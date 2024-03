Közeleg a leszámolás napja András hercegnek

András herceg a királyi család kegyvesztett tagjaként már nem lát el hivatalos feladatokat, ahogy azon események mindegyikén sem jelenhet meg, ahol a rokonai igen. Ez annak a következtében alakult így, hogy 2022-ben egy amerikai nő, Virginia Roberts Guiffre szexuális zaklatással vádolta meg őt, ami komoly retorziót vont maga után. II. Erzsébet királynő minden címétől és katonai rangjától megfosztotta őt, így kvázi a família fekete bárányává vált. Guiffre azt állította, a herceggel a börtönben később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epsteinen, illetve a jelenleg is húszéves büntetését töltő Ghislaine Maxwellen keresztül ismerkedett meg. Előbbi szexuális aktusra kényszerítette őt a barátaival, köztük három alkalommal András herceggel is, aki elmondása szerint tudatában volt annak, hogy csak 17 éves – ami felvetette azt a kérdést, a királyi sarj vajon tudott-e az üzletember ügyleteiről. A felek végül peren kívül tudtak megegyezni egymással, bár a pontos összeg nem ismert, a becslések szerint 12 millió fontos kártérítés üthette Virginia Roberts Guiffre markát.

Ugyan a herceg Virginia Roberts Guiffre-val való egyezsége körüli mizéria már elült, az év elején napvilágra került Jeffrey Epstein-akták újra reflektorfénybe helyezték a herceget, akinek az üzletemberrel való kapcsolatát továbbra is nagy homály fedi. Korábban felmerült már, hogy a királyi sarj a Bank of England Nominees nevű fedőcéget használta, amíg barátságban állt a férfival, illetve több tanú tett vallomást arra vonatkozólag, hogyan múlatta az időt a herceg egykor Epstein különböző birtokain. A legújabb hírek szerint pedig további részletek derülhetnek ki a kapcsolatukról a júliusban megjelenő bírósági dokumentumokból, amelyek egy 2006-os nyomozás adatait fedik fel – amit azzal kapcsolatban indítottak, hogy kiderüljön, milyen viszony fűzte az üzletembert a fiatal lányokhoz.

Az iratok nyilvánosságra hozását Florida kormányzója, Ron DeSantis rendelte el, és annak ellenére, hogy a nyomozás során több áldozatot is azonosítottak, Epstein végül csak két, prostitúcióval kapcsolatos esetben vallotta bűnösnek magát, amiért 18 hónapos börtönbüntetést kapott. Az eddigi információk szerint a dokumentumokban az áll, hogy két tanú is azt állította, András herceg az üzletember több más barátjával együtt vádalkuért lobbizott az Egyesült Államok kormányánál. Bár a királyi sarjhoz közel álló néhány forrás egyértelmű hazugságnak minősítette a tanúk által elmondottakat, Epstein egyik áldozata úgy fogalmazott: a leszámolás napja közeleg András herceg számára.

Kísért a múlt

Ugyan az kérdéses, hogy a királyi sarj neve fellelhető lesz-e a júliusban nyilvánosságra kerülő iratokban, ám a Jeffrey Epstein-aktákban – amelyek több mint 170 ember vallomását tartalmazzák – több ponton is feltűnt. Köztük Juan Alessi vallomásában, aki 1991 és 2002 között Epstein házvezetőnőjeként dolgozott a Palm Beach-i kastélyában. Azt állította, András herceg és volt neje, Sarah Ferguson baráti viszonyban álltak az üzletemberrel, akinek a házában is jártak. Sőt, elmondása szerint a királyi sarj heteket töltött ott, rendszerint a fő vendégszobában szállt meg, ahol napi szinten megmasszírozták őt. Utóbbi azért fontos részlet, mivel korábban Guiffre és egy másik áldozat, Johanna Sjoberg is azt állították, Maxwell azért vette fel őket, hogy megmasszírozzák Epsteint. Sjoberg a vallomásában úgy fogalmazott, 200 fontot fizettek neki minden egyes masszázsért, amit 100 fonttal növeltek, ha annak szexuális töltete is volt.

Sjoberg korábbi elmondása szerint Maxwell 2001-ben vette fel őt abból a célból, hogy megmasszírozza Epsteint. 2016-ban eskü alatt azt vallotta, 2001-ben egy időben tartózkodott az üzletember manhattani lakásán András herceggel és Virginia Roberts Guiffre-val. Az esettel kapcsolatban kiemelte: valaki azt javasolta, hogy készítsenek egy fotót közösen, így a királyi sarj és Guiffre leültek a kanapéra, bizarr módon a Spitting Image tévés műsorban látható báb egyikével egyetemben, aki utóbbi ölében foglalt helyet.

Így hát beleültem András ölébe – azt hiszem, önszántamból –, majd megfogták a báb kezét, és Virginia mellére tették, így András az enyémre tette az övét

– jelentette ki Sjoberg, hozzátéve, mindezt tréfásan tették, és annak ellenére, hogy a herceg tapintatlanul viselkedett, nem okozott neki traumát. A királyi sarj ugyanakkor minden jogsértést tagad.

A nyilvánosságra került akta alapján Epstein egy másik házvezetője, Alfredo Rodriguez is eskü alatt vallott, aki azt állította, sok kép készült Epsteinről és András hercegről, amint a Palm Beach-i birtokon együtt múlatják az időt. Mindemellett a dokumentumok egyikében azzal vádolták meg a herceget, hogy kiskorúakkal együtt vett részt egy orgiában Epstein szigetén, a karibi Little St. Jamesen – amit pedofilszigetnek is neveznek. Egy 2014-es beadványban egy neve elhallgatását kérő személy arról számolt be, hogy kiskorúként kénytelen volt szexuális kapcsolatot létesíteni a herceggel, ami három különböző helyszínen történt meg: Ghislaine Maxwell londoni lakásán, New Yorkban és Epstein szigetén, ahol az orgia is történt. Az irat szerint Epstein azt mondta neki, hogy tegye meg, amit a herceg kér tőle, míg Maxwell elősegítette, hogy a királyi sarj szexuálisan zaklathassa őt, mivel Epstein madame-jaként működött közre. Sőt, egyes informátorok állítása alapján az üzletember titokban szexvideót vett fel András hercegről, Richard Bransonról és Bill Clintonról, mivel csúcstechnológiás kamerákkal szerelte fel birtokait, ám az nem derült ki egyelőre, hogy valóban így történt-e.



(Borítókép: Getty Images)