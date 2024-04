Tóth Gabi: Ez több köztünk, mint szerelem

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence először adott közös interjút a kapcsolatukról. Kiderült, hogyan is ismerkedett meg a pár, és az is, hogyan fogadta az énekesnőt a táncos családja.

Az elmúlt év nehézségeiről beszélt Tóth Gabi és Papp Máté Bence az első közös interjújában.

A pár a Story magazinnak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy:

Tóth Gabi és Papp Máté Bence az erdélyi turnén kezdett el ismerkedni, ami „egy nagyon jó beszélgetőtársi viszonynak indult”. Majd miután éjszakákat beszélgettek át, zenéket mutogattak egymásnak, és megosztották egymással az életük történetét, rájöttek, hogy ez több, mint barátság. Ekkor Gabi házasságában már nem mentek jól a dolgok elmondása szerint, de tisztelték az előző párjaikat és egyből lezárták a kapcsolataikat, nem volt titokban találkozás.

A táncost – elmondása szerint – váratlanul érte az a médiavisszhang, ami kettejük kapcsolatát követte. Papp Máté Bence szerint ez nagyon kemény megpróbáltatások elé helyezte a kapcsolatukat rögtön a legelején, de mindketten érezték, hogy a lelki társat találták meg a másikban.

Az énekesnőt „óriási szeretettel” fogadták Papp Máté Bence szülei, akik maguk is legendás művészek, néptáncosok. Tóth Gabi szerint az ő hozzáállásuk hatalmas erőt adott neki, biztonságra lelt a táncos családjában, és nélkülük sokkal nehezebben vészelte volna át ezt az időszakot. Úgy ahogyan Papp Máté Bence, a család is minden batyujával együtt fogadta. Ezt főként a családjukban jelen lévő szeretetnek és harmóniának köszönhetően tudták így kezelni.

Papp Máté Bence azt mondta, most találta meg azt a partnert Gabi személyében, akivel a gyermekkori küldetéstudata tud teljesülni. A táncos úgy fogalmazott, hogy „ő volt a hiányzó kirakódarab azon a művészi úton, amin haladni szeretnék”. Máté úgy érzi néptáncosként, a magyar kultúra elkötelezett ápolójaként is partnerre lelt Gabi személyében. Büszke Tóth Gabira, amiért kibírta az elmúlt időszakot és médiavisszhangot.

Az énekesnő is úgy érzi, Papp Máté Bencével több van közöttük, mint szerelem. Valamint azt is elárulta, hogy a népzene segített neki rátalálni az önazonosságra. A népzene segített neki abban is, hogy tisztábban lássa a baráti, szerelmi kapcsolatait. Mátéval ebből a szempontból is a legönazonosabb időszakában találkozott. Úgy érzi, a legőszintébb, legtisztább lelkével kapcsolódott a táncoshoz.

Nemcsak a közvélemény, de barátok is elpártoltak tőlük, amikor nyilvánosságra jutott a szerelmük. Bár ez megviselte őket, fájt nekik, hogy elítélik őket, utólag úgy látják, nem baj, hogy kiderült, kik a hozzájuk valóban közel állók.

Tavaly nyáron mindenkit meglepetésként ért, amikor Krausz Gábor és korábbi felesége, Tóth Gabi minden előjel nélkül bejelentették, hogy kapcsolatuk zátonyra futott, és külön utakon folytatják . Mint az később kiderült, az énekesnő a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével kezdett új életet.

A szakítás óta a kedélyek lecsillapodtak: az énekesnő boldog új párja mellett, exférjével pedig továbbra is közösen nevelik lányukat, Hannarózát, és a viszonyuk már normalizálódott. Sőt, Krausz Gáborra is rátalált a szerelem, hiszen a Dancing with the Starsban megismert Mikes Annával alkotnak egy párt .