II. Erzsébet halála óta a tetejére fordult a világ

2022. szeptember 8-án egy világ szíve szorult össze egyszerre, amikor kiderült, az orvosok aggódnak II. Erzsébet állapotáért. Bár két nappal korábban még beiktatta az új brit miniszterelnököt, Lizz Trusst a Balmoral-kastélyban – ez volt az első kormányfői kinevezés, amit nem a Buckingham-palotában hajtott végre a királynő –, ám az emlékezetes eseményt megörökítő képeken látni lehetett, hogy a néhai uralkodó nincs jó állapotban. Az egészsége romlásával kapcsolatban akkoriban már sok híresztelés szárnyra kapott. A tavalyi év elején átesett a koronavíruson, és már hónapok óta mozgásbeli problémákkal küzdött, így bottal járt. Hogy megkönnyítsék számára a közlekedést, egy kerekesszékes liftet építettek egyik skóciai birtokához, bár mindig irtózott a kerekesszék gondolatától. Ebben hasonlított édesanyjára, Erzsébet anyakirálynéra, akit másik lánya, Margit hercegnő temetésére egy sötétített ablakú autóval vittek, hogy ne lehessen róla fényképet készíteni a tolószékében.

Emellett beszédes volt, hogy a szokásosnál több eseményen való részvételről mondott le, köztük az észak-írországi útjáról. A születésnapját, illetve az uralkodásának 70. évfordulóját ünneplőTrooping The Colouron nem vonult végig a The Mall úton, sőt a négy napon át tartó ünnepségsorozat részét képező istentiszteleten sem vett részt, amit a Szent Pál-székesegyházban tartottak. A tavalyi Braemar Gathering nevet viselő jeles eseményen a fia, Károly herceg helyettesítette őt, amire azelőtt sosem volt példa, illetve kihagyta az új miniszterelnök megválasztását követően a Titkos tanács ülését. Azután pedig, hogy szeptember 8-án a Buckingham-palota egy közleményben tudatta a nyilvánossággal, aggódnak az orvosok a 96 éves királynőért, az egyértelműen azt sugallta: nagy a baj. Riasztották a királyi családot, viszont az akkor még herceg Károlyon és Anna hercegnőn kívül senki nem ért oda időben a Balmoral-kastélyba. Hazai idő szerint szeptember 8-án az esti órákban jelentette be a palota II. Erzsébet halálát, amellyel egy új korszak vette kezdetét, egy jóval modernebbnek remélt időszak, azonban azt valószínűleg III. Károly sem sejtette, hogy rendesen fel kell majd kötnie a gatyáját.

A vihar előtti csend

II. Erzsébet halálakor III. Károly lett Nagy-Britannia és az egész Nemzetközösség uralkodója, azonban már regnálása első napjaiban némi ellenszenvvel kellett szembenézni, mivel a britek egy része nem fogadja el őt királyként. Mint ismert, III. Károly korábban Diana hercegnével alkotott egy párt, és még házasok voltak, amikor viszonyt kezdett Kamilla királynéval. A nép hercegnéjének is nevezett Diana iránt érzett mérhetetlen tisztelet és szeretet következményeképp pedig a szigetország lakói közül sokan csak őt fogadják el királynéjukként, míg mások Vilmos herceget látnák szívesebben a trónon, aki 74 éves apjától eltérően modernebb köntösbe tudná bújtatni a monarchiát.

Igazi érzelmi hullámvasútként lehetne jellemezni a királyi család elmúlt egy évét, mivel II. Erzsébet halála után a família egyes tagjai egyre inkább kezdtek eltávolodni egymástól. Harry herceg és Meghan Markle királyi kötelezettségeikről való lemondásuk és Egyesült Államokba költözésük után már amúgy sem volt kerek egész a család, viszont az uralkodó eltávozásával még rosszabbá vált a viszonyuk a rokonaikkal. II. Erzsébet temetésén ugyan mindketten részt vettek, a herceg a családtagjaival közösen menetelt a felvonuláson, míg Markle Zsófia edinburgh-i hercegnével (akkor még wessexi grófnéval) egy autóban követte őket. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a sussexi pár együtt látogatott a szigetországba, és ez az időszak volt a vihar előtti csend, ami még nem sokat sejtetett abból, milyen nehéz hónapok várnak a királyi családra.

