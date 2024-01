Szexvideókat rögzíthetett Jeffrey Epstein, amin András herceg is rajta lehet?

Az Epstein-akták egyik újabb dokumentumából derült ki, hogy az egyik áldozat, Sarah Ransome arról számolt be, az üzletember videókat készített a fiatal lányokról a szigeten. Ezeken a felvételeken pedig rajta lehetnek ismert személyek is, köztük Bill Clinton és András herceg.

Egy hét telt el azóta, hogy egy New York-i bíró, Loretta Preska döntése nyomán elkezdték nyilvánosságra hozni azokat az aktákat, amelyek az András herceget szexuális zaklatással vádoló Virginia Roberts Guiffre és a Jeffrey Epstein jobbkezének tartott Ghislaine Maxwell peréből származnak. Előbbi még 2015-ben nyújtott be keresetet a jelenleg börtönbüntetését töltő asszony ellen, és az ügyben több mint 170 embert hallgattak ki, így rengeteg dokumentum keletkezett. Ezek nyilvánosságra hozataláról határozott nemrég Loretta Preska bíró, így napról napra jelennek meg az Epstein-botránnyal kapcsolatban felmerülő iratok. Az már kiderült, hogy András herceg, Bill Clinton, Donald Trump és Michael Jackson neve is szerepel a dokumentumokban, azonban most további iratok láttak napvilágot.

A Daily Mail közlése szerint a kiszivárgott aktákban Epstein egyik áldozatának, Sarah Ransome-nak 2016-os vallomása olvasható, aki arról számolt be, hogy az üzletember titokban szexvideót vett fel András hercegről, Richard Bransonról és Bill Clintonról, mivel csúcstechnológiás kamerákkal szerelte fel birtokait. A kivonatra az Epstein volt ügyvédjét, Alan Dershowitzot képviselő cég hívta fel a figyelmet, miszerint a Ransome által elmondottak nem hitelesek.

Amikor egy barátom szexuális kapcsolatba lépett Clintonnal, András herceggel és Richard Bransonnal, Jeffrey minden alkalommal videóra vette. Hál' Istennek, sikerült megszereznie néhány felvételt a szexvideókból, amelyeken egyértelműen azonosítható Clinton, András herceg és Branson arca, akik szexuálisan érintkeztek vele

– áll az iratokban Ransome vallomása, aki emellett arról is beszélt, Epstein nem volt látható egyetlen felvételen sem. Mint mondta, ugyan a barátja végül 2008-ban elment a rendőrségre, hogy jelentse a történteket, ám nem lett semmi következménye, és csak megalázták őt a hatóságok.

Az Epstein egykori ügyvédjét, Alan Dershowitzot képviselő cég, az Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP ugyanakkor a bírósághoz intézett levelében azt közölte, Ramsone állításai Donald Trump, Bill Clinton és más prominens személyek szexuális hajlamaira vonatkozóan szemenszedett hazugságok. Azóta már megszólalt Richard Branson szóvivője is, aki alaptalannak nevezve a vádakat, kijelentve:

A New Yorker 2019-ben közzétett riportjában Ransome maga ismerte el, hogy ő találta ki a szalagok létezését. Megerősíthetjük, hogy Sarah Ransome állításai alaptalanok.

Ransome kedd reggel a Good Morning Britain című műsorban nyilatkozott, ahol kifejtette, amiatt volt kénytelen beismerni, hogy a szexvideókat ő találta ki, mivel Maxwell és más személyek a családját fenyegették. Mint kiemelte, ennek ellenére kiáll amellett, amit korábban mondott, és kész tanúskodni a bíróság előtt. Elmondása szerint több áldozat is jelentkezett azóta, akik alá tudták támasztani az állításait.

Amíg Epsteinnel voltam, többek között Ghislaine Maxwell rendszeresen azzal fenyegetett, hogy ha valaha is előállok ezzel, akkor én és a családom sérülni fog

– mondta a műsorban.

A nyilvánosságra hozott újabb aktákkal együtt emellett előkerültek Epstein szigetén fiatal lányokról készített képek. Egy másik iratból pedig kitudódott, hogy Ghislaine Maxwell ügyvédje a tárgyalások során azt állította, András herceg nem szexelhetett egy fürdőkádban Virginia Roberts Guiffre-val, mert az túl kicsit volt ahhoz, hogy a királyi sarj elférjen benne.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”