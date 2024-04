Harry herceg hazatér, de csak egyedül

A Harry herceg által megalapított Invictus Games – amelyen sérült katonák és veteránok szállnak harcba egymással különböző sportágakban – idén május 8-án ünnepli megalapításának 10. évfordulóját. Az esemény alkalmából istentiszteletet tartanak a londoni Szent Pál-székesegyházban, amin a királyi sarj is részt vesz. Bár eredetileg úgy lehetett tudni, hogy neje, Meghan Markle is vele tart, a terv változott. A Daily Mail információi szerint a pár szóvivője megerősítette, hogy a hercegné nem kíséri el férjét, hanem az Egyesült Államokból közvetlenül Nigériába repül, ahol közösen vesznek részt egy nem hivatalos királyi látogatáson.

Úgy tudni, Harry herceg május 7-én száll repülőre, hogy hazautazzon, ám valószínűleg nem a királyi rezidenciák valamelyikében száll meg, hanem szállodában – ahogy az utóbbi alkalmakkor is tette. Az nem valószínű, hogy a herceg előbb hagyja el az Egyesült Államokat, mivel május 6-án lesz fia, Archie ötödik születésnapja. A lap értesülései szerint nincs sok esély arra, hogy az Invictus Gamesszel kapcsolatban tartott istentiszteleten – amelyen a herceg is beszédet mond – a királyi család bármelyik magas rangú tagja ott lesz, ahogy az is aligha elképzelhető, hogy a herceg találkozik a családjával.

Bár a királyi sarj azt követően, hogy legutóbb az Egyesült Királyságban járt – miután megtudta, hogy édesapját rákkal diagnosztizálták –, egy interjúban úgy fogalmazott, amennyiben a szigetországban jár, igyekszik minél több időt tölteni a családjával, ám egyes források szerint jelenleg mind Vilmos herceg, mind III. Károly időbeosztása feszített. Ebből kiindulva pedig nem sok esély van arra, hogy a herceg a jövő héten összefut velük.

Mint ismert, Sussex hercege és hercegnéje azt követően, hogy az Egyesült Államokba helyezték át székhelyüket, két éven át nem tértek vissza az Egyesült Királyságba, aminek részben a közfeladatoktól való elbúcsúzásuk volt az egyik oka. Ennek következtében ugyanis elestek bizonyos privilégiumoktól, például a védelmüket sem látja már el a rendőrség, ami a királyi család minden tagját megilleti, és az adófizetők finanszírozzák. Ezzel kapcsolatban a herceg többször beszélt már arról, fél a szigetországba vinni a családját, és jogi lépéseket is tett ez ügyben a biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kérve, ám a nemrég megszületett döntés értelmében nem érdemel külön védelmet.

Harry herceg az amerikai kontinensre való költözésük után először 2021-ben utazott haza Fülöp herceg temetésére, majd neje is vele tartott a II. Erzsébet királynő 70. uralkodását ünneplő eseményre és az uralkodó pár hónappal későbbi temetésére. A pár tavaly szintén együtt látogatott el a németországi Düsseldorfba az Invictus Games sportrendezvényre, amelyet megelőzően a herceg hazatért Londonba a WellChild Awards kedvéért. A királyi sarj utoljára édesapját, III. Károlyt látogatta meg.

(Borítókép: Getty Images)