Míg III. Károly még igyekezte megszokni, hogy új titulusa nem herceg, hanem király, és a lakhelye ezentúl a Buckingham-palota, Harry herceg ledobta az atombombát a famíliára. 2022 decemberében megjelent netflixes sorozatának első két része, amiben kiteregette a család szennyesét, kínos helyzetbe hozva ezzel főképp III. Károlyt és a trónörököst, Vilmos herceget – ezekután az már senkit nem lepett meg, hogy a sussexi pár inkább nem ment el a szokásos családi karácsonyi ünnepségre. Sőt, idén januárban, egy hónappal a széria debütálása után a boltok polcaira került memoárja, amelyben arról számolt be, ő hogyan élte meg a királyi családban való létet, és miért döntött a távozás mellett. Bátyját indulatosnak írta le, míg édesapját egy nem apaságra született fazonnak, aki Diana hercegné halála után sem volt képes őszinte érzelmek kimutatására.

A sorozatban látottak, hallottak és az önéletrajzi könyvben olvasott sorok némileg csorbították a monarchiába vetett hitet, illetve sokak szemét nyitották fel azzal kapcsolatban, miért nem jó ennyire burokban tartani valakit pusztán amiatt, mert egy arisztokrata családba születik. Az ezen években elszenvedett traumáiról, illetve mentális egészségének romlásáról a herceg egyébként egy magyar származású terapeutának, Máté Gábornak is beszámolt az év elején.

Harry herceg folyt a csapból is

A herceg könyvének és nejével közös sorozatának megjelenése után minden róluk szólt, míg a királyi család többi tagja hallgatásba burkolózva várta, hogy alább hagyjon a vihar. Ez a magatartás egyébként mindig is jellemezte a famíliát, mivel az őket övező botrányok szinte semelyikére nem reagálnak – kivéve az András herceget illető szexuális zaklatási vádat. Emellett sokat nyomhatott a latban, hogy már javában készültek III. Károly koronázási ünnepségére, így nem akarták, hogy bármi is beárnyékolja ezt az eseményt – bár a ceremóniát megelőző napokban II. Erzsébet egyetlen lánya, Anna hercegnő exkluzív interjút adott a CBC News-nak, amiben főleg a koronázásról esett szó.

Tekintve, hogy 70 éve nem volt koronázás az Egyesült Királyságban, az már önmagában sok kérdést vetett fel, mennyiben változtatnak majd a korábbi terveken. III. Károly környezettudatosabb, olcsóbb, szűkebb körű és rövidebb ceremóniát akart, viszont még ennél is jobban foglalkoztatta a nyilvánosságot, hogy a sokak szemében árulónak tűnő herceg ott lesz-e a szertartáson. A királyi sarj végül egymaga látogatott haza, és igen méltatlan helyzetbe került, mivel méterekkel a családja mögött kapott helyet a westminsteri apátságban. Még 24 órát sem tartózkodott összesen az országban, mivel fia, Archie a koronázás napján ünnepelte 4. születésnapját, amiről ő sem akart lemaradni. Harry herceg már úton volt vissza az Egyesült Államokba, rokonai pedig a windsori kastélynál megrendezett partin mulattak együtt a Take Thattel, Lionel Richie-vel, Katy Perryvel és Andrea Bocellivel. Napokkal később pedig Harry herceget és Meghan Markle-t a paparazzik vették célba New York-ban, az eset kísértetiesen hasonlított a Diana hercegné halálát okozó autós üldözésre.

