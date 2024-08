Tóth Gabi az Indexnek: Amitől nagyon félnék, az Azahriah

A Sztárban sztár című műsorban korábban már bizonyított versenyzők térnek vissza a jövő héten kezdődő Sztárban sztár All Starsban, amelynek sajtóeseményén az Index is ott járt. A helyszínen villáminterjút készíthettünk a produkció egyik zsűritagjával, Liptai Claudiával, illetve két szereplővel, Tóth Gabival és Puskás-Dallos Péterrel.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a TV2 idén ősszel a Sztárban sztár leszek helyett a produkció egy különleges változatát tűzi műsorra, a Sztárban sztár All Starst, amelyben a Sztárban sztárban korábban feltűnt hírességek szerepelnek. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a produkció kedd délelőtt tartott sajtóeseményén úgy fogalmazott, házon belül sokszor szóba került már, hogy egy ilyen évadot is létre szeretnének hozni, amire ebben az évben kerítenek sort. A Sztárban sztár All Stars négy zsűritagja Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András lesznek, akik mind voltak már ítészei a műsornak.

Mint kiderült, a szereplők között pedig 24 hírességet tudhatunk: Keresztes Ildikó, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Opitz Barbi, Orsovai Reni, Cserpes Laura, Oláh Ibolya, Gubik Petra, Király Linda, Sári Évi, Völgyesi Gabi, Puskás-Dallos Bogi, Puskás-Dallos Péter, Vastag Tamás, Hevesi Tamás, Sipos Tamás, Zámbó Krisztián, Molnár Tibor Attila, azaz Trap kapitány, Oláh Gergő, Peter Srámek, Kiss Ernő Zsolt, Emilio, Szabó Ádám és Pál Dénes mind versenybe szállnak. A sajtóeseményen Fischer Gábor mindemellett azt is elárulta, hogy már rögtön az első két héten át dupla élő show-val jelentkeznek, azaz szeptember 7-én és 8-án, illetve 14-én és 15-én is látható lesz a műsor. Arról, hogy a Sztárban sztár All Stars miben lesz más a már megszokott formátumhoz képest, illetve miben látják a produkció sikerét, az egyik zsűritagot, Liptai Claudiát, illetve két versenyzőt, Tóth Gabit és Puskás-Dallos Pétert kérdeztük.

Ahogy arról Tóth Gabi az Indexnek beszámolt, szép emlékei vannak a műsorról, amelynek ő a harmadik évadában tűnt fel, többek között Kovács Katiként énekelte le a csillagokat az égről, illetve a Sztárban sztár leszek egyik zsűritagja volt. Hozzátette, a műsorban valamiért mindig olyan előadókat, dalokat dobott neki a gép, amelyekhez mondanivalót is kellett társítania. Például mindenszentekkor volt lehetősége elénekelni Cserháti Zsuzsától az Egy elfelejtett dalt, majd Varga Miklóstól az Európát, amikor épp a párizsi merénylet történt.

Mindig volt rajtam egy nyomás amiatt, hogy mivel valami súly van az emberek lelkén, abból nekem egy komolyabb mondanivalójú dalt kell megformálnom, így nagyon izgultam. Ahogy visszaemlékszem, nagyon sokat fejlődtem. Az ember el tud lustulni ebben a szakmában olyan téren, hogy már mindent megtanultunk, így azt gondoljuk, nem kell többé gyakorolni. A Sztárban sztár ebből a szempontból egy pofon volt, mivel csak azért, mert húsz éve profi kategóriában űzöm, még fejlődnöm kell

– mondta, megjegyezve, a műsorban való szereplése felkészülés szempontjából az egyik legnehezebb, amivel valaha dolga volt, pedig a színház mellett más formációkban is dolgozott már.

Az énekesnő kifejtette, mielőtt igent mondott volna a felkérésre, mérlegelnie kellett, hogy mennyi időt fog elvenni az életéből, mivel eddig csak úgy szerepelt efféle műsorokban, hogy nem volt gyereke. Kiemelte, segítséget kellett kérnie a családjától és a barátaitól, illetve párja, Máté is mindenben támogatja őt, így vigyáz kislányára, amíg ő próbál.

Versenyzőként élő adásban énekelni nagyon nagy teher, de közben meg felstenkel, nagyon vártam már, hiányzott ez. Mi, színpadi emberek adrenalinfüggők vagyunk, és keressük az extrém helyzeteket, ami nekem egy ideje nem volt, úgyhogy felgyülemlett bennem egy jó adag adrenalin, és várom, hogy kiadhassam magamból

– tette hozzá.

Kifejtése szerint az utóbbi időszakban sem a pihenésé volt a főszerep, mivel közösségépítő rendezvényeket, gyerektábort, fesztiválokat, saját szervezésű eseményeket bonyolítottak le párjával, és ezek komoly munkával, sok idővel és felelősséggel jártak, de igyekszik jól teljesíteni: „Csak arra tudok gondolni, hogy tök mindegy, mi történik, mert a színpadon úgyis bekapcsol bennem valami, amikor már ott állok.” Az előadó kiemelte, a Sztárban sztár idei évadában szívesen bújna Sonique afrikai származású énekesnő bőrébe, aki még sosem szerepelt korábban a műsorban, viszont attól tart, hogy esetleg Azahriah-t kapja.

Amitől nagyon félnék, az Azahriah. Ez a kissrác kap hideget-meleget, de amit ő tud, azt nagyon nehéz utánozni. A ritmizálás, a szövegmennyiség, a hangjával ahogy folyamatosan játszik. Hol mélyen, hol magasan énekel, és ezt mind olyan tempóban, hogy ha kidobná a gép a műsorban, akkor lehet, hogy kicsit becsinálnék

– mondta, megjegyezve, pontosan az a lényege a műsornak, hogy vegyék az efféle akadályokat.

