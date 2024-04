Ambrus Attila üzletet nyitott

Húsvétkor üzletet nyitott Ambrus Attila, aki azt is elmondta, mik a tervei a vállalkozásával.

Az egykori Viszkis rabló még a börtönben tanulta ki a fazekasszakmát, amelynek segítségével később saját vállalkozást is tudott indítani, de eddig elsősorban webshopon keresztül, valamint bizonyos vásárokon, rendezvényeken kínálta az áruit.

Ez azonban most változik, ugyanis Ambrus Attila az előző hét végén arról számolt be, hogy megnyitotta az első üzletét is Szentendrén. Mint írta, „hétfőig mindennap találkozhattok velem az üzletben 10.00–17.00”.

A bejegyzésben hozzátette azt is, hogy a nyitásnál akciókkal is várja a vevőket.

A boltban egyébként látható egy festmény is, amelyen Ambrus Attila élettörténetének fontosabb mozzanatai láthatóak. Erről szintén a közösségi oldalán posztolt korábban.

Ambrus Attila a nyitásnál tapasztaltakról a Borsnak is nyilatkozott röviden, és azt mondta: „Még nagyon sok újdonsággal és meglepetéssel készülök, mert nem csak az agyagportékámat fogom értékesíteni. De így is nagyon nagy volt az érdeklődés. Persze nem szeretném elkiabálni, de úgy érzem, nagyon jól haladunk ezzel a kis boltunkkal. Jelenleg a feleségem van a boltban, mert én csütörtökön megyek az ónódi vásárba, így arra készülök. Legközelebb hétvégén tudok a boltban serénykedni.”

(Borítókép: Ambrus Attila. Fotó: Velvet)