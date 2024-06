A vállalkozás, amely a csámcsogásnak köszönheti a sikerét

Hobbinak indult, ma már a világ különböző pontjain várják, hogy megérkezzen hazájukba is a TikTok-on népszerűvé vált künefe ízesítésű táblás csokoládé, a Fix Dessert Chocolatier kisvállalkozás által készült különleges édesség. A közösségi oldalakat letaroló csokik mindegyike különleges, főként közel-keleti ízvilágú összetevőkkel vannak megtöltve, így nem meglepő, hogy szinte már nincs olyan tartalomgyártó, aki ne kóstolta volna meg ezeket Dubajban járva. De mi a sikerük titka?

Amióta egyre több tartalomgyártó jut el arra szintre, hogy teljes állásban tud foglalkozni a TikTokkal vagy az Instagrammal, az emberek is azt keresik, mi lehet a sikerük receptje, melyek azok a tartalmak, amelyre széles körben kíváncsiak. Mivel a felületek sajátossága, hogy mindig más a trend, azaz más ragadja meg a tömegek figyelmét, így minden esetben működő leírás erre sincs, még ha úgy is tűnik, hogy egy-két hozzávaló felhasználásával igencsak közel lehet kerülni a tűzhöz.

Természetesen nem árt, ha az ember már alapvetően rendelkezik egy stabil követőbázissal, a trendeket elnézve a titkos recept összetevői között pedig kétségkívül helyet kap a luxus és az ételek is. Hiszen a legtöbb ember kíváncsi arra, hogy az igazán tehetős emberek mire költik el a pénzüket, ahogyan a végeláthatatlan görgetés közben a legtöbben hosszas percekre leragadnak akkor is, ha egy étel elkészítését bemutató videó kerül a szemük elé – még ha ezektől általában kifejezetten meg is éhezünk.

A csámcsogás és a „hogyan készült?” a népszerűség alapja

Ezt a két összetevőt kombinálta közösségi oldalain egy dubaji kisvállalkozás is, amely különleges luxuscsokoládéit reklámozza a felületen, nem is rosszul, hiszen a különböző tartalmaik, és a csokoládéról készült, majd megosztott reakciók több milliós bázis értek el – jelentős részben az ASMR műfaj népszerűségének köszönhetően.

Valószínűleg sokan belefutottak már az ASMR furcsa világába a YouTube-on és a TikTokon. Ezekben a videókban a készítők gyakran különböző tárgyakat kopogtatnak, lágyan beszélnek, vagy épp a mikrofont simogatják sminkecsettel, de a különböző textúrájú ételek elfogyasztása sem ritka ezeknél a tartalmaknál. De miről is van szó? Az ASMR, azaz az autonóm szenzoros meridiánválasz egy pszichológiai és neurológiai reakció. Az euforikus és relaxációs élményt a legtöbben egy, a gerincen végigfutó, bizsergető érzéssel azonosítják. Az ASMR-reakciót gyakran „agyi orgazmusnak” is nevezik, bár szexuális áthallása miatt az elmúlt években már egyre több tartalomgyártó távolodott el a kifejezéstől.

Annak ellenére, hogy a műfaj ma már nem számít sem újdonságnak, sem pedig a legnépszerűbbnek az oldalakon, egyesek továbbra sem tudnak ellenállni ezen videóknak, amelyek egyébként a kutatások szerint a szorongást is csökkentik. De vissza a dubaji csokihoz.

A TikTokon a ragacsos, ropogós, belül különféle töltelékkel megtöltött, különleges csokikról készült videók terjednek. Mindez magában még nem hír, hiszen a platformra mindenki azt tölt fel amit akar, ráadásul a különféle édességek kipróbálásáról készült reakcióvideók a tartalomgyártók kedvencei, azonban a rétestésztával, vaníliás pudinggal vagy éppen teamasszával megtöltött táblák még ezek közül is kitűnnek. Ezek a vaskos csokoládészeletek a dubaji Fix Dessert Chocolatier cégtől származnak, amely ugyan egy helyi kisvállalkozásként indult, már a világ minden tájára reptetnek a különleges édességeikből.

