követén egy közleményben azt nyilatkozta, könnyen lehetett volna katasztrofális vége, mivel veszélyeztették az úton lévő többi autóst, illetve a gyalogosokat is. Az esetről ugyanakkor azóta már több részlet is napvilágot látott, amelyek a pár – pontosabban a szóvivőjük – által elmondottak ellentétéről tesznek tanúbizonyságot.

Hol az igazság?

A New York-i rendőrség közölte, a kezükben tartották az irányítást, és a pár kijelentését kissé túlzónak ítélték meg. Ahogy a szóvivőjük szerdán kifejtette, a rendőrség segített a Sussex hercegét és hercegnéjét védő biztonsági csapatnak, és ugyan a fotósok a közlekedés szempontjából valóban kihívást jelentettek, de Harry hercegék épségben megérkeztek az úti célhoz. Emellett hozzátette, semmilyen jelentés nem érkezett balesetről, esetleges sérülésről vagy letartóztatásról. Egyes szemtanúk azt közölték, a pár egész este kerülte a lesifotósokat, akik valóban agresszívan léptek fel velük szemben, míg mások a biztonsági csapatuk profizmusát vonták kétségbe, akik állításuk szerint provokálták a fotósokat, és gúnyolódtak rajtuk.

A pár 21 óra 50 perckor hagyta el a gálát, a New York-i rendőrség és a saját biztonsági csapatuk egyik autója tartott velük, illetve egy csapatnyi lesifotós. A paparazzik később azt nyilatkozták, Harry hercegék biztonsági személyzete közlekedett szabálytalanul – valószínűleg amiatt, hogy ne árulják el, hol szálltak meg a városban. Egyik testőrük, Chris Sanchez az incidenst követően nyilatkozott, kiemelve, hogy többtucatnyi autó, motor és kerékpár követte őket, amivel komoly veszélybe sodortak mindenkit.

Végzetes is lehetett volna. Soha nem láttam, nem tapasztaltam ehhez foghatót

– jelentette ki, illetve hozzátette, sok lesifotós a járdaszegélyen közlekedett, valamint a piros lámpát sem vették figyelembe.

Ezzel szemben a hatóságok azt közölték, nem volt szó száguldozásról, bár azt elismerték, hogy az egyik jármű a járdaszegélynek ütközött, majdnem elütve két rendőrt. Több forrás azt is kifogásolta, hogy a hajsza több mint két órán át tartott volna, mivel egyes informátorok szerint körülbelül egy órát vehetett igénybe. Egy ponton a pár a biztonsági autóból át is szállt egy taxiba, amit Sukcharn Singh vezetett. A sofőr a New York Postnak nyilatkozva elmondta, az út nem tartott tovább tíz percnél, mivel végül visszaültek az előbbi autóba, attól tartva, hogy a lesifotósok megtalálják majd a helyet, ahol elszállásolták őket. A taxis azt mondta, hat paparazzi vette körül a járművet, amikor egy szemeteskocsi mögé ragadtak, illetve két autó követte őket, de nem érezte úgy, hogy veszélyben lenne.

A párt az esetet követően a közösségi médiában is kigúnyolták, azt állítva, csak kiszínezték a történetet, illetve többek párhuzamba állították a nemrég debütált South Park-epizóddal, amiben Sussex hercege és hercegnéje tűnt fel, magánéletet követelve egy világ körüli turnén. Harry hercegék már nem először szembesülnek a meg nem értettséggel, viszont bármi is az igazság, egy ilyen esetet bűn lenne elbagatellizálni. A királyi sarjnak gyerekkora óta gyűlik meg a baja a sajtóval, ahogy rossz emlékként él benne az is, hogy édesanyja, Diana hercegné egy lesifotósok által üldözött kocsiban vesztette életét Párizs egyik utcáján.

Nem lesz már béke?