Az ünnepséggel járó stressz levezetéseként június elején III. Károly Erdélybe utazott, többek között a zalánpataki ingatlanjához – jelenleg összesen tíz háza van Romániában. A fogadására az elnöki hivatalban összesereglett román állami vezetők, a civil társadalom képviselői és a külképviseleti vezetők előtt mondott rövid beszédében azt mondta: otthon érzi magát Romániában, és megszerette az országot, nagyra becsüli kultúráját, művészetét, történelmi örökségét, tájait és élővilága sokszínűségét. Mint akkor kiemelte, rokoni szálak fűzik az országhoz: apjának unokatestvére volt Mihály király, az országból 1947-ben elűzött utolsó román uralkodó. A szépanyja pedig Rhédey Klaudia, aki a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.

Peres ügybe keveredett a herceg

Egy hónappal a koronázást követően rendezték meg a király születésnapját ünneplő eseményt, a Trooping The Colourt, amelyen III. Károly volt 37 év után az első uralkodó, aki lóháton vett részt. Az eseményt megelőzően viszont újabb esőfelhők kezdtek el gyülekezni a Buckingham-palota felett. Mint ismert, Harry herceg és Meghan Markle 2019 óta összesen hét pert indított brit és amerikai médiavállalatok ellen, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történtetek kreálásával vádolnak. A herceg egyike annak a négy személynek – Michael Turner, Nikki Sanderson és Fiona Wightman mellett –, akik még 2019-ben telefonlehallgatással vádolták meg a Mirror Groupot. Egy 55 oldalas keresetet terjesztettek a londoni felsőbíróság elé a Mirror Grouphoz tartozó lapokban – Daily Mirror, Sunday Mirror, The People, Sunday People – megjelent, a magánéletét boncolgató cikkek miatt.

A herceg azt állítja, feltörték a telefonját, és bizalmas információkat hoztak napvilágra az engedélye nélkül, illegálisan, beleértve viszonyát a családtagjaival, kapcsolatát az exével, drogproblémáit és katonai tevékenységét. A herceg a kártérítés megállapítása mellett azt is el szeretné érni, hogy a bíróság nyilvánítsa törvénysértőnek a cég által kiadott lapok vele szemben alkalmazott korábbi információgyűjtő gyakorlatát. Idén júniusban került sor a Mirror Group ellen indított eljárás tárgyalására, amelyen a királyi sarj tanúvallomást tett. Anna hercegnő 2002-es ügye óta ő volt az első a brit királyi család tagjai közül, aki bíróságon tanúskodott – a jogi hercehurca pedig eggyel több indokot biztosított a monarchiaelleneseknek, hogy a famíliával szemben szólaljanak fel.

Jönnek a békés idők?

A nyár hátralévő része viszonylag békében zajlott a királyi család számára, és úgy tűnik, a Harry herceg memoárjában és netflixes sorozatában elhangzott vádak már kezdenek a feledés homályába veszni. Bár augusztus utolsó napjaiban a királyi sarj újabb sorozata jelent megHeart of Invictus címmel, abban főleg az általa megálmodott Invictus Játékok versenyzőiről esik szó, nem a rokonairól. Sőt, egyes források szerint a sussexiek eldöntötték, hogy a jövőben nem fognak olyan produkciókat kiadni a kezeik közül, amelyekben ők játsszák a főszerepet, és talán így teszik a legjobban.

A herceg egyébként jelenleg is Londonban tartózkodik a WellChild-díjátadó miatt, amelyen szeptember 7-én mondott beszédet. Korábban ugyan megesett, hogy meglátogatta édesapját, III. Károlyt és testvérét, Vilmos herceget, amikor a szigetországban járt, ezúttal nem így lesz. Ennek részben az lehet az oka, hogy nem tartózkodik sokáig Angliában – mivel szeptember 9-én már Düsseldorfban kell megnyitnia az idei Invictus Játékokat –, másrészt pedig annak következményeképp, hogy egyáltalán nem tartják egymással a kapcsolatot, még tovább mélyültek az ellentétek közöttük, és nem tűnik úgy, hogy ez a közeljövőben változna.

