Mint megírtuk, a TV2 ebben az évben úgy döntött, hogy a tavaszi szezonból kihagyják a 2013 óta futó Sztárban sztár című műsort, amelyben hírességek küzdenek meg egymással. A csatorna ősszel pedig rendszerint a produkció civilekkel teli változatát tűzi műsorra, a Sztárban sztár leszeket. A Sztárban sztár tizedik, jubileumi évadának megünnepléseképp idén egy átdolgozott verzióját hozták létre, a Sztárban sztár All Starst, amelyben az utóbbi években látható versenyzők fognak feltűnni. Ahogy már kiderült, a műsorban visszatér a Sztárban sztár két korábbi zsűritagja, Liptai Claudia és Hajós András, illetve a szintén ezen produkcióhoz köthető Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója korábban már elmondta, hogy ezúttal is Till Attila látja majd el a műsorvezetői feladatokat. Emellett a TV2 arról szintén adott ki közleményt, hogy a műsor szeptember 7-én és 8-án egyből egy dupla élő show-val kezdődik, ugyanakkor azt eddig homály fedte, hogy kik lesznek majd a szereplők.

A 24 versenyző leleplezésére augusztus 27-én került sor, amikor is egy sajtóesemény keretein belül jelentette be a csatorna, hogy az ősz beköszöntével kiket láthatunk majd különböző előadók bőrébe bújni a tévéképernyőn.

Az eseményen Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója elmondta: „A TV2 életében a Sztárban sztár az egyik legsikeresebb televíziós brand, amit jól mutat, hogy az elmúlt 10 évben 168 műsort gyártottunk ebből a formátumból.”

27 Fischer Gábor Galéria: Bejelentették a Sztárban sztár All Stars versenyzőit (Fotó: Németh Kata / Index)

A programigazgató kiemelte, hogy már évek óta tervben volt az All Stars évad elindítása, amelyet most sikerült összehozniuk, a hatalmas mezőnyt elnézve pedig a nézők garantáltan nem fognak unatkozni. Már csak azért sem, mert a bejelentés során kiderült az is, hogy idén két olyan hétvége is lesz a csatornán, amikor is szombat és vasárnap este is követhetik a műsort a nézők, így szeptember 7-én és 8-án, és az azt követő hét végén (szeptember 14–15.) is Sztárban sztár-maratonra számíthatnak a csatorna nézői.

A Puskás-Dallos házaspár mindkét tagja a TV2-nél

És hogy kik miatt érdemes bekapcsolni a televíziókat?

Az All Star-csapat 24 versenyzője között egyszer biztosan látható lesz Keresztes Ildikó, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Opitz Barbi, Orsovai Reni, Cserpes Laura, Oláh Ibolya, Gubik Petra, Király Linda, Sári Évi, Völgyesi Gabi és Puskás-Dallos Bogi átalakulása is, de természetesen a műsorban férfi hírességekből sem lesz hiány.

27 Puskás-Dallos Bogi, Puskás-Dallos Peti és Till Attila Galéria: Bejelentették a Sztárban sztár All Stars versenyzőit (Fotó: Németh Kata / Index)

A mezőnyben temérdek ismerős arccal találkozhatunk majd, színpadra lép ugyanis Vastag Tamás, Hevesi Tamás, Sipos Tamás, Zámbó Krisztián, a Tóth Gabival korábban egy párt alkotó Molnár Tibor Attila, azaz Trap kapitány, de megméreti magát Oláh Gergő, Peter Srámek, Kiss Ernő Zsolt, Emilio, Szabó Ádám és Pál Dénes is.

a legnagyobb meglepetésre ráadásul az eddig a rivális csatornával szerződésben álló Puskás-Dallos Péter szintén más bőrébe bújik majd a műsorban.

Mellette a korábban szintén az RTL-en látható Szabó Zsófi is szerephez jut a Sztárban sztárban, amelynek ezúttal az online műsorvezetői feladatait látja majd el.

A Sztárban sztár All Stars első adását szeptember 7-én láthatják a nézők.

