Már járni is alig tud Koncz Gábor, miután többször megműtötték

Műtéten esett át, de így is nehezére esik járnia Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznek. A Blikk szúrta ki nemrég, hogy csak segítséggel tudott színpadra lépni, ami nem is csoda, hisz a 85 éves művész gerincműtéten és csípőprotézis beavatkozáson is átesett.

Este hét órakor az Újszínházban játszottam a Kabaré Parisiana előadásban, a teátrum előtt pedig már várt is a taxi, ami továbbvitt az MVM Dome-ba, ahol Mága Zoltán barátom nagykoncertjén én voltam az egyik vendégfellépő,

– mondta a lapnak Koncz Gábor, hozzátéve, hogy gyógytornász segíti rendszeresen a felépülését.

Nemrég az Index is megírta, hogy a 85 éves színművész a legnagyobb titokban házasodott meg. Egy interjúban árulta el, hogy párjával hét évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent az oltár előtt.

Koncz Gábor róla több korábbi interjúban is beszélt már, viszont rendszerint pusztán párjaként vagy „társaként” hivatkozott rá, nem feleségként vagy házastársként. A pár azt is elmondta, hogy házasságukban a hagyományos szereposztást követik.