Az RTL-nél műsorvezető, a TV2-nél előadóművész

A Sztárban sztár All Stars egyik versenyzője lesz még Puskás-Dallos Péter is, aki a legelső szériában, 2013-ban maga is versenyzett. Az utóbbi években az RTL-en volt látható, így többekben felmerült a kérdés, hogyhogy ismét a TV2 képernyőjén szerepel.

Nagyon egyszerű a válasz. Pár hete ért véget a Való Világ. Előtte is sok műsort vezethettem már az RTL-en, de azért mégiscsak ez a Sztárban sztár All Stars, amelyben emlékezetes produkciók voltak eddig is. Legalábbis amikor emlegetem, akkor sokaknak eszébe jut az első Tina Turner, vagy az első Freddie Mercury. Az RTL-en főként műsorvezetőként mutatom meg magam, itt pedig előadóművészként térek majd vissza

– mondta.

Puskás lapunknak azt is kifejtette, nem kellett sokat hezitálnia azon, hogy igent mondjon a felkérésre, mivel az első évad – amiben szerepelt – élményekkel volt teli. Hozzátette, emlékszik, mennyire szomorú volt, amikor kiesett, és mennyire élvezte, amíg még versenyben volt – utóbbi érzések kavarogtak benne akkor is, amikor pár évvel ezelőtt feleségének, Puskás-Dallos Boginak segített a felkészülésben. Elmondása szerint maradt benne hiányérzet az első évad kapcsán, mivel túlságosan rástresszelt, rágörcsölt arra, hogy megmutassa magát. Kifejtette, az a legjobb, ha a versenyzők tudnak szórakozni magukon, és értelmezni az adott karakter értékeit, azaz hogy mit kell komolyan venni, mi az, ami a drámáról szól, és mi az, ami a humorról.

Az énekes-műsorvezetőt arról is faggattuk, tart-e valamitől a műsorban való szerepléssel kapcsolatban, mire viccesen megjegyezte, Zámbó Krisztiánon kívül mástól nem, kiegészítve azzal, hogy ő találta meg igazán a humoros oldalát ennek a formátumnak.

Amikor a Modern Talkingot énekelte, egyszerűen fetrengtem a nevetéstől. Abszolút ez az én tévés humorom, amit ő művelt a műsorban, és várom, hogy ebben az évadban miket fog csinálni. Szomorú is voltam, hogy nem jutott be a legjobb három közé

– említette meg, továbbá úgy fogalmazott, ha már a Sztárban sztár nyolcadik évadában felesége őt alakíthatta, örülne neki, ha idén ez fordítva is összejönne.

Nem lesz egyszerű dolguk

Ahogy már említettük, a Sztárban sztár All Starsban 24 hazai előadó száll majd harcba, akik az eddigi évadokban már sokat bizonyítottak – és akad köztük olyan is, aki megnyerte valamelyik szériát. Ennek fényében kijelenthető, hogy a zsűritagoknak sem lesz egyszerű dolguk. Ahogy Liptai Claudia – akinek a tíz évadból hetedjére nyílik alkalma zsűriasztalhoz ülni – lapunkkal megosztotta, azzal együtt, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy szerepelhet a Sztárban sztár All Starsban, biztos benne, hogy a versenyzők nagy feladatot rónak majd rájuk. Mint kiemelte, sok zenés műsort csinált már élete során, köztük a Megasztárt, szereti is ezt a műfajt és a nagy ívű zenei produkciókat, így a Sztárban sztár szintén közel áll hozzá. Úgy véli, a műsor nagy erőssége, hogy a 18 évestől a 88 évesig mindenki leül megnézni.

Ez egy olyan formátum, aminél várhatsz arra, hogy vagy nagyon fogsz nevetni, vagy valaki óriásit fog énekelni. Megdöbbentő, meglepő, nem számítasz rá. Nagyon sok szereplő van az idei évadban, akiket én is zsűriztem, és volt köztük olyan, akire azt mondtam, hogy jó, nézzük, aztán leesett az állam, hogy mit tud. Szerintem nagyon-nagyon fontos része a Sztárban sztárnak, hogy minket, zsűritagokat is meg tudnak lepni

– fejtette ki, megemlítve, egyáltalán nem zavarja őt, ha sokadjára látja ugyanazt az előadót a színpadon, csak épp más versenyző által megformálva, mivel a látott produkció mindig „megismételhetetlen, az az ember ott, abban a pillanatban hozza létre, és nem lehet összehasonlítani semmivel”.

Liptait ismerve aligha van olyan műsortípus, amiben eddig ne láttuk volna, és ő maga is úgy tartja, nincs olyan műfaj, amiben ne próbálta volna már ki magát. Bár a Sztárban sztárban versenyzőként még nem szerepelt, állítása szerint nincs is a tervei között: „Nem szeretek versenyezni, nagyon szomorú lennék, ha kiesnék, és a többi előadást már nem nézhetném meg. Jó nekem ott zsűriként, elücsörgök a végéig, és mindent láthatok.”

Nagy respekt az összes előadónak, hogy vállalják úgy, hogy már bizonyítottak a saját szakmájukban, egyszer ebben a műsorban, és most újra. Pokoli lehet majd elsőként kiesni, de nagyon fontos a hozzáállás. Ez egy jó buli, iszonyatos mennyiségű meló, és nagyon kell díjazni, hogy elvállalták. Szerintem nincs vesztenivalója senkinek, mert nem fogják elveszíteni a nimbuszukat



– említette meg.

(Borítókép: Tóth Gabi. Fotó: Németh Kata / Index)