A saját apja akarta megölni Rebel Wilsont

Az ausztrál színésznő szerepeiből ítélve egy életvidám, magabiztos nőnek tűnhet, ám a napokban megjelent önéletrajzi kötete szerint ez koránt sincs így. Ennek okait egészen a gyerekkoráig lehet visszavezetni, amikor is édesapja bántalmazásainak volt kitéve, amelyeknek a nyomait a mai napig viseli.

A 44 éves Rebel Wilsont a magyar közönség főleg a Tökéletes hang, a Csaló csajok és a Hogyan legyünk szinglik? című filmekből ismerheti, amelyekben rendszerint egy magabiztosságtól duzzadó karakter szerepét osztották rá. A Tökéletes hang mindhárom részében ő játszotta Háj-Amyt, ami világszerte ismertté tette őt, ám többek között ezen színészi alakítása miatt meglehetősen félre is ismerték őt a nézők. A filmvásznon könnyen tűnhetett magánemberként is az általa játszott karakterekhez hasonló habitusúnak, ám azóta kiderült, hogy ez távolabb nem is állhatna a valóságtól. Wilson nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, ledobott 35 kilót, illetve bejelentette, hogy egy nő, Ramona Agruma mellett találta meg a boldogságot, akivel azóta már közös gyermeküket nevelik.

Tekintve, hogy a színésznő élete fenekestül felfordult, nehéz eligazodni abban a káoszban, amin az utóbbi esztendőkben keresztülmehetett. Karrierjének és magánéletének számára leginkább megterhelőnek tartott időszakairól egy önéletrajzi könyvben, az angol nyelven április 2-án debütált Rebel Risingban számolt be. A kötetben a gyerekkora mellett szerelmi kapcsolataira, illetve pár hollywoodi hírességgel való viszonyára is kitért. A Boratot alakító Sacha Baron Cohent például igen súlyos vádakkal illette, illetve az Adele-hoz köthető ellenérzéseiről szintén beszélt.

Ahogy Wilson a memoárban kiemeli, Sydney külvárosában nőtt fel három testvérével és szüleivel, Sue és Warwick Bowndsszal, akik kutyatenyésztők voltak. Édesapja ugyanakkor különösen sanyarúvá tette a gyerekkorát, mivel mindamellett, hogy robbanásszerű kitörései voltak, olykor megfenyegette őt, vagy épp fizikailag bántalmazta. Felelevenítette például azt az esetet, amikor még gyerekként a testvérével, Libbyvel hideg vizet öntöttek a matracukra, hogy így próbálják valamennyire lehűteni a testüket a nagy hőség miatt, mire az édesapjuk azt hitte, bepisiltek, ezért ütlegelni kezdte őket.

Ütés. Ütés. Ütés. Megüti a nővéremet is, de én vagyok a legidősebb, állítólag én vagyok a felelős, így én kapom a legkeményebbeket. Aztán körülbelül 30 másodpercnyi rettegés után elmegy. Vörös foltok maradtak a karunkon és a lábunkon, ahogy megpróbáltunk védekezni az ütések ellen

– írja, hozzátéve, testvéreivel mindig önmagukat hibáztatták a történtek miatt, és azt hitték, megérdemlik, mivel túl szemtelenek voltak.

Mint kiemelte, édesapja néha napokig vagy hetekig nem mutatta annak jeleit, hogy újabb kitörések következnének, ám valahogy mindig ott fortyogott benne a düh. A színésznő felemlegetett egy másik esetet is, amikor apja megöléssel fenyegette őt, amiért 12 éves korában nem nyerte meg a helyi tehetségkutató versenyt. Haza fele tartva akart inni egy jégkását, mire a lábánál fogva ragadta meg őt, és csendre intette. Sőt, azt állította, megfojtja, ha még egy szót mer szólni, majd erre utaló mozdulatokat tett felé. Wilson úgy fogalmaz, végül zöldre váltott a lámpa, így apjának az útra kellett figyelnie, de megfordult benne az a gondolat, ha nem így történik, vajon tényleg megpróbálta volna-e megölni.

A színésznő apja egyébként több mint tíz éve, 2013-ban hunyt el. Wilson elmondása szerint mára sikerült megbocsátania neki, de nem tudja, akkor is lett volna-e bátorsága írni róla a memoárban, ha még élne. Míg édesanyját egy elkötelezett, szeretetteljes nőnek írta le, aki mindent feláldozott a gyermekeiért.

Heti 60 dollárból élt

Wilson a 2011-es Koszorúslányok című filmnek köszönhetően robbant be a köztudatba, és a könyv szerint akkoriban Sydney-ből áthelyezte a székhelyét Los Angelesbe. A produkció forgatását remek élményként írta le, ám az azt követő időszakot „élete egyik legmagányosabb évének” nevezte. Amíg azon ügyködött, hogy színésznőként megállja a helyét az angyalok városában, nehezen viselte, hogy nem talált könnyen barátokat.

