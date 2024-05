Dancsó Péter: David Pressman szektát épít az influenszerekből

A Videómánia YouTube-csatorna legújabb videójában Dancsó Péter azt a kérdéskört próbálta meg körüljárni, hogy miért rendez az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David Pressman olyan vacsorákat és összejöveteleket, ahová a legjelentősebb követőbázissal rendelkező magyar influenszereket invitálja meg. Először a 2023 Pride előtt tartott egy ilyen találkozót, ahová Whispertont (Strenner Antal), a több mint egymillió TikTok-követővel rendelkező, meleg influenszert is meghívta, azóta pedig rendszeressé váltak ezek a gálavacsorák.

2024-ben egy másik egymillió fölötti követőbázissal rendelkező tiktokker, Forstner Csenge is meghívást kapott Pressmantől, de ugyanúgy az Osbáth Norbert és Osbáth Márk által alkotott duót, a PamKutyát is meginvitálta a nagykövetségre egy találkozó erejéig. Dancsó oda is szúrt egy kellemeset, miszerint már hetente „megy a bulikázás”, és aludni sem lehet tőlük.

Mr. Pressman, stop the tivornya, stop the war

– száll az epés üzenet a nagykövetnek.

PamDog, az örök amatőr filmesek

Ezután egy egészen hosszú részt szentel Dancsó a videójában a PamKutyának, aki „külön audiencián járt a helytartónál két kellemetlen McDonald's-reklám között”, akik bár nem értették, hogy miért hívták meg őket, büszkén posztolták a közösségi oldalukon. Dancsó szerint ez nem más, mint politikai agitáció, szépen, színesen becsomagolva. Viszont ha a nagykövethez is a széldzsekijükben mennek, talán még fel is iratkozna rájuk.

Bárcsak be lennének tépve, akkor lehet, hogy jókat csinálnának

– fűzi tovább a videós arra utalva, hogy szerinte a PamKutya megragadt az „örök amatőr filmesek” szintjén, és már csak akkor csinálnak tartalmat, hogy valamilyen szponzor fizet érte – holott az elején ennek nagyon is ellene voltak. Meglátása szerint nem lenne ezzel baj, ha nem vennék komolyan magukat PamKutyáék, viszont amikor még színészkedni is megpróbálnak, az az abszolút mélypont.

Szektaépítés?

Végül rátér arra is Dancsó, hogy mi a célja végül is az ilyen vacsorákon készült csoportképekkel egy idegen ország nagykövetének. Mire is szolgálnak valójában ezek a találkozók? „Persze lehet azt gondolni, hogy csak ártalmatlan ismerkedés történik – ahogy a naív PamKutya azt el is hiszi”, de valójában teljesen más a cél ezekkel a rendezvényekkel, véli Dancsó.

Nem úgy kezdődik a politikai agitáció, hogy egyből megmondják, hogy mit kell tenned. Ők hosszú távon, szép lassan édesgetik maguk mellé az influenszereket, hogy később már maguktól is posztoljanak olyanokat, amik az érdekeikkel azonosak

– véli Mr. Videómánia. Ráadásul egyre több olyan tartalomgyártóról van szó, akik előtte egyáltalán nem is politizáltak, de „az utóbbi években olyan szektaépítés történt az interneten”, hogy már ők sem kerülhetők ki.

(Borítókép: Rostás Bianka)