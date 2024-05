Kiderült, miért Istenes Bence bokszol Rácz Jenő helyett

Nagy perpatvar kerekedett a napokban, miután a Hell Boxing Kings nemzetközi bokszverseny szervezői bejelentették, hogy nem tudtak megegyezni Molnár Áronnal, aki középsúlyban képviselte volna Magyarországot a rendezvényen, így helyette Istenes Bence lép a ringbe.

Akik nyomon követték a Sztárbox legutóbbi évadát – amelynek bajnokai jutottak ki az egymillió dollár összdíjazású rendezvényre –, furcsállhatták, miért a műsorvezető lépett Molnár helyébe, mivel csak a harmadik helyezést sikerült elérnie a műsorban. A dobogó második fokán Rácz Jenő állt, aki a Story magazinnak számolt be bővebben arról, miért nem mondott igent a lehetőségre.

Ahogy a lapnak kifejtette, már a Sztárbox végét követően is kijelentette: a műsoron kívüli elfoglaltságai miatt nem férne bele az idejébe, hogy részt vegyen a nemzetközi bajnokságon. Az étterme vezetése mellett ugyanis lassan megnyílik saját beach clubja, illetve a műsor következő évadának versenyzőit is segíti. Mint kiemelte, ezzel együtt úgy gondolja, Istenes Bencének most nagyobb szüksége van a megerősítésre.

Nem tagadom, kicsit azért irigykedem rá. De azt gondolom, neki tényleg szüksége van arra, hogy megmutathassa, mire képes. Már tavaly is látszott, hogy mennyire technikás, rengeteg időt és energiát ölt a felkészülésbe. Mondhatni, ki van éhezve, hogy valamilyen eredményt érjen el. Szüksége van a pozitív visszajelzésre, és ez most számára egy új esély

– jelentette ki.

Elindult a szájkarate

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, Molnár Áron a közösségi oldalán reagált a hírre, miszerint nem indul a nemzetközi versenyen, kifejtve, a felkészülés sok költséggel járt volna, amit a Hell által felajánlott összeg nem fedezett volna, ahogy annak sem örült, hogy a Hell igazgatótanácsának a tagja Hajdú Péter. A műsorvezető ezt követően szintén a közösségi oldalán szólalt fel Molnár kijelentéseivel kapcsolatban, megemlítve, a Hell Boxing Kings projektre producerként kérték fel, ám Molnár és a menedzsere nem említették a tárgyalások alatt, hogy problémájuk lenne ezzel. Mint hozzátette, csak még több pénzt szerettek volna, mivel a nettó 15 millió forint nem volt elég a felkészülésre.

A felek szájkaratéjába Erdei Zsolt ökölvívó is beszállt, aki kifejtette, nem lehet csak az anyagi szempontokat nézni, mivel ha valaki komolyan gondolja a versenyt, akkor egy ilyen meccs hosszú távú befektetés lehet, hiszen az illetőt utána több helyre hívhatják meg. Hozzátette, „az sem utolsó szempont, hogy az ember magának is bizonyítani akar”.