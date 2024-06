Örülhetnek a svéd bútoráruház szerelmesei, ugyanis aki munkára váltaná a szenvedélyét, mostantól nemcsak az IKEA üzleteiben, de egy videójáték keretein belül is a cég alkalmazottjává válhat. Mindez pedig nem vicc, hiszen a vállalat hamarosan elindítja a Robloxon belül megalkotott, saját virtuális áruházát, ahol a munkavállalóknak a vásárlók bútorválasztásának segítése mellett a virtuális húsgolyó- és hot dog készítés is a feladataik közé tartozik majd – mindezt több mint hatezer forintos órabérért.

A videójátékok rajongói között aligha akad olyan, akinek életében legalább egyszer nem fordult meg a fejében az, hogy pénzt is keressen a kedvteléssel. A monitorok előtt eltöltött órák pedig ne csak örömöt, hanem bevételi forrást is jelentsenek.

Mindez persze a játékosok csak nagyon kis részének adatik meg, hiszen a streamerek és a profi e-sportolók mellett szponzorok híján rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki fix fizetést tudjon bezsebelni csupán a nyomkodásért. Még akkor sem, ha egyes játékosok profilja és karaktere akár több millió forintért is gazdát cserélhet...

Emiatt is kapja fel az ember a fejét akkor, ha valahol egy olyan álláshirdetéssel találja szemben magát, amely pontosan ezt ígéri. Még ha ez teljesen álomszerű is, a népszerű svéd áruház – a könnyen összeszerelhető és megfizethető bútoraival, na meg a húsgolyókkal és a hot doggal népszerűvé vált IKEA – pont egy ilyen pozícióra várja a jelentkezőket.

A svéd bútoripari óriás ugyanis akár 14,80 fontot (6700 forintot) fizetne azoknak az új munkatársaknak, akik üzletei virtuális verziójában szeretnének dolgozni.

A távmunkában végezhető állásra jelentkezők szerepköre a Daily Mail információi szerint az lesz, mint a való életben az IKEA alkalmazottainak. Azaz hogy segítsenek az ügyfeleknek a bútoraik kiválasztásában, és persze húsgombócokat szolgáljanak fel. Ennek nagy előnye lehet, hogy a virtuális üzletben vásárlók összeállíthatják a kiválasztott bútorokkal a megálmodott szobát, amelyet így még csak maguk elé sem kell képzelniük – ráadásul a végtelenül nagy áruház számunkra kevésbé érdekes soraiban sem kell hosszasan kanyarogni a pénztárhoz menet.

IKEA is opening a virtual store in Roblox, where players can also work and earn €14.80/hour pic.twitter.com/uscwLyfEM7 — Dexerto (@Dexerto) June 4, 2024

És hogy kié lehet az álommeló? A jelentkezéshez természetesen minden érdeklődőnek ki kell töltenie egy jelentkezési lapot, és be kell nyújtania önéletrajzát. Érdemes ezzel sietni a munkáról álmodozóknak, mivel az IKEA oldala szerint csak 10 szabad pozíció van. A cég június 16-ig fogadja a munkára a jelentkezéseket egy erre a célra kialakított weboldalon, mielőtt június 24-én elstartolna a játék.

A munkában reménykedőknek a kitöltendő űrlapon egyébként olyan nehéz kérdésekre kell választ adniuk, mint például az, hogy mit tenne akkor, ha kifogyna a virtuális hot dog az üzletből, de valamiért arra is kíváncsiak a vállalatnál, hogy melyik IKEA bútor lenne a jelentkező, ha választhatna. A felvételi folyamat egy másik kérdőívet is tartalmaz, de szükséges megadniuk a közösségi oldalaik linkjét, és videókat is beküldhetnek a jelentkezők.

Amennyiben valaki sikerrel veszi a több összetevős kiválasztási folyamatot, a jelölteknek egy online interjún is részt kell venniük, mielőtt ténylegesen megkapják az állást. Azt egyelőre nem tudni, hogy a munkaviszony milyen időtartamra fog szólni, az álláshirdetés csupán annyit ír, hogy korlátozott idejű szerződést írnak alá a munkavállalóval.

