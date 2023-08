Harry herceg traumájáról beszélt, katonákat látott darabokban

A királyi sarj cége, az Archewell Productions által készített legújabb sorozat, a Heart of Invictus szerdán debütált a Netflixen, amelyben a herceg többek között a poszttraumás stressz szindrómáról és a háborús övezetekben tapasztaltakról számol be.

III. Károly koronázását követően némileg csillapodtak a kedélyek a sussexiek körül, bár még így sem eshetett le nagy kő a szívükről. Ahogy az elmúlt hónapokban kiderült, a Spotify szerződést bontott velük, mivel a megállapodás óta csak 12 epizód készült el podcastjukhoz, az Archetypeshoz, amivel nem teljesítették a szerződésben foglaltakat. Az utóbbi hónapokban szárnyra kaptak olyan híresztelések is, miszerint ezen okból kifolyólag szintén veszélyben lehet a Netflixszel kötött, több produkcióról szóló megállapodásuk, ám a pár nemrég megvásárolta a Meet Me At The Lake című könyv szerzői jogait, ami arra utal, a streamingszolgáltató még kitart mellettük.

Mint ismert, Harry herceg és Meghan Markle cége, az Archewell Productions 80 millió fontról, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 35,9 milliárd forintról szóló szerződést kötött a Netflixszel több produkció legyártásáról. Ezek egyike volt a nézettségi rekordot megdöntő Harry&Meghan-sorozat, illetve tavaly decemberben jelent meg a platformon a Live to Lead dokusorozat, amelyet szintén ők készítettek. Az előbbiek mellett a megállapodásuk értelmében a Netflixre érkezett az augusztus 30-án debütált, Heart of Invictus nevezetű sorozat, ami a Harry herceg által alapított Invictus Játékokról szól. Ugyan egyes informátorok elmondása szerint a pár nemrég úgy döntött, nem szeretnének több olyan alkotást gyártani, amelyek főszerepében ők állnak, ám az ötrészes Heart of Invictus sorozatban mégis a herceg saját tapasztalatain keresztül ismerkedhetünk meg egyes traumákkal.

Nem volt, aki segíthetett volna

Az időzítés mondhatni tökéletes, mivel a Heart of Invictus egy héttel az idei Invictus Játékok előtt debütált a Netflixen. Harry herceg és Meghan Markle ezen alkalomból szeptember 9-én Düsseldorfba látogat majd, ahol mindketten beszédet fognak mondani. Mint ismert, az Invictus Játékokon olyan veterán katonák mérhetik össze tehetségüket különböző sportágakban, köztük atlétikában, íjászatban, kerekesszékes kosárlabdában, kerékpározásban, súlyemelésben, úszásban, ülő röplabdázásban és beltéri evezésben, akik korábban maradandó sérüléseket szenvedtek. A királyi sarj szintén hosszú múltra tekinthet vissza katonai pályafutását nézve, mivel tíz éven át szolgált a brit hadseregben, majd kapitányi rangot kapott, és két szolgálatot teljesített Afganisztánban, 2007–2008-ig és 2012–2013-ig.

Ahogy a herceg a szériában kifejtette, 2008-ban, a háborúból való hazatérését követően döbbent rá, mekkora traumát jelent neki továbbra is édesanyja, Diana hercegné 1997-ben bekövetkező halála, amikor ő még csak 12 éves volt. Elmondása szerint akkoriban az jelentette számára a legnagyobb küzdelmet, hogy senki nem tudott neki segíteni azok közül, akik körülötte voltak.

Nem rendelkeztem támogató közeggel, segítő hálóval vagy szakértői tanáccsal, amelyek alapján rájöhettem volna, mi történik velem. Sajnos a legtöbben csak azután kezdünk el gondolkodni a terápián, hogy magzatpózban találjuk magunkat a földön fekve, és azt kívánjuk, bárcsak hamarabb foglalkoztunk volna ezekkel a sérelmekkel. Ez az, amin nagyon szeretnék változtatni

– fejtette ki a sorozatban a herceg, akivel bemutattak egy interjút is, amelyben azt kérdezték tőle, valójában ki is ő, mire így felelt: két kisgyerek édesapja, pár kutya gazdája, férj, és az Invictus Játékok védnöke. És az már önmagában beszédes, hogy királyi származásáról egy szót sem említett.

Mint mondta, a 2012-es afganisztáni szolgálatát követően kezdte feldolgozni a traumát, ami édesanyja halála miatt érte őt, és korábban egyáltalán nem is volt tudatában ennek. Hozzátette, ez főképp amiatt alakult így, mivel a Diana hercegnével történt tragédia sosem volt beszéd tárgya, ő sem beszélt róla, és elnyomta magában a fájdalmat, ahogy a legtöbb fiatal tenné.

Az édesanyám elvesztése miatt érzett trauma hatására 12 éves koromtól kezdve éveken át nem voltak érzéseim, képtelen voltam sírni vagy érezni

– jegyezte meg a széria egyik szereplőjének, Darrell Lingnek a történetét hallva, kiemelve, 28 éves korában kezdtek a felszínre törni a visszafojtott érzései, amelyeket alig tudott visszatartani, ám terapeuta segítségével ezt is megtanulta kezelni.

