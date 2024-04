Beyoncé olyan stílust teremtett, amit lasszóval is nehéz lesz lerántani a trónról

Ma már nem meglepő, ha egy-egy sztár elképesztő reklámot csinál valamelyik brandnek, a klipekben feltűnő ruhadarabok, márkák, autók eladásai pedig nemegyszer meg is ugranak a koncertek vagy albumok megjelenését követően. A 32-szeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, Beyoncé Knowles legutóbbi albuma például hatalmas bevételt generált az egyik legnépszerűbb farmermárkának, a Levi’snek. Az Act ll: Cowboy Carter című lemez megjelenése utáni héten a Levi Strauss & Co. ruházati cég látogatottsága az Egyesült Államokban 20 százalékkal nőtt, és a cég részvényárfolyama is ennyivel emelkedett.

Ez azonban még nem minden, az énekesnő ugyanis az egész cowboyéletérzést feltámasztotta az Egyesült Államokban, és újra népszerűvé tette világszerte. De mi az a cowboy core, és minek köszönhető a népszerűsége Beyoncén kívül?

Az elmúlt években ugyan már több híresség is beleépítette öltözékébe a cowboy életmód egy-egy jellegzetes ruhadarabját, a kalapok és csizmák népszerűségének újjáéledésében vitathatatlan szerepe van Lil Nas X-nek és az Old Town Road című slágerének. Ez a dal, a rap és a country úttörő fúziója, nem csupán a zeneipar rekordjait döntötte meg, de újra népszerűvé tette a cowboystílust egy teljesen új generáció számára, ráadásul nemcsak Amerikában, hanem a világ többi részén is. Lil Nas X innovatív megközelítése hangsúlyozza a műfajok keverésének és a hagyományos normák megszegésének erejét, megalapozva ezzel egy teljesen új trendet, amelyet Beyoncé új albuma nemhogy életben tartott, de elképesztő módon fel is lendített.

Beyoncé nem csak a színpadon tarolt a Cowboy Carterrel

A korát meghazudtoló formában lévő 42 éves Beyoncé Cowboy Carter című albuma ugyanis nemcsak a zenerajongók körében aratott sikert, hanem egy globális divatmozgalmat is elindított. Promóciós taktikája, beleértve a vizuálisan feltűnő Instagram-bejegyzéseket is

az ikonikus western divatcikkek online keresésének megugrásához vezetett, bizonyítva a hírességek fogyasztói magatartásra és divattrendekre gyakorolt közvetlen hatását.

A Dalston Mill Fabrics tanulmánya, amely a Google Trends adatait elemzi, feltárta, hogy Beyoncé hatására jelentősen megnőtt a cowgirlmegjelenéshez tartozó termékekre irányuló keresések száma. A Hollywood Branded mindezt össze is gyűjtötte, az alábbi Beyoncé albumához köthető szavak keresései mutattak rohamos növekedést az elmúlt hetekben:

Flared Jeans (trapézfarmer): 372 százalékos globális keresési növekedés, amelyet Beyoncé 2024. március 25-én közzétett promóciós Instagram-bejegyzése váltott ki.

Denim Vest (farmermellény): A keresések száma 105 százalékkal nőtt világszerte, amit Beyoncé dupla farmer, azaz felül és alul is farmert villantó szettjei váltottak ki.

Double Denim (dupla farmer): Újjáéledés tapasztalható, a keresések 126 százalékos csúcsot értek el márciusban.

Women’s Cowboy Boots (női cowboycsizma): 176 százalékkal nőtt a globális keresések száma az album március 29-i megjelenése után.

A tanulmány készítői megjegyzik, hogy Beyoncé jelentős hatást gyakorolt a zenére és a divatra is: az elmúlt öt évben 333 százalékkal nőtt a „Beyonce’s Fashion”, azaz Beyoncé divatja kifejezésre irányuló keresések száma, ami azt jelzi, hogy stílusa nagyobb hatást gyakorolt, mint legutóbbi turnéja, a Renaissance.

A hírességek és a világmárkák is felszálltak a trendvonatra

Lil Nas X-en és Beyoncén túl számos híresség magáévá tette és népszerűsítette a cowboy core-t, amely hatalmas követőbázisuknak is köszönheti a sikert. Kim Kardashian és Emily Ratajkowski westernszettjeitől egészen Post Malone és Harry Styles cowboykalapjáig ennek a stílusnak a közéleti személyiségek általi széles körben való átvétele döntő szerepet játszott az újjáéledésben.

Ez a jelenség is jól szemlélteti, hogy a hírességek milyen nagy hatást gyakorolnak a divattrendek alakítására, ami miatt a Cowboy Core is hamar a mainstream részévé vált.

Olyannyira, hogy a legnagyobb divatmárkák sem akartak lemaradni, a legnevesebb divatházak pedig hamar le is csaptak rá. A stílust olyan luxusmárkák építették be legújabb kollekcióikba, mint a Maison Schiaparelli, az Isabel Marant és a Louis Vuitton, amelyek egyaránt nagy befolyással bírnak a divatipari trendekre, így a cowboy core is tartósan vonzó maradhat. Ezek a kollekciók, amelyek a kortárs ízlésnek megfelelően újragondolt westernviseletek elemeit tartalmazzák, emellett a stílus szélesebb kulturális vonatkozásait is tükrözik.

Ezt a trendet ugyanis pontosan ez a mély kulturális rezonancia különbözteti meg a többi divatirányzattól. A cowboy core ugyanis átöleli a múltat és a jelent, integrálva az amerikai nyugat szellemét a kortárs kulturális kifejezésekkel – ami az Egyesült Államok lakosságának szívét minden bizonnyal megmelengeti. A szakértők szerint „ez az irányzat nemcsak visszatérés a hagyományos cowboymegjelenéshez, hanem a szabadság, a lázadás és a földhöz való kötődés ünnepe is, amely a felgyorsult világban hitelességet kereső széles közönség körében rendkívül vonzó üzenet”.

A trend képviseli a stílusok fejlődő természetét, amelyet a történelmi jelentőség, a hírességek támogatása és a kulturális sokszínűség keveréke befolyásol.

Kalap, kabát: a marketing- és reklámszakemberek számára a cowboy core újjáéledésének dinamikája értékes betekintést nyújt a hírességek befolyásának kiaknázására a fogyasztói preferenciák alakítása és a folyamatosan változó kulturális szokások talaján való eligazodás érdekében.

(Borítókép: Beyoncé 2024. április 1-jén. Fotó: Michael Buckner / Getty Images Hungary)