Valkusz Milán is csatlakozik az X-Faktor mentorcsapatához

Az RTL áprilisban jelentette be, hogy megújul az idén tizenkettedik alkalommal visszatérő X-Faktor új mentorcsapata. Azt tudni lehetett, hogy a régi csapatból Gáspár Laci továbbra is folytatja a mentorkodást, azonban ezúttal három új ítész csatlakozik hozzá. Az új csapatból elsőként Majkát jelentette be az RTL, a harmadik férfimentorról azonban ezúttal a Blikk rántotta le a leplet, ami alatt Valkusz Milán, az egyre népszerűbb ValMar nevű duó egyik tagja volt.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy az X-Faktor ősszel érkező új évadában a korábbi évadokban szereplő Gáspár Lacihoz Majoros Péter, azaz Majka is csatlakozik mentorként, azonban a Blikk most újabb zsűritag kilétéről számolt be. Eszerint az X-faktor tizenkettedik évadának harmadik férfimentora Valkusz Milán, a ValMar zenekar egyik tagja lesz.

A Blikk kiemelte, hogy ezzel a duó két tagja más-más kereskedelmi csatornánál folytatja a televíziós munkáját, ugyanis miközben Valkusz az X-Faktor egyik mentorszékét foglalja el, addig Marics Peti a konkurens TV2 egyik vezető arca.

Elmondása szerint, amikor belevágtak a zeneiparba, akkor egyáltalán nem volt segítségük, teljesen egyedül tanulták meg a szakmát, így pontosan tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember a következő szintre léphessen.

Egyértelmű, hogy nem vagyok negyven pluszos művész, de sokrétű, intenzív tapasztalatot gyűjtöttem össze, legfőképpen a popszakma legmélyebb bugyraiban, a tűz kellős közepén, pont ott, ahova az összes versenyző szeretne eljutni

– nyilatkozott a tehetségkutató új ítésze.

Az énekes elmondta, hogy már korábban is kivette a részét fiatal művészek karrierjének egyengetésében, ugyanis több pályája elején lévő énekes is megkereste őt, hogy ellása őket néhány praktikával, ami segítséget nyújthat az álmaik megvalósításában. Ennek fényében nem meglepő, hogy Valkusz nagyon örül annak, hogy mindazt, amit eddig a háttérben csinált, azt most az ország legnépszerűbb tehetségkutató show-műsorában folytathatja.

Szeretnék slágereket írni másoknak, együtt dolgozni tehetségekkel producerként. Egy komplett csomagot keresek majd a versenyzőkben, amelyben benne van a tehetség mellett az alázat, az egyediség, a kiállás, a magabiztosság és az új ötletek

– mondta Valkusz Milán.

Nyilatkozatából egyértelműen kitűnik, hogy az X-Faktor új mentora igencsak komolyan veszi feladatát, ugyanis fontosnak tartja, hogy ne egyperces sztárokat fedezzen fel a tehetségkutatás során, hanem olyan énekesek karrierjét indítsa be, akik hosszútávon is megállják helyüket a szakmában. Leszögezte, hogy tisztában van azzal, hogy mit szeret a közönség, így nem lesz probléma célja elérésével.

Az X-Faktor idén ősszel egy év kihagyással tér vissza az RTL képernyőjére. Az RTL bejelentése szerint a 2010 óta töretlen népszerűségnek örvendő tehetségkutatóban ezúttal számos újítást vezetnek be. A megújulás részét képezi az új összetételű zsűri is. Azt már rég tudni lehetett, hogy a tavalyi csapatból Herceg Erika, Puskás Peti és ByeAlex is távozik, de az új mentorok kilétét hatalmas titkolózás övezte. A korábbi évekkel ellentétben idén az RTL nem egyszerre mutatta be az X-Faktor mentorait, hanem fokozatosan csöpögteti az új információkat.

A régi mentorcsapatból Gáspár Laci az egyetlen, aki továbbra is az X-Faktor egyik arca lesz. Az énekes 2016 óta vesz részt folyamatosan a show-műsor munkájában. Ez azt jelenti, hogy idén immár hetedik alkalommal találkozhatnak vele a tévénézők az RTL húzóműsorában. Ezzel valamennyi férfi mentor kilétére fény derült, de hátra van még az új női mentor bemutatása.