Hiába van azonban játékról szó, rossz hír, hogy a munkára csak 18 éven felüli személyek jelentkezhetnek, és egyelőre csupán azok, akik az Egyesült Királyságban vagy Írországban bejelentett lakcímmel rendelkeznek.

A Roblox világában falhatjuk a húsgolyót és a hot dogot

Az IKEA új élménye lényegében egy magával ragadó játék, amely a Robloxon található, egy ingyenes online platformon, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját virtuális világukat építsék fel, és avatarként jelenjenek meg. A Roblox egy 2006-ban indult és máig az egyik legmeghatározóbb játékplatform, ahol kis ügyességgel bárki saját játékot készíthet. A Roblox elérhető PC-n és mobileszközön is, így az ikeás „személyzet tagjai” valószínűleg gépeléssel és kattintással keresik órabérüket.

Csakúgy, mint a valós IKEA-ban, a virtuális személyzet ugyanis segít a vásáróknak a választásban. A munka komolyságát pedig jól mutatja, hogy a tisztességes fizetés mellett karrieropciót biztosítanak, azaz előléptetési lehetősége is lehet a pozíció elnyerőinek. A munkavállalók a showroomban fognak dolgozni, ahol az érdeklődők úgy tologathatják a bútorokat, ahogyan az otthonukban is elképzelik, így megálmodva a tökéletes otthont. Ha már az otthon melege, természetesen a svéd bútoráruház népszerű ételeiről sem kell lemondani a virtuális térben, ahol

a pixelekből összerakott húsgolyó, hot dog és fahéjas fánk kiszolgálása is beletartozik az alkalmazottak munkaköri leírásába.

Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy ez miért is éri meg a vállalatnak, hiszen nem a valódi üzleteik forgalmát lendítik fel vele közvetlenül. Az IKEA azonban mégis jól járhat a játékos munkával. A jelentkezők ugyanis amellett, hogy segítik az érdeklődőket, akik később valós forgalmat jelenthetnek, belekóstolhatnak abba is, hogy milyen a munka a vállalatnál, ahol olyan karrierlehetőséget is felvázolnak nekik, ahol a virtuális világból kilépve később már tudással a zsebükben lehetnek a cég hasznára.

A virtuális üzlet a válasz az erdőirtás vádjaira?

A svéd áruháznak az új munkavállalók toborzása mellett már nagy szüksége volt egy vidám ötletre, mivel a céget – amelynek értéke tavaly több mint 21 milliárd dollár volt – nemrégiben azzal vádolták meg, hogy elpusztítja Európa utolsó fennmaradt őserdeit. A vállalat a Greenpeace jelentése szerint a kontinensünk egyik legrégebb óta érintetlen erdejét veszélyezteti.

A vizsgálat a pontos helyszínt is megnevezte, így derült ki, hogy a svéd márka által értékesített bizonyos termékekhez

A ROMÁNIAI KÁRPÁTOKBAN ELTERÜLŐ ŐSERDŐKBŐL SZERZIK BE A FÁT, BELEÉRTVE A VÉDETT TERÜLETEKET IS.

Amiatt is különösen égető ez a probléma, mivel ez az erdő ad otthont a legnagyobb európai barnamedve-, farkas-, európaibölény- és hiúzpopulációnak, valamint az összes európai növényfaj több mint egyharmadának – a terület ráadásul a tudósok szerint a jégkorszak óta érintetlen. Ennek azonban most vége. A jelentés szerint ugyanis a svéd gyártó termékeit készítő hét vállalat is összekapcsolható ezen erdők irtásával. A termékek közé tartozik a népszerű INGOLF, valamint a SNIGLAR nevű bútorcsalád is.

Ezektől a beszállítóktól legalább 30 különböző terméket találtak az IKEA áruházaiban – 13 országban: Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Izraelben, Lengyelországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és Magyarországon is.