Várandóssága alatt kívánta meg, ma már bárki felfalná

A 38 éves Sarah Hamouda még csak kilenc éve él Dubajban, és annak ellenére, hogy csak a napjainkban lett igazán népszerű a vállalkozása, már 2021-ben piacra dobta a termékeit, akkor még csak egyfajta hobbiként, másodállásban. Az első hallásra meglehetősen furcsa ízesítésű csokoládék ötlete akkor pattant ki a fejéből, amikor várandóssága alatt egyre több, addig még nem létező édességre kívánt rá. Emiatt a brit és egyiptomi felmenőkkel rendelkező kismama úgy döntött, leszámol az átlagos csokoládékkal, és otthon kísérletezi ki magának azokat az ízeket, amiket megálmodott.

Először csupán kicsiben, helyben kezdte el árulni a csokikat, ám a városba érkező temérdek turista között több tartalomgyártó is feltűnt, akik követőikkel is megosztották, mit tapasztaltak, amikor beleharaptak Hamouda csokoládéiba.

Ilyen volt Maria Vehera ASMR videója is, amelyet autójában rögzített, miközben a csokit ízlelgette, az egyszerű tartalomnak azonban meglehetősen nagy sikere lett, már több mint 56 millióan látták, a tartamon felbuzdulva pedig egyre többen kezdtek el hasonló videókat gyártani a dubaji édességgel, de akadt olyan is, aki megpróbálta leutánozni a receptet.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

Mint azt tudjuk, az ingyen reklám mindig jól jön, ez pedig a kisvállalkozás eladásait is sokszorosára növelte, a korábbi egyszámjegyű számok helyett, ma már naponta 500 rendelés érkezik be az édességkészítőhöz.

Ez az első hetekben nagyban megnehezítette a dolgát, hiszen korábban csak Hamouda és férje készítette le a rendeléseket, mindez azonban a videók megjelenését követően már nem volt lehetséges, így hamarosan alkalmazottakkal bővült a vállalkozás – ma már az otthonukból egy bérelt helységbe költöztek, ahol rajtuk kívül még 10-en dolgoznak a csokoládékon.

A Fix termékeinek vonzerejét kétségkívül a csokoládék egyedi közel-keleti íze adja, a csokikba olyan alapanyagok kerülnek, mint a datolya, a karak (fűszeres teakeverék) és a künefe, ami egy hagyományos arab desszert rétestésztával, pisztáciával, sajtkrémmel és cukorsziruppal.

Emellett kapható ropogós sajttortával megtöltött fehér csoki, mogyorókrémes keksszel felturbózott tejcsokoládé, vagy brownie-s, pudingos és gabonapehelyhes tábla is.

A 200 grammos csokoládék ehhez mérten nem is éppen két fillérbe kerülnek, egyenként 20 dollárt (7500 forintot) kell kicsengetni egy tábláért, és jelenleg csak a Deliveroo élelmiszer-kiszállítási szolgáltatáson keresztül érhetők el, az értékesítés minden nap 17 órakor kezdődik. Ez persze meglehetősen szűk piacnak számít, a csokoládékat azonban nem szeretnék tömeggyártani, hiszen akkor elveszne a különlegessége, és exkluzivitása, amelyet jól mutat, hogy délután öt óra után perceken belül elérik a napi 500 darabos rendelési határt.

Ennek ellenére a cég a jövőben szeretne a nemzetközi piacon is megjelenni, mivel olyannyira nagy az érdeklődés globálisan a termékek iránt, hogy egyes országokban már a feketepiacon árulják a táblás csokikat, mondani sem kell, horror áron. Addig is, amíg Magyarországra is megérkezik a nagy hőségre való tekintettel az olvadozó csoki helyett nyaljunk inkább egy fagyit.

(Borítókép: Thomas Andreas / Getty Images Hungary)