Lauren Graham, a Szívek szállodájának (The Gilmore Girls) sztárja szeretettel emlékszik vissza Matthew Perry halála előtti időszakára, és állítja, a színész nagyon boldog volt a tragikus esemény előtt – írja a Deadline.

Graham, aki közeli barátja volt Matthew Perrynek, arról beszélt a CBS Mornings csütörtöki adásában, hogy Perry büszke volt az életrajzi könyvére és arra, hogy az milyen sok embert megérintett.

Olyan szintű boldogságot adott neki a könyvének a sikere, amilyet már nagyon régóta nem láttam rajta, szóval ez egy szép emlék

– nyilatkozta a műsorban a színésznő.

Perry és a „gyönyörű Lauren Graham”

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Matthew Perryre október 29-én találtak holtan Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. Halálát valószínűleg fulladás okozta, de csak hónapok múlva derülhet ki a halál pontos oka.

Még mindig sokkos állapotban vagyok

– mondta Graham.

A színésznő szerint Perry csodálatos életművet hagyott hátra, és tragikus veszteség a világnak a halála, ráadásul állítja, hogy a színésznek rendkívül boldog éve volt.

Senki sem nevettetett meg ennyire. Folytak a könnyeim. Nagy öröm volt a közelében és a barátjának lenni

– emlékezett.

Graham és Perry 2008-ban, a Balhés tesók (American birds) című film forgatásán találkoztak, illetve barátkoztak össze, a barátságuk a munka után is fennmaradt. A színész (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing) című könyvében egy Grahammel közös fotót is mellékelt a következő képaláírással: „Én és a gyönyörű Lauren Graham”. Nyilatkozott is kettejük kapcsolatáról, úgy fogalmazott, hogy nagyszerű a kémia közöttük, amikor együtt dolgoznak, és közeli barátjaként utalt a színésznőre.