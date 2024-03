Harry hercegnek a gatyája is rámegy a pereskedésre

Igencsak rájár a rúd az elmúlt időszakban Harry hercegre, aki ugyan már négy éve maga mögött hagyta királyi kötelezettségeit és az Egyesült Államokba költözött, többször is megfordult a szigetországban. Mindez részben annak köszönhető, hogy számos peres ügye van még folyamatban jelenleg, többek között ádáz harcot vív egyes brit és amerikai lapokkal, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történetek kreálásával vádolnak. Nemrég a Mirror Group ellen indított keresettel kapcsolatban született ítélet, ahogy hamarosan nyilvánosságra kerülhet a bíróság döntése a herceg kábítószeres múltjához köthető ügyet illetően is.

Mint ismert, a királyi sarj korábban arról értekezett az önéletrajzi könyvében, illetve a netflixes sorozatában, hogy több drogot is kipróbált korábban. Ezen kijelentések pedig azért számítottak problémásnak, mivel jelenleg vízummal tartózkodhat az Egyesült Államokban, ám az ország törvényei értelmében azokat az állampolgárokat, akik beismerik az illegális kábítószer-használatot, vagy ezzel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték el őket korábban, kitilthatják az országból. A herceg ügyében a The Heritage Foundation szólalt fel, akik követelik, hogy hozzák nyilvánosságra a bevándorlási aktáit, hogy kiderüljön, bevallotta-e a vízumigényléskor a droghasználatot. Hogy jár-e bármilyen következménnyel a herceg számára ez a jogi hercehurca, az még a jövő zenéje.

Mint megírtuk, a napokban viszont pont került a herceg egy másik, a védelmével kapcsolatos bírósági eljárásnak a végére, ami már évek óta húzódik. A királyi sarj azáltal, hogy lemondott hivatalos feladatairól, és az Egyesült Államokba költözött, különböző privilégiumoktól esett el, amelyek egyike, hogy amennyiben az Egyesült Királyságba utazik, már nem ügyelnek a biztonságára a rendőrök – amit a királyi család dolgozó tagjainak esetében egyébként az adófizetők pénzéből állnak. A herceg a kereset benyújtását megelőzően több kijelentést tett annak kapcsán, hogy fél a szigetországba vinni a családját, ezért a biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kérte, kijelentve, amennyiben hazalátogat, szeretné, ha továbbra is ingyen járna neki a rendőri védelem, és ha ezt nem áll módjukban meglépni, akkor fizethessen a biztonságukért.

A sorozatos fellebbezések után a legfelsőbb bíróság hozott ítéletet az ügyben, és döntésük értelmében a herceg nem érdemel külön védelmet. A korábbi tárgyalásokon ezt azzal indokolták, nem várható el, hogy a rendőrök veszélybe sodorják az életüket egy fizető vendégért. Emellett kifejtették, amennyiben a herceg ajánlatát elfogadnák, azzal egy kétszintű rendszert hoznának létre, amelyet csak a gazdagok tudnának kihasználni. A nemrég nyilvánosságra került bírósági dokumentumokból ugyanakkor további részletek is kiderültek azzal kapcsolatban, mik voltak a döntés körülményei.

Iratok szivárogtak ki

Ahogy az az 52 oldalas iratban szerepel, a herceg az őt és családját fenyegető veszélyeket azokhoz a kockázatokhoz hasonlította, amelyekkel édesanyja, Diana hercegné 1997-ben bekövetkezett halála előtt szembesült, miközben paparazzik üldözték. Mint kiderült, a királyi sarj követelte, hogy árulják el neki, ki a felelős a döntésért, kijelentve: „Szeretném tudni annak a személynek a nevét, aki hajlandó felelősséget vállalni ezért.” A herceg biztonsági szakértője azzal érvelt, hogy sarokba szorítva érezte magát a 2021-es WellChild Awardson, és méltánytalannak tartotta, hogy királyi kötelezettségeiről való lemondását követően szinte azonnal elvették tőle a rendőri védelmet. Ezzel szemben a belügyminisztérium jogászai úgy nyilatkoztak, Nagy-Britanniának „véges állami forrásai” vannak, és helyénvaló, hogy a rendőri védelmet azokra korlátozzák, akik „közszerepükön keresztül az állam érdekében járnak el”.

