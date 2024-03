Még a Jóisten is megjelent Majka koncertjén

Majka előadói pályafutása legnagyobb szabású koncertjét adta március 23-án, szombaton este az MVM Dome-ban, ahol sikerült telt házat összehoznia. A rapper a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágereihez nyúlt vissza, amelyeket feltuningolva a saját dalaival adott elő. Akadt néhány meglepetésvendég is, sőt maga a Jóisten is tiszteletét tette a rendezvényen.

Öt napon át építették a szakemberek az MVM Dome-ban március 23-án megrendezett Majka 360° színpadtechnikáját, amihez 18 kamionnyi felszerelés, 16 tonna hangfal, 560 lámpa és több mint 1200 négyzetméternyi LED-fal érkezett. A rapper korábban már lépett fel ebben a stadionban, ahogy azt megelőzően az Arénát is megtöltötte, ám idén egy egyedülálló élménnyel készült. A Majka 360° ugyanis egy körszínpados koncertet takart, amelynek sajátosságai miatt a nézőközönség a teljes produkciót kvázi minden oldalról meg tudta nézni.

Majka előtt a Tankcsapda tett még próbát ezzel az elrendezéssel, az MVM Dome-ban pedig először Roger Waters. Ahogy azt az előadó még a próbafolyamatok során elárulta az Indexnek, annyi pénzt – legalább 100 millió forintot – raktak bele ebbe a koncertbe, amit még itthon senki – és ez nagyon is meglátszott a végeredményen.

Majkák nem árultak zsákmacskát abban a tekintetben, hogy a koncertnek lesz némi köze az Egyesült Államokhoz, mivel már annak plakátján is Las Vegas látképe, illetve a város határában lévő helynévtábla volt látható. Ahogy az sem volt eddig titok, hogy a rapper kedveli az amerikai életérzést, és számtalanszor járt már ott. Nem meglepő tehát, hogy az ország iránt érzett szeretete több ponton is visszaköszönt az MVM Dome-ban való fellépése során. A produkciót, amit összeraktak, annak komplexitása miatt már önmagában is inkább show-nak lehetne nevezni, mintsem szimpla nagykoncertnek.

Az amerikai életérzéshez kapcsolódva egyébként ügyeltek a részletekre is, így a körszínpad felett lévő kijelzőkön, illetve a küzdőteret az ülőhelyektől elválasztó képernyőkön szintén szerencsejátékhoz fűződő szimbólumokat lehetett felfedezni. Kártyák, zsetonok, dollár és a rulett mind megjelentek, ám a mutatott képsorok adott daltól függően változtak. Az előadó rajongása akkor csúcsosodott ki, amikor Nikával (Veres Mónika) Alicia Keys és Jay Z közös dalára, az Empire State of Mindra adták elő egyik slágerüket. Előbbi ugyanis történetesen New Yorkról szól, így a kijelzőkön is a városra hajazó képek jelentek meg – ez idő alatt pedig Nika eresztette ki úgy a hangját, hogy arra valószínűleg még az eredeti dalt jegyző Alicia Keys is elégedetten bólogatna.

Mash-up

A show alapkoncepciója az volt, hogy Majkáék a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágereinek dallamára emeljék át a saját szerzeményeik dalszövegét, ezáltal új színt adva a slágereknek. Egyébként már a koncert kezdete előtt retró dalokkal melegítették be a közönséget, így mire a banda színpadra állt, már kellően visszarepült mindenki az időben. Ezt az érzetet pedig csak fokozta az a füstös klubok hangulata, amit azáltal teremtettek meg, hogy vörös reflektorfényt világítottak a nézőkre. A látogatók között pedig szinte minden korosztály képviseltette magát az ötéves gyerekektől a nyugdíjasokig, ami jól érzékeltette, hogy a zene mennyire kortalan. Míg a felcsendülő dalok az idősebb generációnak nosztalgiát jelentettek, addig a fiataloknak valószínűleg még könnyedebbé varázsolták Majka zenéit.

