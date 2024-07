Már csak néhányat kell aludni, és újra a mozivásznon láthatjuk szórakoztató, mégis akciódús szerepében Ryan Reynoldsot, aki most is Deadpoolként próbálja majd megmenteni a világot. Ezúttal ráadásul nem egyedül, ugyanis a Deadpool & Rozsomák című, július 25-én debütáló alkotásban a Hugh Jackman alakította Wolverine is mindent megtesz majd a rosszfiúk legyőzéséért. A film közelgő premierje kapcsán tesztelje tudását ön is mai Ryan Reynolds-kvízünkben!

Arról talán már egy filmrajongónak sem kell különösebben beszámolni, hogy újra együtt szórakozhatunk a Marvel-univerzum egyik legviccesebb, mégis kemény igazságosztóján, a félresikerült orvosi kísérlet miatt elcsúfított arcú Deadpoolon, aki ezúttal egy másik nagyágyú oldalán tűnik fel a mozivásznon – július 25-én debütál a mozikban a Deadpool & Rozsomák című film.

Shawn Levy, a film rendezője korábban elmondta, hogy bár a Deadpool & Rozsomák tényleg a harmadik olyan film lesz, amelyben Deadpool megjelenik, de mégsem ez lesz a Deadpool 3.

Levy azt nyilatkozta, hogy a film „durva lesz és vicces”, hiszen végső soron azt akarták elérni, hogy „a közönség jól érezze magát a moziban”. A rendező, író és producer elmondta, hogy a film korai vetítései „rendkívül ígéretesek voltak”.

Nem mondanám, hogy voltak nagy meglepetések, de érzed, hol akar a tempó feszesebbé válni, érzed, hol engedheted meg magadnak, hogy lassíts, és legyen egy mélyebb, tartósabb, karakteresebb pillanat

– tette hozzá.

Így a hamarosan mozikba kerülő filmben ezúttal nemcsak a Ryan Reynolds alakította Deadpoolnak szoríthatunk, hanem a korábbi szuperhős Rozsomákért is, akit ezúttal szintén Hugh Jackman alakít majd – még ha eleinte nem is akarták rábízni a szerepet. Az előzetesek és az azóta kikerült képek alapján azonban jól tette a rendezőbrigád, hogy kitartottak az ausztrál színész mellett, aki ismételten komoly izomtömeget pakolt magára, így 55 évesen is elképesztő formában láthatjuk majd a vásznon.

Nagyon magasra tetted a lécet a harcjelenetekkel, elképesztő volt látni, ahogy dolgozol. Nem számít, hogy 25, 35, 45 vagy 55 éves vagy, ezt odatetted. A munkád volt az egyik leginspirálóbb dolog, amit valaha láttam életemben

– dicsérte kollégáját Reynolds.

Persze nincsen Deadpool Ryan Reynolds nélkül, a kanadai–amerikai színész érdemei szintén vitathatatlanok az alkotások kapcsán, amelyekben nemcsak mint színész, de mint producer is kamatoztatta tudását. De mit tudunk a mindig vicces vagy éppen romantikus szerepben felűnő Reynoldsról? Mai kvízünkből ön is kiderítheti – így a premierig hátralévő idő is gyorsabban telik majd!

A Deadpool & Rozsomák 2024. július 26-án érkezik a mozikba. Shawn Levy a film rendezője, aki Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds mellett társszerzőként is jegyzi az alkotást. Magyarországon egy nappal korábban, július 25-én debütál a várva várt szuperhősös film.

(Borítókép: Samir Hussein / Getty Images Hungary)