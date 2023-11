Elérkezett a brit monarchia végjátéka?

A hónap végén debütáló, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival című könyvében az író, Omid Scobie azt fejtegeti, milyen ingatag talajon lépked jelenleg a brit királyi család, illetve II. Erzsébet királynő halála óta mennyiben lett más az élet a Buckingham-palotában.

II. Erzsébet királynő tavaly szeptemberi halálát követően egy új korszak köszöntött nemcsak a királyi családra, hanem egész Nagy-Britanniára – vagy tágabban nézve a Nemzetközösségre is. A família a néhai uralkodó mellett ugyanakkor az utóbbi időben még egy főt veszített el soraiból, Harry herceget, akit árulónak bélyegeztek a szigetországban, miután királyi kötelezettségeiről lemondva az Egyesült Államokba költözött.

Az pedig csak még tovább rontott a helyzeten, hogy az elmúlt évben egy netflixes sorozatban, majd idén januárban megjelent önéletrajzi könyvében mutatta be saját szemszögéből távozása körülményeit. Mindez azzal járt, hogy be kellett mártania a saját családtagjait, köztük az édesapját, III. Károlyt, akiről azt állította, sosem állt készen az apaságra, míg testvérét, a trónörökös Vilmos herceget azzal hozta kellemetlen helyzetbe, hogy megosztotta a nyilvánossággal tettlegességig fajuló vitájukat.

Bár a Tartalék volt az első, Harry herceg nevével fémjelzett könyv, nem ez volt a legelső kötet, ami a sussexiek és a királyi család ellentétét mutatta be. Omid Scobie és társszerzője, Carolyn Durand A szabadság nyomában címmel jelentetett meg egy könyvet még 2020-ban, amelyhez ugyan a párral nem készítettek interjút, de több ismerősük, illetve számos palotai alkalmazott nyilatkozott. Bár Harry herceg és Meghan Markle mindig is tagadták, hogy együttműködtek volna az írókkal, a hercegné a Legfelsőbb Bíróság előtt végül bevallotta, hogy felhatalmazást adott egy tanácsadójának arra, hogy információkat osszon meg velük. Omid Scobie november 28-án egy újabb kötettel érkezik, ami az Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival címet kapta, és amelyben az író arról értekezik, hogyan próbálja meg a királyi család jelenleg életben tartani a monarchiát.

Harry hercegék szócsöve

Omid Scobie legújabb könyve eredetileg augusztusban jelent volna meg, ám november végére tolták a megjelenést, hogy a kötetben foglalkozhassanak III. Károly koronázásával. Az író A szabadság nyomában című kötete is tartalmazott meglepő sorokat, legalábbis abban az értelemben, hogy az már önmagában kérdéseket vetett fel akár a palotai alkalmazottak vagy a családtagok megbízhatósága kapcsán, hogy hogyan juthattak Scobie tudomására egyes kényes beszélgetések látszólag pontos leiratai – felidézte például Harry herceg és Meghan Markle első együtt töltött estéjét. Eddig is úgy tartották, hogy Scobie a sussexiek nem hivatalos szócsöve, így valószínűleg mindent el fog követni annak érdekében, hogy egyrészt az ő narratívájukat erősítse, másrészt olyan részleteket fedjen fel a királyi család tagjairól, amik valóban kényelmetlenül érinthetik őket.

A Daily Mail egyik forrása szerint Scobie akár annak a személyazonosságára is fényt deríthet, aki Harry hercegék korábbi elmondása alapján a családból megjegyzést tett kisfiuk, Archie bőrszínére – azt taglalva, vajon fehér vagy színes bőrrel jön-e majd világra. Sőt, az író azt állítja, a könyvhöz a palota nemcsak korábbi, hanem jelenlegi személyzetével is beszélt, illetve a királyi család egyes tagjaival és a megbízható barátokkal – bár vélhetően ezt semelyikük nem fogja bevallani.

