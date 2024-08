Megvan az idei Sztárbox párosítása, kiderült, ki helyettesíti a megsérült Pápai Jocit

A tavalyi év egyik legnézettebb műsorában, a Sztárboxban hamarosan újra ringbe szállnak a hírességek. A többfordulós versenysorozat 2024-ben több súlycsoporttal bővül, így idén már a férfiaknál is lesz könnyűsúly, és a nőknél is két kategóriában méretik meg magukat a felek.

A versenyzők már hónapok óta készülnek a csatákra a Sztárbox szakmai szupervizora, Kovács Kokó István vezetésével. A műsor visszatérése korántsem meglepő, hiszen a csatorna tavalyi közleménye szerint

A tavalyi évad után 2024-ben is nyolc női versenyző feszül egymásnak a Sztárboxban. Van azonban egy fontos újítás: a mezőny idén két részre oszlik, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is négyen-négyen küzdenek a bajnoki címért.

A közvetítések hangulatát a már jól ismert műsorvezető-hármas, Csobot Adél, Szujó Zoltán és Héder Barna, illetve a ringspeaker Both András emeli, míg a szakkommentátori székben ezúttal is Kovács Kokó István ül. A Sztárbox közösségi tartalmait ezúttal a Mobilfox gerillatartalmai miatt ismertté vált Szépréti Roland szolgáltatja majd.

Nem volt kérdés, hogy idén is lesz Sztárbox. Idén már szeptember elsején elkezdődik a küzdelem, ezúttal a férfiak és nők mezőnyében is több súlycsoport lesz látható. Most is sokan akartak részt venni a műsorban, hiszen látták, hogy ez egy komoly, igazi sportteljesítmény. És persze visszatér a fantasztikus hangulat is. Nem nagyon szoktam versenyekre járni, de amit tavaly ott tapasztaltam, azt sosem fogom elfelejteni