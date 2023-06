III. Károly Erdélyben pihen, Éva néni főz rá

A Romániába 25 éve rendszeresen visszatérő Károly számos ingatlant vásárolt Erdélyben. Jelenleg tíz háza van, ezeket a Mihai Eminescu Trust nevű alapítványán keresztül vásárolta. Köztük van a Szeben megyei Almakeréken álló Apafi-kúria, egy ház a Brassó megyei Szászfehéregyházán, de

a Székelyföldre is „hazajár”, hiszen a háromszéki Zalánpatakon is vásárolt egy birtokot, amelyen újjáépített parasztházak állnak.

A zalánpataki vendégházban Éva néni, egy magyar szakácsnő látja el a mindennapi feladatokat. Az ingatlan különlegessége, hogy bárki megszállhat itt körülbelül napi 50 ezer forintért. Mint azt az asszony korábban kifejtette, 2012 óta ismeri Károlyt, aki eddig minden évben ellátogatott Zalánpatakra, csak a koronavírus-járvány alatt hagyta ki az utat.

Emellett a Máramaros megyei Brében is van négy háza. A brit uralkodó alapítványa eddig mintegy egymillió fontot fektetett be Erdélyben. III. Károly személyében először jár brit uralkodó Romániában. A walesi hercegként az országban rendszeres vendégnek számító Károlynak megkoronázott királyként is első útja Romániába vezetett.

Udvariassági találkozó Bukarestben

Ötnapos magánlátogatásán elsőként Klaus Iohannis államfőt kereste fel Bukarestben egy „udvariassági találkozó” erejéig. A fogadására az elnöki hivatalban összesereglett román állami vezetők, a civil társadalom képviselői és a külképviseleti vezetők előtt mondott rövid beszédében III. Károly azt mondta: otthon érzi magát Romániában, és megszerette az országot, nagyra becsüli kultúráját, művészetét, történelmi örökségét, tájait és élővilága sokszínűségét.

III. Károly a fogadáson kiemelte: rokoni szálak is fűzik az országhoz: apjának unokatestvére volt Mihály király, az országból 1947-ben elűzött utolsó román uralkodó.

A brit királyi családnak egyébként erdélyi magyar gyökerei is vannak.

A király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.