A kábítószer nem tudta legyőzni, végül tanítványa árulása vitte a sírba

Nem is olyan régen még ő maga is ifjú padawan volt, ma viszont már az 53. születésnapját ünnepli a jedik jószívű mesterét alakító Ewan McGregor. A Trainspottingban is nagyot alkotó színész pályáját ehhez mérten Golden Globe-, és Emmy-díjjal is jutalmazták. Tesztelje, mi mindent tud róla!