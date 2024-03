Lukács László és kedvese külön utakon folytatják

Öt és fél év házasság után külön utakon folytatja a Tankcsapda frontembere és párja, Piroska. Értesülésünk szerint az elválás békében történt, és a házasságuk már hivatalosan is véget ért.

Lukács Lászlóra sosem volt jellemző, hogy a magánéletébe betekintést engedjen a nyilvánosságnak. A Tankcsapda frontembere elsősorban a zenéjükről szeret nyilatkozni, és amennyire csak lehet, igyekszik távol maradni a bulvár világától. Ezért is okozott meglepetést, amikor 50 évesen bejelentette, hogy feleségül veszi a kedvesét, Piroskát.

A pár 2018. szeptember 5-én mondta ki a boldogító igent, ám a házasságáról ennél többet később sem lehetett igazán tudni – továbbra is igyekezett a magánéletét óvni a nyilvánosságtól. A Bors írta meg először, hogy információik szerint Lukács László és kedvese már nem alkotnak egy párt, és tavaly véget is érhetett a házasságuk.

A fentieket egy zenekarközeli forrás most az Indexnek megerősítette. Úgy tudjuk, Lukács László és kedvese békében váltak el egymástól, már hivatalosan is felbontották a házasságukat, és továbbra is jó viszonyt ápolnak.

(Borítókép: Lukács Laci a 2022-es Campus Fesztiválon. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)