Egymás után fogja ledobni az atombombákat. Néhányan azt is rebesgetik, hogy megnevezheti azt, aki felvetette, milyen bőrszíne lesz majd Archie-nak. Mindenki tudja, hogy Omid a sussexiek nem hivatalos szócsöve, így ki lehet jelenteni, hogy a könyv iránt az Atlanti-óceán mindkét partján óriási lesz az érdeklődés

– jegyezte meg az informátor.

Eljött a végjáték?

Úgy tudni, bizonyos részletek egy amerikai magazinban fognak megjelenni még a kötet debütálása előtt, viszont már sokat sejtet annak leírása is az Amazonon. Az oldalon az olvasható, a könyv egy átható nyomozás a brit monarchia jelenlegi állapotáról, azaz „egy népszerűtlen királyról; egy hataloméhes trónörökösről; egy királynéról, aki képes bármit megtenni imázsa megőrzéséért, és egy hercegről, akinek új életet kell kezdenie, miután a saját családja elárulta”.

Az Endgame egyébként az első kötet II. Erzsébet halála óta, ami a királyi család jelenlegi szerepére, az új uralkodó okozta változásokra, illetve annak nehézségeire fókuszál, hogy a 21. században miképp maradhat fenn a monarchia. Emellett pedig tágabb képet adhat a királynő halálát övező eseményekről, mivel a könyv leírásában az olvasható, az író úgy véli, II. Erzsébet halála rendesen megtépázta az amúgy sem túl biztos talpakon álló Windsor-házat.

Ez a monarchia végjátéka. A birtokában vannak mindannak, ami szükséges a megmentéséhez?

– áll az ismertető végén.

Bár egyelőre a könyv egy részlete sem került nyilvánosságra, a fejezetek címeit viszont már tudni lehet, amelyek a következőek lesznek:

Megingott a talaj: a királynő meghalt, bajban a monarchia

András herceg bukása: botrány, szégyen és egy informátor elhallgattatása

A rassz és a nemesek: intézményesült fanatizmus és elutasítás

Fel a kesztyűkkel: Vilmos herceg, a trónörökös

Le a kesztyűkkel: Harry herceg, a küldetésen lévő ember

Egybeesik A korona új évadának megjelenésével

November végén dupla támadást mérnek a királyi családra, mivel amellett, hogy 28-án jelenik meg az amerikai boltokban Scobie kötete, a família életéről szóló sorozat, A korona hatodik évadának első etapja 16-án debütál a Netflixen. Bár tény, hogy a széria a készítők szerint átvitt értelemben egy szerelmeslevélként szolgál II. Erzsébet számára, ám érdemes kihangsúlyozni, hogy A koronában látható történelmi események nem mindegyike felel meg a valóságnak, illetve a párbeszédek is csak a képzelet szüleményei. A hatodik évad a hírek szerint Diana hercegné utolsó napjait mutatja be 1997-ben bekövetkezett halála előtt, illetve a tragédiát követő eseményeket szintén kivesézik, viszont a baleset pillanata nem lesz látható. A Diana hercegnét játszó Elizabeth Debicki és a Károly herceget alakító Dominic West egyébként nemrég egy interjúban elmondta, a készítők a lehető legérzékenyebben próbálják kezelni a tragikus incidenst és annak következményeit.

Ahogy a sorozat megálmodója, Peter Morgan egy interjúban kiemelte, az, hogy plusz egy évadot kapott A korona, nem jelenti azt, hogy a cselekmények idősávja is kitolódott napjainkig, hanem jobban el tudnak mélyülni a történtekben. Ennek értelmében pedig például Meghan Markle sem fog már szerepelni a széria utolsó évadában, amelyben az értesülések szerint a királyi család életét a 2000-es évekig követik végig. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a készítők az akkor még herceg Károly és a korábban hercegné titulussal rendelkező Kamilla esküvőjét bemutatják majd a sorozatban. Ez az információ az Anna hercegnőt alakító Claudia Harrisontól származik, aki egy interjú során elmondta, az esküvő volt az utolsó jelenet, amit forgattak. A cselekménynek így legalább 2005-ig kell kifutnia, így a nézők végigkísérhetik Katalin hercegné Vilmos herceggel való megismerkedését is.