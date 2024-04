Kedves emlékeket idézett fel Matthew Perryről a Szívek szállodája sztárja

A Szívek szállodája című sorozatból ismert Lauren Graham Have I Told You This Already? című könyvének bemutató turnéjának washingtoni állomásán idézett fel közös emlékeket Matthew Perryvel.

„Még mindig nagyon nehéz elhinni, rettenetes veszteség” – mondta Lauren Graham Matthew Perry haláláról, hozzátéve, hogy barátja mindig fontos része volt az életének.

Graham felidézte, hogy Perryvel egy időre eltávolodtak egymástól, és nem sokkal a színész halála előtt kerültek újra szorosabb kapcsolatba.

Matthew Perry, aki imádta a teniszt és a pickleballt, körülbelül fél évvel halála előtt vett neki egy pickleballkészletet a születésnapjára, egy vicces kártya társaságában, amin az állt: „Légy idősebb!”.

Mint a könyvbemutatóról beszámoló Deadline írja, Matthew Perrynek 2022-ben jelent meg Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Barátok, Szerelmek és A Nagy Szörnyű Dolog) című memoárja, amelyben egy közös fotó is helyet kapott Grahammel „Én és a gyönyörű Lauren Graham” képaláírással.

A színésznő ezzel kapcsolatban elmondta a közönségnek, hogy Matthew Perry büszke volt a könyvre, amelyben őszintén vallott életének fontos időszakairól, többek között a függőségeiről is.

Elmondta azt is, vigaszt nyújt számára, hogy láthatta, milyen izgatott és boldog volt Perry attól, ahogyan a könyvét fogadták. És nemcsak annak nagy sikere miatt, hanem azért is, mert életművével azokra a kérdésekre találta meg a választ, hogy „miként adhatna vissza valamit a közönségnek, és miként beszélhetne azokról a küzdelmekről, amelyekben ő is részt vett, ezzel segítséget nyújtva másoknak” – emlékezett vissza Lauren Graham.

Kérdéses körülmények

Matthew Perryről, akit 2023 októbere végén találták holtan az otthonában, sok híresztelés látott napvilágot az utóbbi hónapokban. A halála ügyében már lezárták a nyomozást, miután a halottkém megállapította, hogy Matthew Perry a ketamin akut hatása miatt halt meg.

Vita tárgyát képezte azonban, hogy a színész mennyire volt őszinte akkor, amikor halála előtt azt mondta, hogy már egy ideje tiszta. Egyesek szerint az egész hazugság volt, és Matthew Perry az utolsó hetekben gyakran dühösen, agresszíven viselkedett, mivel tesztoszteroninjekciókat kapott.

Borítókép: Matthew Perry és Lauren Graham a 2008-as Sundance FIlmfesztiválon (Fotó: Getty Images via Delta Lounge WireImage Portrait Studio)