Gelencsér Tímea: Teljesen elhatárolódom a politikától

Gelencsér Tímea – aki 2016-ban győzött a Miss World Hungary szépségversenyen – a Glamour magazin Women of The Year gáláján nyerte el nemrég „Az év közösségi-média sztárja” címet. A magazin ennek apropóján készített vele interjút.

Az egykori szépségkirálynő elmondta: először „2012–2014 környékén” regisztrált valamelyik közösségi médiaoldalra, de akkor még zárt profillal tette ezt, és csak a szépségverseny miatt indított nyilvános profilt, mert ott szükség volt erre. „Így akkor lett nyitott az oldalam, a felhasználónevemet át kellett írnom Timelláról a hivatalos nevemre, de azért előtte még leszedtem azokat a személyes posztokat, amiket nem akartam, hogy sokan megnézzenek” – mondta.

Hozzátette, hogy a 2016-os verseny után ajánlottak neki fizetett együttműködést közösségi médiás posztokért. „Eleinte nagyon furcsa érzés volt lefotózni magam, kitenni a képet, és belegondolni abba, hogy van, aki ezért fizet” – mondta erről, majd hozzátette, hogy azóta „különleges evolúción ment keresztül a közösségi média, manapság már munkahelyek teremtődnek általa, és ez nagy lehetőség sokak számára”.

Elmondta továbbá, hogy a követőinek száma igazán a tévés szerepléseivel párhuzamosan indult be, az Exatlon volt az egyik legnagyobb áttörés ebből a szempontból. Arra a kérdésre, hogy miért nyerte el „Az év közösségi-média sztárja” címet, miért tartják hitelesnek, azt mondta: „Nyilván, mint mindenkinek, nekem is van nehéz napom, de 98%-ban igyekszem azt képviselni, hogy az élethez álljunk pozitívan. Hogy a pohár félig tele van, és mindenben meg kell látni a jót. Az utóbbi időben egyébként megtalálnak olyan emberi történetek, amik annyira mélyen érintenek, hogy megszakad a szívem, és ilyenkor még inkább figyelmeztetem magam arra, hogy a legapróbb dolgoknak is örülni kell. Engem boldoggá tesz, ha a liliomnak jó illata van, és tényleg igyekszem minden naphoz úgy állni, hogy megbecsülöm, amim van” – fogalmazott Gelencsér Tímea.

A társadalmi ügyek fontosak, de a politikától inkább elhatárolódik

Az interjúban szóba került, hogy az egykori szépségkirálynő elkötelezett többek közt az állatvédelem és az egészséges életmód iránt. Arra a kérdésre viszont, hogy mi az, ami „abszolút tabutémának számít” nála, azt mondta: a politika.

A politika az, amibe egyáltalán nem folyok bele, már csak azért sem, mert nagyon megosztó. Nem arról szól az életem, hogy meg akarjak felelni mindenkinek, ezt már teljesen elengedtem, viszont ez egy olyan kérdéskör, amivel egyszerűen lehetetlen szimpátiát kiváltani az emberekben. Úgyhogy ettől inkább teljesen elhatárolódom

– mondta Gelencsér Tímea, majd hozzátette: „Holott nyilván nekem is megvan a saját véleményem, de a családommal együtt azt valljuk, hogy semmilyen irányban senkit nem pártolunk, és nem is szeretnék ezzel foglalkozni.”

Elmondta azt is, hogy azoknak, akik most kezdik el a karrierépítést a közösségi médiában, azt javasolja, hogy „valami olyat közvetítsenek, amit mindenképp érdemes követni”, mert „az üres influenszerségben nincs jövő”.

Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és nem azért lettem ismert, mert minden áron az volt a célom. A televíziós műsoroknak köszönhetem, hogy megnőtt a követőtáborom, de az már rajtam múlik, hogy érdekes maradjon, amit közvetítek. Ha most kezdenék bele, akkor biztos, hogy edukatív jellegű, motivációs célú tartalmakat készítenék, és olyan posztokat, amik mosolyt csalnak a követők arcára. Azt gondolom, hogy manapság ez elképesztően kemény feladat, nagyon nehéz dolga van azoknak, akik most kezdik

– fejtette ki, hozzáfűzve: „Ha most kellene mindezt felépíteni a nulláról, akkor szerintem bele sem mernék vágni.”

Megjegyezte azt is, hogy nagyon szereti Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres munkásságát, „a gondolataikat, a világnézetüket. Hogy nem csak szimplán, rutinból vezetnek műsort, hanem teszik mindezt szívvel-lélekkel, miközben rengeteget jótékonykodnak, segítenek, így a megható pillanatokat is garantálják.”

Ez túlmutat a műsorvezetői kvalitásokon, ami engem is nagyon motivál, hogy merre haladjak az életben

– fogalmazott. Végül arról is beszélt, hogy most már a közösségi médiaoldalak közül a TikTokot preferálja az Instagrammal szemben, miután pár táncos videó után ráébredt arra, „hogy mekkora potenciál is van ezen a platformon”.