Joggal merülhet fel a kérdés, ha II. Erzsébet még élne, idáig tudott volna-e fajulni a rossz viszony Harry herceg és a királyi család tagjai között, amire egyöntetű választ nemigen lehet adni. A királynő és a herceg mindig jól kijöttek egymással, és ha valaki, akkor a néhai uralkodó tényleg tárt karokkal várta őt a Buckingham-palotában. Ugyan részben II. Erzsébet is a monarchia fennmaradását tartotta szem előtt, az utóbbi időszakban tapasztaltak alapján III. Károly és Vilmos herceg még nála is jobban ragaszkodnak a régi értékekhez – amitől Harry herceget valószínűleg már kiveri a víz.

Mi lett az állatokkal?

Mint ismert, II. Erzsébet mindig is nagy állatbarát hírében állt, a leginkább a corgikat és a lovakat kedvelte. Hetvenéves uralkodása alatt több mint harminc ilyen fajtájú kutyája volt, akiknek többsége első Pembroke welsh corgijának, Susannak a leszármazottja volt. Őt a 18. születésnapjára kapta még 1944-ben, ekkor szerette meg igazán a corgikat, és mindig nagy gondot fordított a nevelésükre. András herceg 2021 elején lepte meg őt két újabb kedvenccel, egy corgival és egy dorgival, amikor a koronavírus-járvány miatti lezárás alatt a windsori kastélyban töltötte ideje nagy részét. A kölykök örömöt csempésztek a mindennapjaiba, ami Fülöp herceg halálát követően igen sokat számított. II. Erzsébet a dorgit Fergusnak nevezte el nagybátyjáról, aki az első világháborúban halt meg, a corgi pedig a Balmoral birtokon álló tó, a Loch Muick után kapta a Muick nevet, bár kiejtve inkább Mickre hajaz.

A néhai uralkodót mélyen érintette, mikor Fergus néhány héttel később elhalálozott, nem sokkal azután, hogy Fülöp herceg is elhunyt. András herceg, illetve lányai, Beatrix és Eugénia hercegnő ezután egy újabb corgi kölyökkutyát ajándékoztak a királynőnek a 95. születésnapjára, ő a Sandy nevet kapta. II. Erzsébet halálát követően viszont kérdésessé vált, a két walesi corgiból, egy cocker spánielből és egy dorgiból (ami a tacskó és a corgi keveréke) álló kompánia kihez kerül majd.

A királynő temetésén sokakat meghatott a látvány, amikor a koporsóval a windsori kastélyhoz értek, és a palotai segédek kihozták a két corgit, illetve a néhai uralkodó kedvenc lovát, Emmát, hogy utoljára elbúcsúzhassanak gazdájuktól. A Sun a napokban készített egy interjút a lovásszal, Terry Pendryvel, aki a 24 éves, jelenleg is a windsori kastély istállójában élő paripa gondját viseli. Pendry elmondása szerint gyakran lovagolt együtt a királynővel, utoljára két hónappal a halála előtt, és megtiszteltetésnek érzi, hogy szolgálhatta őt.

A királynő abszolút imádta Emmát. Július 18-án lovagolt rajta, majd két nappal később Skóciába indult. Mindannyian tudjuk, hogyan jött haza. Szívesen visszaadnám az összes érmemet, hogy még csak egy napot eltölthessek Őfelségével. Nagyon hiányzik nekünk

– mondta a lapnak.

II. Erzsébet két walesi corgiját és a dorgiját András herceg és Sára yorki hercegné vették magukhoz, és kutyatrénerhez is vitték őket, mivel az ebek nem csóválták a farkukat, így gyanítható volt, hogy gyászolnak.

Nemzeti szimbólumok, ezért minden alkalommal, amikor egy mókust kergetve futkároznak, pánikba esek. Nagyon sok örömöt okoznak, és mindig arra gondolok, ha a semmibe ugatnak, és mókusok sincsenek a látóterükben, hogy ez azért van, mert épp a királynő halad el mellettük

– jegyezte meg egy korábbi interjúban a hercegné, míg a királynő negyedik kutyája, Lissy, a cocker spániel Ian Openshaw bajnok trénerrel él a Shropshire-i farmján. A férfi elmondása szerint az eb elég bohókás volt fiatalabb korában, de mára benőtt a feje lágya.

(Borítókép: II. Erzsébet 2015. június 24-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)