Harry herceg a januárban megjelent önéletrajzi könyvében, illetve az azt megelőző novemberben debütált netflixes sorozatukban is bővebben beszámolt arról, min kellett keresztülmennie a brit sajtó szorításában már fiatalként. Ahogy a szériában felidézte, édesanyjával, Diana hercegnével kapcsolatban az emlékei többségében lesifotósok szerepelnek. Nem telt el úgy nyaralásuk, hogy fotósok ne vették volna körbe őket, viszont nem reagálhattak semmit, mivel a királyi családban ezt javasolják mindenkinek. Mint megemlítette, nagy nyomást helyezett rájuk mindez, illetve édesanyja halálát követően is feszélyezte őket Vilmos herceggel, hogy válaszolniuk kellett a sajtó kérdéseire, és mosolyt kellett erőltetniük az arcukra. Sőt, voltak olyan lesifotósok, akik követték őket, és a róluk szóló felvételeket borsos áron adták tovább.

Anyám igyekezett védeni minket, amennyire csak tudott. Arra is akadt példa, hogy konkrétan kérdőre vonta a lesifotósokat

– mondta.

A sorozatban le is vetítették a videót, amit a paparazzo készített, mikor Diana hercegné odament hozzá, és megkérte, hagyja békén a gyerekeit. A hercegné egyébként ezen a felvételen azt is elmondja, csak aznap 15 fotós követte őket. A herceg visszaemlékezése szerint kamaszkorában 30-40-szer fordult elő az, hogy követték őt, nem is beszélve a lapokban megjelenő cikkekről, amelyek az alkoholfogyasztásáról és az állítólagos drogozásáról szóltak. Ahogy akkor is botrány tört ki, amikor kiderült, hogy náci egyenruhát vett fel.

A herceget a tanulásban ugyan nem akadályozták, mivel a királyi család egyezséget kötött a brit sajtóval ez ügyben, más helyzetekben viszont nemigen hagyták levegőhöz jutni. Ahogy a sorozatban kifejti, minden alkalommal, amikor új kapcsolata lett, a lapok megneszelték, és azonnal zaklatni kezdték az aktuális barátnőjét, illetve annak családját. Így mikor megismerte Meghan Markle-t, rettegett attól, hogy a média őt is elűzi, ahogy másokkal tette korábban. A herceg a kötetben és a szériában is megjegyezte, hány költözési tervük szivárgott ki a sajtó által, így szabotálva, hogy saját életet kezdhessenek. Mint kiemelte, nem szerettek volna az adófizetők pénzéből élni, és azt akarták elérni, hogy a sajtó végre ne játszhassa ki ellenük a közérdekkártyát, mivel azt mondták: aki csak egy százalékban is közpénzből él, annak meg lehet sérteni a magánszféráját bármelyik pillanatban.

Nem akarja, hogy a történelem megismételje önmagát

Harry hercegék a királyi családból való kiválásukat megelőzően több országot is kinéztek, köztük Új-Zélandot, a Dél-afrikai Köztársaságot, Kanadát és az Egyesült Államokat, ám végül minden tervük kiszivárgott. Mikor egyik barátjuk, Tyler Perry felajánlotta nekik, hogy költözzenek egy időre a Los Angeles-i otthonába, pár hétbe telt, mire ismét rájuk talált a sajtó. Kerítést kellett építeni a ház köré a betolakodók miatt, és hol a kert felett keringtek helikopterrel vagy drónokkal, hol pedig a kerítésüket vágták át a lesifotósok. Sőt, amikor Santa Barbarára költöztek, a mellettük található tavon lévő csónakból is fotózták őket, és úgy tűnt, a magánszférájuk megszűnt létezni.

A királyi sarj többször értekezett már arról, hogy Meghan Markle-ben és Diana hercegnében sok hasonlóságot lát, így nem véletlen, hogy tart attól, a lesifotósok miatt hasonlóképp fogja elveszteni őt is. Édesanyja csak nehezen tudott menekülni a sajtó szorításából, így a királyi családból való kiválásuk és az elköltözésük is egy módja volt annak, hogy a herceg megakadályozza, hogy a történelem megismételhesse önmagát. Kérdéses, hogy a reflektorfényben élt évek miatt mennyire vált a rögeszméjévé a sajtó, amire egyébként egy pszichológus is felhívta a figyelmét. Ahogy Harry herceg a könyvében elmesélte, édesanyja halálát máig nem tudta feldolgozni, így szakemberhez fordult, aki megállapította, egy függősége van: a sajtó – ami nem meglepő diagnózis azt számításba véve, hogy a legrosszabb emléke, Diana hercegné elvesztése is hozzájuk fűződik.

