George Clooney is támogatja Kamala Harris elnökségét

George Clooney támogatja Kamala Harris indulását az elnökjelölti versenyben, és ezzel Abraham Lincoln is beállt Harris mögé, ugyanis a színész egyik anyai ősének, Mary Ann Sparrow-nak féltestvére volt Abraham Lincoln édesanyja, Mary Hanks.

A színész, aki nem titkoltan támogatja már évek óta a demokratákat, kedd reggel jelentette be, hogy kiáll Kamala Harris mellett. Clooney a CNN-nek úgy nyilatkozott, „Biden elnök megmutatta, mi az igazi vezetés és most megint megmenti a demokráciát”. Azt is hozzátette, nagy az izgalom a demokraták között és Harris történelmi küldetés előtt áll.

Az Associated Press felmérése szerint Harris elegendő támogatást szerzett a demokrata küldöttek részéről ahhoz, hogy a párt hivatalos elnökjelöltje lehessen, és rekordösszegű, 81 millió dollárnyi adományt gyűjtött össze már 24 órával azután, hogy Biden bejelentette visszalépését.

George Clooney egyébként július elején eljuttatta egy írását a The New York Timesnak, ebben felszólította Joe Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelölti versenytől. Azt írta, Bidennel a demokraták nem nyerhetik meg novemberben sem a képviselőházat, sem a szenátust. Az értekezés komoly visszhangra talált Biden radikális támogatói és sok Trump-párti között, akik reménykedtek, hogy Joe Biden versenyben marad.

A sztárvilágból nem csak Clooney támogatja Harrist, Demi Lovato énekesnő, Jamie Lee Curtis, John Legend és Luke Skywalker megformálója, Mark Hamill szintén kiállt mellette. De a bőkezű demokrata adományozók is milliókkal szponzorálják Harris jelöltségét.