Rablók rongálhatták meg Kis Grófo édesapjának sírját

Szombaton megrongálták a népszerű énekes, Kis Grófo apjának sírját a temetőben. Az énekes szerint értéktárgyakat kereshettek a síremlékben, viszont testvére, Gyémi szerint más indok is állhat a háttérben. A testvérek 2 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel az elkövető kézre kerítéséért.

„Óriási fájdalom ért ma engem és családomat” – kezdte bejegyzését közösségi oldalán Kis Grófo, akit telefonon értesített egy családtagja, hogy édesapja, a 2020 decemberében koronavírus következtében elhunyt Kozák László (Grófo) szolnoki sírját megrongálták. A búcsúztatásról itt írtunk bővebben.

A zenész egyből a helyszínre utazott, hogy meggyőződjön a bűncselekményről, és segítse a helyszínelők munkáját. Elmondta, hogy valószínűleg értéktárgyak után kutatva törték fel a síremléket.

Nem tudom és nem akarom elhinni, hogy emberek hogyan tehetnek ilyet!? Nagyon fájó sebek kerültek felszakításra, remélem és bízom a nyomozóhatóságban, hogy kiderítik, kik követték el ezt a szörnyű bűncselekményt

– írta közösségi oldalán az énekes. A feljelentését megtette, és bízik abban, hogy az elkövető elnyeri méltó büntetését.

Grófo öccse, Gyémi szintén posztolt a saját oldalán, és 2 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a család nevében annak, aki „elhozza neki, vagy elmondja”, hogy ki volt a fosztogató.

Másnap reggel Gyémi már azt üzente a tettesnek, hogy mindent tud, és bízik az igazságszolgáltatásban, ráadásul kapott egy hangüzenetet is, amelyben azt állítják, hogy tudják, ki volt az elkövető. Gyémi szerint furcsa, hogy pont akkor törték fel édesapja sírját, amikor ő kiérkezett Kanadába, és hozzá is be akartak törni.