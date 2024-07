Első gyerekét várja Gypsy Rose Blanchard, az Egyesült Államok legismertebb anyagyilkosa

Gypsy Rose Blanchard, aki korábban azért ült egy évtizedig börtönben, mert kitervelte és részt vett az anyja meggyilkolásában, első gyerekét várja. A hírt, miszerint 11 hetes terhes, a YouTube-csatornáján jelentette be – vette észre a Blikk.

A nő és párja, a 31 éves Ken Urker 2025 januárjára várják a babát. A tavaly feltételesen szabadlábra helyezett Blanchard arról beszél a videóban, hogy izgatott az anyaság miatt, és hogy szeretne mindent megadni a gyerekének, amit ő sosem kapott meg az anyjától.

Gypsy Rose Blanchard a börtönben töltött évei alatt levelezőtársként kezdte a kapcsolatát Ken Urkerrel, aki 2018-ban megkérte a kezét, ám a kapcsolatuk még évekkel a nő 2023-as szabadulása előtt véget ért. Feltételes szabadlábra helyezésének idején Blanchard Ryan Andersonnal volt együtt, aki még a rácsok mögött vette őt feleségül. Andersonnal azóta már elváltak, a nő pedig még ideiglenes távoltartási végzést is kért az elhidegült exférje ellen.

Éveken át szükségtelenül kínozta az anyja

Gypsy Rose Blanchard – akit a Müchausen by proxi szindrómás anyja évekig arra kényszerített, hogy testi és szellemi fogyatékos emberként éljen, tolókocsiba kényszerítette, és szükségtelen beavatkozásokat végeztetett rajta – 2015-ben végül kitervelte, majd részt vett anyja, Dee Dee Blanchard meggyilkolásában. Az éveken át tartó bántalmazást követően Gypsy Rose Blanchard a barátjával, Nicholas Godejohnnal egyezett meg abban, hogy a férfi megöli az anyját, akit álmában szúrt le 17-szer, majd együtt menekültek el a helyszínről, végül megtalálták és letartóztatták őket a rendőrök. A férfi életfogytiglani börtönbüntetést kapott feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, míg Blanchard tíz évet, amelyből nyolcat ült le, és decemberben szabadult a rácsok mögül.

Gypsy Rose a videóban elmondja, hogy bár egyáltalán nem tervezték a babát, és váratlanul érte őket a hír, ennek ellenére mindketten izgatottak a kicsi érkezése miatt, és alig várják, hogy belevágjanak a számukra teljesen új, szülői szerepbe.

A videóban a könnyeivel küszködve beszél arról, hogy bizonyára sokan gondolhatják úgy, hogy még nincs felkészülve az anyaságra, ám ez szerinte mindenkivel így van.

Mindazt, amit én egy anyától akartam kapni, meg akarom majd adni ennek a babának. Most már anya vagyok, boldog vagyok, és csak jó anyja akarok lenni a gyermekemnek. Minden lenni akarok, ami az én anyám nem volt

– vallott az érzéseiről Blanchard.

A 32 éves nő történetéből januárban már bemutatkozott egy sorozat, a The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, amelyben ő maga számol be arról, milyen megpróbáltatásokkal járt édesanyja betegsége, és milyen beavatkozásokon kellett átesnie. A produkció sikerére való tekintettel pedig egy HBO-dokumentumfilmet is piacra dobtak, amely a Blanchard szabadulását megelőző napoktól kezdve követi nyomon az életét, bemutatva, hogyan birkózik meg jelenleg a mindennapokkal.