Az emberek azt hiszik, hogy elbűvölő Hollywoodba költözni. Én is így gondoltam, de a valóság az volt, hogy egyedül éltem egy egyszobás lakásban

– fejtette ki.

A színésznő elmondása szerint annyira koncentrált a karrierjére, hogy senkivel nem randizott – már nem mintha lett volna esélye bárkinek is. Mint megfogalmazta, a súlyának tulajdonítja, hogy hiába vágyott a szerelemre, falakat épített maga köré. Úgy gondolta, ő csak a kövér, vicces barát lehet, mivel ez az a szerep, amiben igazán otthonosan mozog. Ahogy kiemelte, nem akart olyan partnert, aki édesapja és édesanyja kapcsolatához hasonlóan csak azért lép be az életébe, hogy elpusztítsa őt. Hozzáteszi, ezt az is eredményezte, hogy magányosnak érezte magát. A helyzetén rontott, hogy mivel a Koszorúslányokért csak 3500 dolláros gázsit kapott, nem volt elég pénze a megélhetéshez. A kötetben azt írja, a lakbér és a számlák kifizetése után heti 60 dollárból kellett kihúznia a hónap végéig.

Wilson másik híres szerepe a Tökéletes hang című filmhez fűződik, amelyben Háj-Amyt alakította, ám még azelőtt, hogy megkapta volna az állást, elhatározta, hogy le szeretne fogyni, mivel hátfájástól szenvedett. Szerződést kötött a Jenny Craig céggel, és már közel tíz kilót leadott, mire elkezdődött a forgatás. Az ügynökei azonban leállították őt, és még a szerződésébe is belekerült, hogy nem változtathat drasztikusan a súlyán, mivel a kövér, vicces lány karaktert szánták neki, így ha továbbra is szerepelni szeretne a filmben, le kell állnia.

A Tökéletes hang-szerződésem kimondta, hogy nem változtathattam meg drasztikusan a megjelenésemet a forgatás teljes ideje alatt, beleértve az akár egy évvel későbbi újraforgatásokat. Ez azt jelentette, hogy a súlyom nem ingadozhatott öt kilogrammnál többet ahhoz képest, ahogy a filmben kinéztem. »Ó, a francba. Jobb, ha elkezdek fánkot enni« – gondoltam

– írja a könyvben, kiemelve, ahogy a karrierje szárnyalni kezdett, az ügynökei egyre kevésbé repestek az ötlettől, hogy lefogyjon, mivel azzal elvesztette volna a karakterét.

Wilson elmondása szerint ennek következtében bonyolult kapcsolata alakult ki mind a testalkatával, mind az étellel. Annak ellenére pedig, hogy magabiztosnak tűnt, és mindenki azt hitte, a súlya nem korlátozza őt abban, hogy jól érezze magát, a valóság ennél sokkal árnyaltabb volt. A kötetben azt írja: „Amit nem láttak, az az volt, hogy egy filmpremier után hazaérve megettem egy pár brownie-t, muffint, majd egy nagy tányér fagylaltot, és szörnyen éreztem magam, amiért ezt tettem.”

Kiborult a bili

Wilson a könyv egy pontján igen súlyos vádakkal illeti a Boratot alakító Sacha Baron Cohent, aki állítása szerint a 2016-ban megjelent Agyas és agyatlan című film forgatásán megalázta őt. Mint visszaemlékezett, a színész arra kérte őt, „dugja fel az ujját a s*ggébe”, mert szerinte vicces jelenet lesz belőle. A színésznő úgy fogalmaz:

Megijedtem. Szerettem volna elmenekülni onnan, így végül kompromisszumot kötöttem: a fenekére csaptam, és rögtönöztem néhány sort a karakterként.

A memoár szerint ez olyan érzés volt a számára, mintha Cohen szexuálisan zaklatta volna őt, majd hozzátette: „Teljesen tiszteletlennek éreztem, ami oda vezetett, hogy még inkább tiszteletlenül bántam magammal azáltal, hogy rendkívül egészségtelenül ettem.” Wilson megemlítette, a színész egy másik jelenetben azt akarta, hogy meztelenül szerepeljen, ám ő úgy vélte, ez a film cselekményét nézve semmiképpen sem lényeges. Hozzátette, egy szexjelenetbe is csak a forgatókönyv többszöri átírása után egyezett bele, ám előre leszögezte a producereknek, hogy nem fogja promotálni a filmet annak megjelenése előtt. A történtek kapcsán azóta már Cohen képviselője is megosztott egy nyilatkozatot, tagadva a felhozott vádakat.

Bár nagyra értékeljük a felszólalások fontosságát, ezeknek a bizonyíthatóan hamis állításoknak a kiterjedt, részletes bizonyítékok, köztük a korabeli dokumentumok, filmfelvételek és a jelen lévő szemtanúk beszámolói közvetlenül ellentmondanak az Agyas és agyatlan gyártása előtti, alatti és utáni időszakról

– közölte.

