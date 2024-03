Harry herceg pereskedése az adófizetők millióiba került

A királyi sarj elbukta bírósági perét, amiben azt próbálta elérni, hogy járjon neki és családjának is rendőri védelem az Egyesült Királyságban. Mindezt annak ellenére kérte, hogy hercegi kötelezettségeiről lemondott. Noha Harry herceg nem szeretne a döntésbe beletörődni, mert veszélyeztetve érzi magát és szeretteit, a pereskedése nem olcsó mulatság, amit részben az adófizetők állnak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk már, Sussex hercege elvesztette bírósági perét, amiben a közfinanszírozáson alapuló rendőri védelmet szerette volna kivívni családjának. Az 52 oldalas bírói határozatban a döntéshozók azzal érveltek, ha a herceg nem látja el kötelességeit a királyi család tagjaként, vagyis nem áll hazája szolgálatába, akkor nem is várhatja el, hogy a közrendőrök életük kockáztatásával, az adófizetők pénzén finanszírozva óvják ő és családja biztonságát.

Harry persze felvetette azt az opciót, hogy ebben az esetben fizeti a rendőri védelmet, de a bíróság ezt sem engedélyezte. Arra hivatkoztak, hogy akkor a felső osztály bármely tagja folyamodhatna fizetett rendőri védelemért, amely egy kétmércés rendszert hozna létre. Ezáltal a gazdagok újabb privilégiumokat kapnának, ami a közép- és alsó osztály számára elérhetetlen lenne.

Százmilliók röpködnek

A herceg felháborodott a határozaton, számon akarta kérni a döntéshozókat. Emellett édesanyja, Diana hercegné halálát hozta fel példának, aki hasonló fenyegetésnek volt kitéve, és az életével fizetett. Mindennek ellenére a törvényszék hajthatatlan volt, ezért a királyi sarj úgy döntött, elviszi az ügyet a legfelsőbb bíróságig. Ebben az esetben az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályok szerint már minden bírósági költséget neki kellett állnia,

azonban a korábbi tárgyalásoknál nem így volt.

Noha a herceg is keményen ráfizetett eredménytelen háborújára – ugyanis a legfelsőbb bíróság ellentmondást nem tűrő döntésében utasította el kérelmét –, az adófizetők sem boldogok, mivel az ő pénzükből is nem kis összeg ment a tárgyalási költségek fedezésére. A herceg vesztesége nagyjából egymillió font volt, amely 460 millió forint. Az adófizetőké „csak” 630 ezer font – mintegy háromszáz millió forint – a Hindustan Times értesülései szerint.

Hogy milyen folytatása lesz az ügynek, és Harry herceg miként próbálja meg érdekeit érvényesíteni hazájában, továbbra is kérdéses. Továbbá azt is érdemes megemlíteni, hogy nem a rendőri védelemért folytatott tárgyalássorozat volt a királyi sarj egyetlen pere. Sussex hercege több más ügyben is járkál bíróságra, és az eddigi tapasztalatok alapján nem mindig neki kedvez a végeredmény.