A rocktól kezdve a house-on át a keményebb elektronikus zenéig sok műfaj került elő, amit a közönség reakciójából ítélve díjaztak is. Hallhattunk többek között Backstreet Boys, Destiny's Child és 50 Cent szerzeményeket, utóbbi ráadásul Majka egyik leghíresebb dalával, a Belehalokkal volt összemixelve. Amikor előadták, sikerült is megviccelniük a nézőket, mivel először minden úgy indult, mint máskor, majd fura effektek bejátszása után úgy tettek, mintha technikai malőr történt volna. Néhány másodperccel később viszont egyértelművé vált mindenki számára, hogy az aláfestés, a 50 Cent által jegyzett P.I.M.P. maradt el, szándékosan.

Az ugyanakkor olykor kissé zavaró volt, hogy nem mindig lehetett érteni, mint mond Majka. Ez részben talán az MVM Dome kialakításával, illetve a körszínpad okozta kihívásokkal indokolható. Erre egyébként Majka is felhívta a figyelmet a vele készített interjúnkban az egyik próbán, akkor kiemelve „a hangzást úgy kell megoldaniuk, hogy a színpad közepén állva a mikrofonok „ne gerjesszék egymást”. Talán pont ennek a gerjesztési folyamatnak lehettünk a fültanúi bizonyos dalokat követően .

Ezt nem láttuk jönni!

A koncert látványvilága, a bemutatott fényjátékok csillagos ötöst érdemelnek, általuk könnyen érezhette magát egy fesztivál kellős közepén az ember. Pláne, amikor egy-egy elektronikus műfajú dalt játszottak le, amelyekhez egyébként dukálnak is az izgő-mozgó reflektorok. Sőt, a fények annyira ingergazdag környezetet teremtettek, hogy még azok befogadására sem volt elég idő. A mozgó körszínpadhoz két kifutót is társítottak, amelyeket teljes egészében kihasználtak mind a táncosok, mind az előadók. A táncosok a körszínpad alatt öltöztek át dalról dalra, miután aszerint voltak összeválogatva a szereléseik, hogy az éppen előadni kívánt dal idején milyen stílus uralkodott.

A vizualitás mellett teljes körű zenei élményt is kaptunk, a zenekarban a doboson és a gitároson kívül perkás és szaxofonos szintén helyet kapott, akik mellé érkeztek a sztárvendégek. A koncert egyik pontján a fehér fénycsóva jelent meg a színpad fölött, ami azt szimbolizálta, mintha a Jóisten szólna Majkához:

A Jóisten eljött a bulira, tesó

– jelentett ki a rapper.

Miután Majka szóba hozta, hogy 20 ezren látogattak el a koncertjére, a magasságos erre válaszképp annyit mondott neki, nemrég beszélt erről Azahriah-val – mint ismert, a fiatal énekes háromszor fogja megtölteni az MVM Domenál több mint háromszor nagyobb Puskás Arénát. A rapper erre elszavalta Azahriah Mind1 című dalának refrénjét, azaz:

Mert úgyis minden mindegy nekem már. Én nem is akartam mást, a szívembe zártam már.

Ding Dong

Ha ez a jelenet nem lett volna elég meghökkentő, Csonka András felbukkanására aztán tényleg senki nem számított, holott elengedhetetlen részét képezi a magyar retró vonalnak. Majkával együtt adták elő a Ding Dong című slágerét, ami jelentősen feltüzelte a közönséget, de egy verzénél és refrénnél nem tartott tovább, pedig elnéztük volna még egy darabig a párost. Nem Csonka volt ugyanakkor az egyetlen, akinek lehetősége volt az MVM Dome színpadán bizonyítani, Molnár Tamás volt a másik szerencsés. Molnár és Majka az Azt beszélik a városban című dalukat énekelték el közösen, ám akadt valaki, akit hiányoltunk a repertoárból. A koncerten szinte minden ismert Majka-dal felcsendült, köztük a Füttyös is, ám az eredetileg Király Viktor által énekelt részt az előadó és a társai oldották meg, ám ő nem lépett fel a koncerten.

Azt viszont örömmel tapasztaltuk, hogy a Majka banda egyetlen női tagja, Veres Mónika, azaz Nika sokkal nagyobb szerepet kapott az egyéb koncerteken tapasztaltakhoz képest. Jól állt neki, hogy ezúttal több reflektorvény vetül rá, és azt figyelembe véve, hogy már Curtis sem tart a bandával, eljött az idő arra, hogy ő is megmutassa magát. Ezt az elvárást pedig többszörösen sikerül túlteljesítenie.

(Borítókép: Majka koncertezik az MVM Dome-ban 2024. március 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)