Sacha Baron Cohen mellett egy másik hírességhez kapcsolódó kételyeiről is beszámolt, aki nem más, mint Adele. Ahogy a könyvben írja, az az érzése, hogy az énekesnő nem szereti őt, mivel gyakran keverték őket össze anno a súlyuk miatt. Hozzátéve, a brit előadó nyilvánvalóan nem szerette, amikor Háj-Amyhez hasonlították őt, emiatt pedig lehetnek benne ellenérzések. Mint megfogalmazta, sosem kérdezte meg tőle, van-e bármilyen problémája vele, de erre tud következtetni abból, hogy az énekesnő korábban gyakran elfordult, ha meglátta közeledni egy díjátadón.

Megjött a szerelem

Wilson a kötetben a szerelmi életét illetően szintén nyílt lapokkal játszik, így bevallotta például, hogy 35 éves volt, amikor Mickey Gooch Jr. színész és humorista elvette a szüzességét – bár ő erről nem tudott. Kifejtése szerint azért nem feküdt le korábban senkivel, mivel nem gondolta, hogy az alkata miatt bárki is szexuálisan vonzónak találná őt. Az első szeretkezésre a New York-i Greenwich Hotel egyik szobájában került sor, miközben a Hogyan legyünk szinglik? című filmet forgatták, amelyben Mickey Gooch Jr.-nak is szántak egy kisebb szerepet. A színésznő elmondása alapján azt követően lett még inkább érdekelt a testi örömök megélésében, hogy megtudta, édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak.

Az élet rövid. Nem akartam szex nélkül leélni az életem. A szerelem megtapasztalása nélkül

– magyarázta, kiemelve, ekkor eldöntötte, hogy a következő férfival fogja ezt meglépni, aki alkalmas lehet akár arra is, hogy a későbbiekben összeházasodjanak.

Wilson a kötetben azt írja, egy közös barátjuk által ismerték meg egymást Mickey Gooch Jr.-ral, akivel egy hónapig randiztak, mielőtt lefeküdtek egymással. Sőt, még azt is bevallotta, hogy előző este pornót nézett, és vibrátort használt „előkészületként”. Végül csak hat hónapig voltak együtt, mivel a férfi alkoholfüggőséggel küzdött, és olykor visszaesett, ami a kapcsolatuk rovására ment, így végül barátok maradtak. A színésznő állítása szerint azóta egy híres női teniszezővel is viszonya volt, ám az ő kilétét nem fedte fel. Ahogy megfogalmazta, előtte csak férfiakkal randizott, ám ekkor kezdett el valós érzelmeket táplálni valaki iránt. Hozzátette, még azon is elgondolkodott, hogy az egész karrierét feladná, és vele utazná körbe a világot. Bár a könyv megjelenése óta sokan kezdték el találgatni, kiről lehet szó, Wilson gátat szabott az önjelölt oknyomozóknak, kijelentve, sosem lett lefényképezve vele együtt, illetve nem is követi őt a közösségi felületein.

Mint ismert, Wilson 2021 óta Ramona Agrumával alkot egy párt, akivel lányukat, Royce Lillian Elizabeth Wilsont nevelik. Béranya segítségével jöhetett világra, ugyan a színésznő is mindent megtett annak érdekében, hogy a jövőben majd egyszer teherbe essen. Ahogy felidézte, 2020-ban több mint 35 kilót fogyott, miután egy orvos figyelmeztette őt, le kell adnia némi pluszkilót, hogy javítsa a teherbe esés esélyét. Elmondása szerint ugyan akkoriban legalább 100 kilót nyomott, egészségesnek érezte magát, mivel edzőterembe járt. Annak ellenére, hogy korábban is megpróbálkozott a fogyással, mindig visszaszöktek rá a kilók. Végül annak köszönhetően tudta rávenni magát, hogy még kitartóbb legyen, hogy eldöntötte, gyermeket szeretne. Ekkor felfogadott egy edzőt, akivel napi két órát edzett. Azt állítja, nem szedett semmilyen varázstablettát, és csak egészséges változtatásokat eszközöltek az életmódjában. Hozzáteszi, mivel nem tudta teljesen kiiktatni a cukrot, megpróbált csak kisebb mennyiséget fogyasztani belőle. Ezt azóta is igyekszik tartani, bár a könyvben úgy fogalmaz, korábban azt érezte, az emberek jobban odafigyelnek a testére, mint a karrierjére.

Az életem során elért összes dolog közül úgy tűnik, hogy a fogyás vonzza a legtöbb figyelmet

– jelentette ki.

(Borítókép: Rebel Wilson 2021. december 8-án. Fotó: Mark Metcalfe / Getty Images Hungary)