Fontos a mentális egészség

A herceg a sorozatban mindemellett szót ejtett arról, tekintve, hogy már két gyerek, Archie és Lilibet édesapja, semmi pénzért nem menne vissza a seregbe. Sőt, a szériában megtekinthető a tavalyi, Hágában tartott Invictus Játékokon elmondott beszéde, amiben kifejtette, az a legfontosabb, hogy az ember mindig a legjobbat hozza ki magából, és arra hívta fel a figyelmet, fontos lenne többet foglalkozni a katonák mentális egészségével.

Amikor csatlakoztam a katonasághoz, a mentális egészség és a mentális betegségek csúnya kifejezésnek számítottak

– mondta, megjegyezve, azért is szükséges tudatosítani a katonákban ennek fontosságát, mivel ha megbélyegzés van a hadseregen belül, akkor a társadalomban is megbélyegzés lesz. Ennek elkerülése végett pedig nekik kell utat mutatniuk.

Ez személyes ügyem, mert mindig is úgy éreztem, hogy minden elveszett élet megmenthető lett volna. Úgy gondolom, hogy mi, mint társadalom, tehetünk többet, különösen azokért, akik a hazájukat szolgálták

– fejtette ki, megemlítve, az a céljuk az Invictus Játékokkal, hogy a veterán katonák ne a múlton rágódjanak, hanem koncentráljanak a jövőre. Ez a pozitív életszemlélet pedig nem csak rájuk, hanem a családjukra és az egész közösségre jótékony hatással lehet.

A hazaút Afganisztánból

A királyi sarj a szériában megemlítette, ő csakis annak köszönhetően utazhatott végül Afganisztánba, mert teljesen titokban tartották az utat. Tíz héten át csak a brit sajtó tudott róla, ám ők némi információmorzsáért cserébe nem hozták nyilvánosságra. Szemben a Drudge Report amerikai portállal, amely 2008-ban megszellőztette, hogy a herceg Afganisztánban szolgál – olyan szalagcímekkel lehetett találkozni az oldalukon, hogy Harry, a hős. Ahogy a herceg kiemelte, haraggal töltötte el, hogy ezt követően a többiek biztonsága érdekében azonnal haza kellett utazni, ám észszerűnek találta a döntést.

Az afganisztáni tapasztalataimra nagy hatást gyakorolt a hazaút. Ahogy felszálltunk, kinyílt előttem a függöny, a légi kórházat lehetett látni. Három fiatal brit katona műanyag zacskóba csomagolva, testük darabokban. Láttam, amiről az emberek addig csak beszéltek. Ez volt a valódi kiváltó oka, hogy rájöttem, valójában milyen árat kell megfizetni a háborúért. Nemcsak az ő életük, hanem a családjuké is örökre megváltozott. A gépről leszállva dühös voltam amiatt, ami ezekkel a srácokkal történt, és amiért a média nem foglalkozott vele. De ekkor még nem volt világos, mit kell tennem ennek érdekében

– emlékezett vissza a herceg.

A dokusorozat részét képezi egyébként egy olyan epizód is, amelyet még 2022 márciusában rögzítettek, amikor az ukrán–orosz háború vette kezdetét. Ahogy az Invictus Játékok ukrán csapatának menedzsere, Oksana Horbach kiemelte, nagy kockázatot vállaltak, mivel az orosz katonák nem szerezhettek tudomást arról, Hágába utaznak.

A csapatom többsége aktív szolgálatban áll hazánk védelme érdekében, mivel háborúban állunk. Nem minden csapattagunk tudott kimenekülni, köztük Julija Pajevska sem, őt március 16-án elfogták az orosz csapatok, már nincs köztünk. Ahogy az íjászedzőnk, Dmytro Sydoruk sem, aki április 5-én vesztette életét. Aknára lépett, és azonnal meghalt

– mondta Horbach, majd átnyújtott egy képekkel teli albumot a királyi sarjnak, amelyben végignézhette, milyen pusztítást végeztek eddig az oroszok a hazájukban.

25 embert ölt meg

A herceg az év elején debütált önéletrajzi könyvében számos olyan történetet idézett fel, amelyeket nem túl gyakran – vagy sokkal inkább egyáltalán nem – hallunk a királyi család egyik tagjának szájából sem. Többek között megrázó őszinteséggel számolt be az Afganisztánban töltött idejéről, ami tíz évet ölelt fel. Az országba menet a repülőn a halálon gondolkodott, illetve azon, milyen lenne a temetése. Sőt, a palota arra kérte, írja meg a végrendeletét, ha bármi rossz történne. Afganisztánban pedig azt javasolták neki, csak saját felelősségre zuhanyozzon az ottani vízzel, de úgy jár a legjobban, ha felhagy a tisztálkodással, és inkább arra törekszik, hogy melegben maradjon.

Állítása szerint katonai szolgálata alatt 25 embert ölt meg, azonban, mint azt hozzátette, a hadseregben az egyik legfontosabb dolog, amit megtanult, az az volt, hogy felelősséget kell vállalnia a tetteiért. Ahogy kifejtette, egyáltalán nem büszke arra, amit tett, nem tölti el elégedettséggel, de nem szégyelli, mivel jobban szeretne egy tálibok nélküli világban élni.

(Borítókép: Jelenet a Heart of Invictus című sorozatból. Fotó: Netflix)