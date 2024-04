Anne Hathaway tíz férfival csókolózott egy castingon, és undorítónak találta

Anne Hathaway, a Neveletlen hercegnő sztárja elmondta, hogy a 2000-es évek elején még teljesen máshogy ment a szereplőválogatás, mint manapság. Akkoriban, hogy teszteljék, működik-e a kémia a szereplők között, tíz férfival is csókolóznia kellett, hogy kiválasszák a megfelelő partnerét. Az Oscar-díjas színésznő úgy látja, manapság már sokkal jobb a helyzet.

Anne Hathaway „nagyon más időként” jellemezte a karrierje kezdeti időszakában tartott meghallgatást, ahol 10 férfit kellett megcsókolnia, hogy tesztelje a kémiát. Az Oscar-díjas színésznő, aki nem nevezte meg a filmet, akkor reflektált az élményre, amikor a szereplőválogatás folyamatáról beszélt a The Idea Of You című közelgő romantikus vígjátékával kapcsolatban, amelyben egy 40 éves egyedülálló anyukát alakít, aki váratlan románcot kezd egy fiúzenekar 24 éves énekesével.

„Megkértük az érkező színészeket, hogy válasszanak ki egy olyan dalt, amelyről úgy érzik, hogy a karakterük imádná, és amit feltennék, táncra kérné a karakteremet, majd egy rövid kis improvizációt csináltunk” – mesélte a 41 éves Hathaway a V Magazine-nak, amelyet az RTE szemlézett. A színésznő elmondta, hogy a 29 éves brit színész, Nicholas Galitzine az Alabama Shakest választotta, a meghallgatás pedig „egyszerűen könnyű volt”.

Meghallottam Brittany (az Alabama Shakes énekesnője – a szerk.) hangját, és mosolyogni kezdtem. Ő pedig látta, hogy mosolygok, így megnyugodott, és csak elkezdtünk táncolni

– mondta Galitzine-ról, aki a Red, White, & Royal Blue című filmből lehet ismerős. „Senki sem hencegett. Senki sem próbálta megszerezni a reflektort. Csak táncoltunk, odanéztem, és Michael Showalter, a rendezőnk sugárzott. Szikráztunk” – mondta Hathaway.

Rossz tapasztalatok

A meghallgatást egy kémiateszthez hasonlították, amit Anne Hathaway két évtizeddel ezelőtt tapasztalt. „A 2000-es években – és ez velem is megtörtént – normálisnak tartották, hogy egy színészt arra kértek, hogy csókolózzon más színészekkel, hogy teszteljék a kémiát, ami valójában a legrosszabb módja a dolognak” – mondta.

Nekem azt mondták: »Ma 10 srác jön, és te vagy a szereposztó. Nem vagy izgatott, hogy mindegyikkel smárolhatsz?«

– kérdezték a színésznőt.

„Én meg azt gondoltam, hogy valami baj van velem, mert nem voltam izgatott. Azt gondoltam, hogy ez undorítóan hangzik” – mondta szégyenlősen. „És olyan fiatal voltam, és tisztában voltam azzal, hogy milyen könnyű mindent elveszíteni azzal, ha »problémásnak« bélyegeznek, úgyhogy úgy tettem, mintha izgatott lennék, és belevágtam. Ez nem hatalmi játszma volt, senki sem akart szörnyű lenni vagy bántani. Egyszerűen csak nagyon más idők voltak” – mondta Hathaway.

A színésznő, aki 2001-ben, a Julie Andrews oldalán forgatott Neveletlen hercegnő című film megjelenése után vált ismertté, a franchise harmadik filmjéről szóló pletykákkal is foglalkozott.

Jó állunk… Ez minden, amit mondhatok. Még nincs mit bejelenteni. De jól állunk

– mondta.

Az amerikai sztár azt is elmondta, hogy „nem titkolható”, hogy szívesen fellépne a Broadwayn. „A Broadwayn szerepelni volt az első álmom, tudod? És annyi csodálatos, rendkívüli dolog történt már velem, de ez még nem adatott meg. Ez egy olyan cél, ami nagyon-nagyon élénken él bennem” – tette hozzá.