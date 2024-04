Felszántották a zeneipart, de semmi pénzért nem állnának újra össze

A Dancing Queen, a Mamma Mia és a Lay All Your Love on Me csak néhány azon slágerek közül, amelyeket az ABBA zenekarnak köszönhetünk. A svéd banda anno négy énekesből állt össze, pontosabban két házaspárból: Fältskogékból és Ulvaeusékból. A zenekar neve is a tagok – Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-Frid Lyngstad – keresztnevének kezdőbetűiből lett összerakva. Még a 60-as évek végén sodorta őket össze a szél, azt megelőzően pedig mind szólóban vagy más együttesben próbáltak meg érvényesülni. 1970-ben az ABBA megalakulásakor – bár a hosszú távú közös munkáról csak 1972-ben döntöttek – aztán Fältskog énekesnőként, Ulvaeus énekes-dalszövegíróként, Andersson énekes-zenészként, Lyngstad pedig énekesnőként hasznosította magát a zenekaron belül.

A banda a 80-as évek elejéig ostromolta a slágerlistákat, és a pop, diszkó zenei stílus koronázatlan királyai, királynői voltak. Bejárták az egész világot, ám a népszerűségük növekedésében nagy szerepe volt az 1974-es Eurovíziós Dalfesztiválnak, amelyet a Waterloo című dalukkal nyertek meg éppen ma 50 évvel ezelőtt – 2005-ben egyébként a verseny történelmében a legjobb dalnak választották a szerzeményt. Nekik köszönhetően zsebelhette be első eurovíziós győzelmét Svédország, ám a tagok végül a siker oltárán áldozták fel a magánéletüket. A két pár külön utakon szerette volna folytatni, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a zenekar 1982-ben feloszlott.

A tagok közül Andersson és Ulvaeus ekkor zeneszerzői munkába fogtak, és többek között musicalekhez, filmekhez kezdtek zenét írni, míg Fältskog és Lyngstad szólókarriert indított. 1992-ben, tíz évvel azután, hogy az együttes feloszlott, még kiadtak egy ABBA Gold című válogatáslemezt a legjobb dalaikkal, ami bestsellerré vált. 1999-ben útjára indult a Mamma mia! musical, majd 2008-ban az abból készült film, ami szintén ezt a címet viseli, 2018-ban pedig érkezett a folytatás, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba. A produkció első részének egyébként Björn Ulvaeus és Benny Andersson is, a másodiknak viszont már csak Benny Andersson tartozott a vezető producerei közé.

Azt pedig, hogy máig mekkora a kereslet az ABBA-slágerekre, mi sem támasztja alá jobban, hogy a zenekar 40 évvel az utolsó albumuk kiadását követően 2021-ben egy újabb lemezzel jelentkezett, ami a Voyage nevet kapta, és igen elismerően nyilatkoztak róla a kritikusok. Sőt, a rajongók 2022 májusa óta az egyedülálló virtuális avatar technológiának köszönhetően estéről estére nézhetnek végig egy ABBA-koncertet egy külön erre a célra felépített koncerthelyszínen Londonban. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi a svéd zenekar pályafutását illetően, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben!

(Borítókép: Az Abba tagjai, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog és Björn Ulvaeus (balról jobbra) 1974-ben /Fotó: Getty Images)