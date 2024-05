Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Kalmár Zsolt is ott volt a Puskás Arénában, Azahriah koncertjén.

A nagy érdeklődést kiváltó fellépésről szóló beszámolónkat itt olvashatja el. Írtunk arról is, hogy sok hamisított jegyet is árulnak, és volt, aki emiatt nem jutott be a pénteki koncertre.

Arról már a Nemzeti Sport számolt be, hogy a magyar válogatott több labdarúgója is feltűnt a péntek esti koncerten. A lap egy olvasói fotó alapján közölte, hogy Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Kalmár Zsolt is feltűnt a nézőtéren. A magyar válogatott csapatkapitánya láthatóan jó kedvében volt.

Szoboszlait és Azahriah-t egyébként már korábban is „összekombinálta” egy videós, aki a mesterséges intelligenciával segítségével hozta létre az Azi meg a Szobó című dalt.