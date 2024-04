Március elején volt 42 éve annak, hogy elhunyt az Emmy-díjas komikus-színész John Belushi, aki az NBC ma már világszerte ismert műsorának, a Saturday Night Live show-nak az első szereplői között tudhatta magát. Az albán származású Belushi fiatal éveiben még a zeneiparban látta meg a jövőt, így csatlakozott egy együtteshez, amiben háttérénekes és dobos volt. A banda egyetlen dalt adott ki, ami sikertelennek bizonyult, így a zenekar később feloszlott. Komikusként csak a 60-as években kezdett el tevékenykedni az általa megalapított West Compass Trio részeként. 1972-ben pedig szerepet kapott a National Lampoon: Lemmings színdarabban, ami segített beindítani a karrierjét.

Emellett íróként, rendezőként és színészként dolgozott a The National Lampoon Radio Hour című komikus rádióműsorban, amelyet a National Lampoon magazin munkatársai készítettek. Hamar felhívta magára a figyelmet, így 1975-ben Chevy Chase komikus és Michael O'Donoghue író beajánlották őt Lorne Michaels-nek, aki a Saturday Night Live megalkotója volt. Bár kezdetben nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy Belushi bekerülhet a műsorba, a meghallgatást követően meggyőzte őt az ellenkezőjéről. A produkcióban négy éven át dolgozott, és olyan karaktereket alakíthatott, mint például Henry Kissinger vagy Ludwig van Beethoven.

John Belushi azt követően csúszott le a lejtőn, hogy Dan Aykroyddal, mint „Joliet” Jake Blues és Elwood Blues megalapították a The Blues Brothers együttest. A komikus-színész a karaktere, „Joliet” Jake Blues bőrébe bújva járta a New York-i klubokat, és alteregóját felhasználva különböző zenekarokkal állt színpadra. Az egyik estén Lorne Michaels is ott volt, aki felvetette az ötletet, hogy a The Blues Brothers játszhatna a közönségnek a Saturday Night Live adások előtt, kvázi bemelegítésként. Nagy sikerük lett, és a műsor állandó vendégeivé váltak. Aykroyd szájharmonikán játszott, Belushi pedig énekelt, cigánykerekezett, mindketten napszemüveget viseltek, és a közönség imádta őket. A produkció többi szereplőjével egyetemben viszont Belushi is egyre többször nyúlt kábítószerhez ebben az időben, és olyan előadók koncertjein tombolt ekkor, mint Fleetwood Mac, Meat Loaf vagy a Kiss. Életvitele, pontosabban a drogozás által megváltozott viselkedése azt eredményezte, hogy többször is elbocsátották a Saturday Night Live-ból, majd újra visszavették.

Számos filmben kapott szerepet, köztük a Jack Nicholson által rendezett Irány délre! és a Party zóna című alkotásokban, ám a siker ízét leginkább a The Blues Brothers együttes által tapasztalhatta meg. A Saturday Night Live-nak köszönhetően népszerűvé vált zenekar 1978-ban jelentette meg debütáló albumát, a Briefcase Full of Blues-t, amivel a Billboard slágerlistáján az élre kerültek. Sőt, 1980-ban egy zenés vígjáték készült róluk, amelynek forgatási munkálatai egy nemrég megjelent kötet, a Daniel de Visé által jegyzett The Blues Brothers: An Epic Friendship, the Rise of Improv and the Making of an American Film Classic szerint nem mentek zökkenőmentesen – amiről részben Belushi drogproblémái tehettek.

A drog rabja

Ahogy a kötetben áll, a The Blues Brothers – amiben olyan hírességek tűntek fel, mint Aretha Franklin, Carrie Fischer, Ray Charles, James Brown és Steven Spielberg – 1979-es forgatása közben John Belushi olykor olyan keményen bulizott, hogy képtelen volt dolgozni. Megesett, hogy a rendező, John Landis dühösen kopogtatott a lakóautója ajtaján, majd benyitva a komikus-színészre kócos hajjal, üres tekintettel talált rá, míg az asztalán egy egész halomnyi kokain volt. Landis egyszer egy hirtelen ötlettől vezérelve a legalább százezer dollár értékű kokaint lehúzta a WC-n, amitől Belushi felbőszült.

Úgy küzdöttek, mint a részeg birkózók. John sírva fakadt, és a dulakodásuk öleléssé csitult. Landis sírva fakadt: »John, ez őrültség«

– írja a szerző a könyvben.

Mint Daniel de Visé megfogalmazta, már a Saturday Night Live forgatása során is gond adódott abból, hogy drogot fogyasztott. Sőt, a műsor második évadának elkészültekor szinte éjjel-nappal kokainozott. Egy ideig az NBC ügyvezetőjét, Dick Ebersolt rendelték ki mellé, aki azért volt felelős, hogy vasárnaptól szerdáig minden héten Los Angeles-be kísérje őt, és tegyen róla, hogy ne kerüljön bajba. Ebben az időben olyan üzeneteket küldött a Saturday Night Live megalkotójának, Lorne Michaelsnek, miszerint: „Megvan az albán. Mindent kézben tartok”. A valóságban viszont nem ez volt a helyzet, mivel Belushi káros szenvedélyeit aligha lehetett kordában tartani. Gyakran aludt el cigarettával a kezében, felgyújtva a bútorokat a lakásban, ám minél inkább kezdett szétcsúszni az élete, annál nagyobb sikert ért el.

A speedball okozta a vesztét

A The Blues Brothers-nek hála Dan Aykroyd és John Belushi különösen közeli barátokká váltak, és még abban is megegyeztek, ha valamelyikük meghal, a másik lejátssza a temetésén a The Ventures The 2000 Pound Bee című dalát. Belushi drogfogyasztási szokásait tekintve viszont 1982-re már olyannyira kicsúszott a kezéből az irányítás, hogy egy volt titkosügynököt és egy karatebajnokot béreltek fel, hogy 24 órás felügyeletet biztosítsanak a számára.

Bár szerettei igyekeztek tartani benne a lelket és ügyelni a testi épségére, Belushi egyre inkább a drogok rabjává vált. 1982-ben egy márciusi napon kiborulva hívta fel Aykroydot, aki könyörögni kezdett neki. Azzal kecsegtette, hogy épp egy forgatókönyvön dolgozik, amiben főszerepet szán neki. A Szellemirtók című filmről beszélt, amelyben helyette végül Bill Murray alakította a legendássá vált Peter Venkman szerepét. Belushi halála előtt egy nappal menedzserétől, Bernie Brillsteintől kért pénzt, hogy drogot vegyen belőle, majd otthonában látogatta meg őt Robin Williams, Robert De Niro és a drogdílere, Cathy Smith.

Utóbbi adta be neki azt a speedball néven elhíresült, és az esetében halálosnak bizonyuló koktélt, ami heroin és kokain keverékét jelenti. A férfi így 33 évesen, túladagolás következtében hunyt el, temetésén pedig – ahogy arról korábban megegyeztek –, Dan Aykroyd egy kazettás magnó segítségével játszotta le a The 2000 Pound Bee dalt a gyászolóknak. Halálával egy ígéretes tehetséget vesztett el a szakma, és egy újabb ékes példája volt annak, mekkora pusztítást tudnak mérni a művészekre a kábítószerek a szórakoztatóiparban, ahol az efféle szerek már-már a mindennapi élet részévé váltak.