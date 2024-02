Bármekkora is a felháborodás, Harry herceg ezt a csatát megnyerte

Harry herceg és Meghan Markle nem éppen békés körülmények között váltak el a királyi családtól még 2020-ban, amelynek körülményeiről egy netflixes sorozatban és egy memoárban is beszámoltak. A herceg korábbi elmondása szerint besokallt attól, hogy a média rájuk szállt, illetve hogy nem kaptak semmilyen védelmet a Buckingham-palotától – még azt is megtiltották, hogy reagáljanak a vádakra.

Ahogy azt a királyi sarj kifejtette, próbáltak köztes megoldást találni a helyzetre, és a székhelyüket a világ egy másik pontjára áthelyezve képviselték volna tovább az uralkodót, így Dél-Afrika mellett Új-Zéland és Kanada is szóba került. Azt követően viszont, hogy az édesapjának, III. Károlynak küldött e-mail – amelyben kilátásba helyezték, hogy készek lemondani királyi kötelezettségeikről, ha nem születik konszenzus – kiszivárgott, nem maradt más választásuk.

A herceget az utóbbi években a szigetországban árulónak bélyegezték, miután az Egyesült Államokba költözve kiteregette családja szennyesét. A királyi sarj és rokonai között azóta is feszült a viszony, bár édesapjával, III. Károllyal egy hete találkoztak, miután kiderült, hogy a királyt rákkal diagnosztizálták, ám Vilmos herceg továbbra sem hajlandó szóba állni vele. Az amúgy sem túl rózsás helyzetükön pedig az sem segít, hogy az elmúlt napokban a brit bulvárlapok amiatt indítottak hadjáratot Harry hercegék ellen, amiért megváltoztatták a honlapjuk nevét, ami a Sussex hercege és hercegnéje címükre utal.

Mint megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle egy új honlappal jelentkezett, amelynek nevét a korábbi archwell.com-ról sussex.com-ra változtatták. Az oldalon már az a szöveg fogadja a látogatókat, hogy Harry és Meghan, Sussex hercegének és hercegnéjének irodája. A névváltoztatást megelőző cím, az archwell.com az Archwell nevet viselő alapítványukra utalt, amit fiuk, Archie herceg után neveztek el. Első weboldaluk pedig a sussexroyal.com volt, amit még akkor hoztak létre, amikor 2018-as házasságkötésüket követően a királyi család dolgozó tagjává váltak.

A sussex.com megjelenése amiatt korbácsolta fel ennyire a kedélyeket, mivel hasonlít a korábbi, sussexroyal.com oldalukra, amit abban az időben birtokolhattak, amikor még eleget tettek királyi kötelezettségeiknek. Egyes források arról számoltak be, komoly gondok adódhatnak majd abból, hogy címüket ily módon használják fel, mivel ez a protokollba ütközik – ám ez nem teljesen felel meg a valóságnak.

A királyi vér nem válik vízzé

Annak ellenére, hogy Harry herceg 2020-ban lemondott királyi kötelezettségeiről, majd az Egyesült Államokba költözve teljesen kivonta magát a diplomáciai tevékenységből, születési jog révén továbbra is a trónöröklési rendben szerepel, és a család részét képezi. Kizárólag a brit parlament szavazhatná meg, hogy ezt a privilégiumot is elvegyék tőle. Harry herceg Meghan Markle-lel való egybekelésekor II. Erzsébet királynőtől megkapta a Sussex hercege, a Dumbarton grófja és a Kilkeel bárója címeket, és hivatalosan Ő Királyi Fensége Sussex hercege lett a megszólítása. Azt követően pedig, hogy úgy döntött, nem kíván többé a királyi család dolgozó tagja lenni, utóbbi rangokat nem vesztette el, kizárólag az Ő Királyi Fensége címet.

Így a brit lapokban szereplő állításokkal ellentétben Harry herceg és Meghan Markle továbbra is jogosultak a Sussex hercege és hercegnéje címre. A gond abból adódna, ha Ő Királyi Fenségeként hivatkoznának magukra – az már más kérdés, hogy mennyire etikus ilyen titulusokkal dobálózni úgy, hogy mindeközben minél jobban próbálják leválasztani magukat a királyi családról. A herceg a lemondásakor leköszönt három tiszteletbeli katonai címéről is, így már nem a Királyi Tengerészgyalogság főkapitánya, búcsúzott a RAF Honington tiszteletbeli légi parancsnoki címtől, és a kishajók és búvárhajók főparancsnokságától is. Emiatt nem vehetett fel katonai egyenruhát II. Erzsébet temetésére, ugyanis annak ellenére, hogy katonai szolgálatot teljesített, a szigorú protokoll szerint csak a királyi család dolgozó tagjai viselhették az uniformist.

Címet kaptak a gyermekeik

III. Károly trónra lépésekor a pár gyermekei, Archie és Lilibet is megkapták a hercegi és hercegnői címet – édesapjuk révén Sussex hercege és hercegnője lettek. Korábban azért nem járt nekik, mivel nem közvetlen örökösei a trónnak, míg Vilmos herceg gyermekei igen, így őket születésükkor automatikusan hercegi címmel illették. Archie herceg és Lilibet hercegnő csak később, III. Károly trónra lépésekor, egy 1917-es, V. György által megalkotott királyi egyezmény alapján kaphatott rangot, amely kimondja: minden olyan gyermeket, aki az uralkodó fiaitól született, hercegnek és hercegnőnek kell nevezni.

A jelenleg Sussex hercege címet viselő Archie édesapja egyéb rangjainak is az örököse, azaz ő lehet a jövőben Dumbarton grófja és Kilkeel bárója. Még mielőtt megkapta volna a hercegi titulust, már a születésekor jogosult volt ezekre a címekre, azonban akkor szülei úgy döntöttek, ezen megszólítások helyett az Archie Harrison Mountbatten-Windsor nevet választják, hogy a jövőben civil életet élhessen, királyi béklyók nélkül. Az pedig továbbra sem tiszta, hogy a későbbiekben használni kívánja-e bármelyik rangot.