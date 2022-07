Rasszista megjegyzéseket tehetett Harry herceg gyerekére Kamilla hercegné

Arról már korábban is szólt a fáma, hogy Harry és Vilmos herceg kapcsolata nem lehet túl fényes Kamilla hercegnével. A híreszteléseket eddig főképp az táplálta, hogy apjuk, Károly herceg Kamillával csalta meg a nép hercegnőjének is nevezett Dianát, amin talán még mindig nem tudták túltenni magukat. Egy napokkal ezelőtt debütált könyvben azonban most újabb információk derültek ki, többek között azzal kapcsolatban, hogy Kamillának milyen a viszonya mostohagyerekeivel, illetve arról is szó esik, hogy Harry hercegék részben a hercegné miatt döntöttek úgy, királyi kötelezettségeikről lemondva az Egyesült Államokba költöznek.

A Tom Bower által írt kötetben, amely a Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors címet viseli, azt boncolgatja az író, hogy Kamilla hercegné rasszista megjegyzésekkel illette Harryék első gyermekét, Archie herceget. Állítólag azzal kapcsolatban kérdezősködött, vajon milyen színű lesz majd a születendő herceg haja. Bower szerint erre Harry herceg is ki fog térni hamarosan megjelenő életrajzi könyvében. Mint arról az író a kötetben beszámolt, Harry a Clarence-házban találkozott apjával, Károly herceggel, illetve Kamilla hercegnével. A beszélgetésük – legalábbis Harry herceg elmondása szerint – hol vicces, hol komoly fordulatot vett, és három főbb téma köré körvonalazódott.

Először is Harrynek azt mondták, Meghannek folytatnia kéne színészkarrierjét. Másodszor, hogy nem várható el a Scotland Yardtól, hogy 24 órás védelmet biztosítsanak a barátnőjének. Harmadszor pedig, legalábbis Harry szerint, valaki azon morfondírozott, hogyan fog kinézni a gyermeke. Állítólag Kamilla jegyezte meg, hogy: »Nem lenne vicces, ha a gyerekednek vörös afrohaja lenne?«

– olvasható a kötetben. A megjegyzésen a leírtak szerint Harry herceg először nevetett, ám Meghan reakcióját látva már sokkal inkább dühössé vált.

Harry herceg és Meghan Markle egy korábbi, Oprah által készített interjúban már beszámolt arról, hogy a királyi család egyik tagja első gyermekük születése előtt megkérdezte, milyen színű lesz majd a bőre, ami nagyon ledöbbentette a párt. Bár Harry akkor elmondta, azt a beszélgetést soha nem fogja nyilvánosságra hozni, mivel épp elég sokkoló volt akkor a számukra. Oprah az interjút követően kihangsúlyozta, hogy nem Erzsébet királynőről vagy Fülöp hercegről volt szó.

Tom Bower szerint ugyanakkor Harry herceg közeljövőben megjelenő könyvében bővebben beszámolhat a Kamilla hercegné és közte lévő szakadékról. Harryt és Meghant különösen mélyen érintették a királyi család bántó szavai, így a herceg a közelgő kötetben valószínűleg nem csak Kamilla hercegnével való kapcsolatát veheti majd górcső alá.

A célpontok között lehet Katalin hercegné és Károly herceg mellett Kamilla hercegné is. Őt Meghan rasszistának nevezte

– jelentette ki Bower, aki Károly herceggel kapcsolatban azt is kifejtette, a trónörökös sejtette, hogy neje, Kamilla hercegné is meg lesz majd említve a könyvben mint az egyik oka annak, hogy Harryék inkább maguk mögött hagyták Nagy-Britanniát. A herceg állítólag hallgatásba burkolózott, amikor megtudta, az uralkodó azt szeretné, hogy Kamilla hercegné egy napon királyné legyen, ami igen beszédes reakció.

(Borítókép: Kamilla hercegné 2022. július 23-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)