Harry herceg azzal érvelt, csak azért, mert már nem lát el hivatalos feladatokat a királyi családban, még nem csökkentek azon fenyegetéseknek a kockázatai, amelyekkel a família tagjaként továbbra is szembe kell néznie. A Protection of Royalty and Public Figures (Ravec) szervezet – amely döntött az ügyben – viszont azt emelte ki, tisztában voltak a felperes státuszával, hátterével és profiljával, amikor a verdiktet meghozták. A királyi sarj szóvivője az ítéletet követően órákon belül bejelentette, hogy fellebbezni fog, hozzátéve, hogy „nem kedvezőbb bánásmódot kér, hanem a Ravec saját szabályainak tisztességes és törvényes alkalmazását, biztosítva, hogy a Ravec protokolljának megfelelően ugyanazt az ellenszolgáltatást kapja, mint mások”.

A Daily Mail információi szerint ez a jogi hercehurca az újabb fellebbezésnek köszönhetően akár 1 millió fontjába, azaz jelenlegi árfolyamon közel 460 millió forintjába is kerülhet a hercegnek. A saját ügyvédi költségei mellett ugyanis már a belügyminisztérium kiadásait is neki kell állnia, miután a legfelsőbb bíróságra került ügyek esetében a pert elvesztő félnek általában mindkét fél jogi költségeit meg kell fizetnie, így a királyi sarj csak abban reménykedhet, hogy az újbóli fellebbezését ezúttal siker koronázza majd a fellebbviteli bíróságon – már ha eljut odáig.

Milliókba kerülnek az államnak

Évről évre készül számvetés azzal kapcsolatban, pontosan mennyibe is kerül a brit adófizetőknek a királyi család, ahogy ez tavaly is történt. Az infláció, III. Károly koronázása és a Buckingham-palota folyamatos felújítása többletköltséggel jártak az államnak. A 2022–2023-as pénzügyi évben a szuverén támogatás 86,3 millió fontot jelentett – ami idén sem változik, jelenlegi árfolyamon ez az összeg 39,6 milliárd forintot takar –, amelyből 51,8 millió font az alapfinanszírozásból és további 34,5 millió font a Buckingham-palota fenntartásából tevődött össze. A monarchia hivatalos kiadásai 107,5 millió fontot tettek ki, amik a 2021–2022-es 102,4 millió fonthoz képest öt százalékkal nőttek. Az Egyesült Királyságban a teljes szuverén támogatás finanszírozásának egy főre eső költsége 1,29 fontra jött ki. A hivatali feladatok ellátására fenntartott állami támogatás alaprészének személyenkénti költsége azonban – nem számítva a Buckingham-palota hosszú távú munkálataira fordított összegeket – 77 penny volt.

A királyi család tagjainak utazásait is bőségesen finanszírozták, több mint 1 millió fontot költöttek erre, ami 179 helikopteres utazást takart. 32 ezer fontba került a király kétnapos körútja vonattal Ayrből Manchesterbe. 187 ezer fontba fájt III. Károly ruandai látogatása, míg 146 ezer fontot kellett költeni a németországi körútjára. Ezzel szemben pedig 9,8 millió fontot kerestek a királyi rezidenciák látogatóinak köszönhetően befolyt összegből. A kormány ugyanakkor korábban bejelentette, hogy 2025-ben 124,8 millió fontra, majd 2026-ban 126 millió fontra emelik a királyi család állami támogatását, ami 45 százalékos növekedést jelent a jelenlegihez képest – és ennek következtében valószínűleg az egy főre eső költség is növekedni fog.

(Borítókép: Harry herceg távozik, miután tanúvallomást tett a High Courtban a Mirror Group telefonhekkelés-perében Londonban, 2023. június 7-én. Fotó: Carl Court / Getty Images Hungary)