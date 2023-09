Augusztus 31-én, vagyis csütörtökön volt Diana hercegné halálának 26. évfordulója. 2024-ben jelenik meg egy a hercegné életét feldolgozó dokumentumfilm Diana: The Rest of Her Story címmel. Az ebben elhangzó hangfelvételek egy része most napvilágra került – írja a CNN.

A hangfelvételen a néhai hercegné meglepő titkokat osztott meg Károlyról és a királyi család többi tagjáról. Az egyik legmegdöbbentőbb az volt, amikor közös gyermekükről, Harryről is beszélt.

Harry keresztelőjén Károly odament a mamához (II. Erzsébet – a szerk.), és azt mondta, »Tudod, nagyon csalódtunk, azt hittük, kislány lesz«. Mire a mama kikelt magából, és lehordta: » Vedd már észre, milyen szerencsés vagy, hiszen született egy egészséges gyermeked!«

– fogalmazott Diana.

Harry herceg mára felnőtt, és hasonlóan lázadó magatartás jellemzi, mint néhai édesanyját. Feleségével, Meghan Markle-el 2020 januárjában jelentették be, hogy visszavonulnak a királyi szerepkörtől, és elkezdenek dolgozni saját anyagi függetlenségükért.

Ezt a királyi család nem nézte jó szemmel, a bulvársajtó pedig rögtön lecsapott a konfliktusra. Azóta megjelent egy dokumentumsorozat is a Netflixen, melyben roppant kritikusan beszéltek arról, hogy bánt velük a brit média, illetve a királyi család.

Emellett Harry hercegnek a közelmúltban jelent meg A tartalék című memoárja is, amelyben részletesen mesél múltjáról.

Diana hercegné élete a királyi családon kívül sem volt egyszerű, ugyanis a hanganyagokból kiderült, mostohaanyjával sem ápolt jó viszonyt.

Azt mondtam neki, »Annyira utállak! Ha tudnád, mennyire gyűlölünk mindannyian azért, amit tettél. Tönkretetted a házat. Elköltötted apa pénzét.« Mindent a fejéhez vágtam, amit csak tudtam

– hallható a felvételen.

Andrew Morton pénteken az ABC Good Morning America című műsorban elmondta, megható volt újra hallani Diana hangját, és hallani a monarchiáról alkotott véleményét első kézből. A hercegné – és szinte az egész királyi család – életrajzírója úgy fogalmazott:

sosem gondoltuk volna, hogy Kamilla lesz a királyné. Így egy egészen más szemszögből láthatjuk kibontakozni a történelmet.

A kazetták összesen hét órányi hanganyagot tartalmaznak, amivel kapcsolatban megkérdezték Mortontól, megosztana-e még többet belőlük, aki kifejtette: világszerte hatalmas érdeklődés övezi a felvételeket, de előbb látni kell, mi a következménye, ha napvilágra kerülnek.