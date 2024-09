Selena Gomez: Nem hordhatom ki a saját gyermekeimet

A 32 éves énekesnő, Selena Gomez orvosai szerint nem lesz képes egy biztonságos terhességre.

Ezt még soha nem mondtam ki, de sajnos nem hordhatom ki a saját gyermekeimet

– mondta a Vanity Fairnek adott interjújában az énekesnő. „Rengeteg olyan egészségügyi problémám van, ami veszélyeztetné az életemet és a baba életét. Ezt egy ideig gyászolnom kellett” – tette hozzá.

Gomez korábban már nyíltan beszélt lupusz diagnózisáról, amely egy gyógyíthatatlan autoimmun betegség, ahol a szervezet immunrendszere hiperaktívvá válik, és megtámadja a normális szöveteket. A tünetek gyógyszeres kezeléssel enyhíthetők. 2017-ben elárulta, hogy veseátültetésen esett át, ami a lupusszal volt összefüggésben.

A színésznő nyíltan beszélt arról is, hogy bipoláris zavarral él, amiről a My Mind and Me című dokumentumfilmje is beszámolt. 2022-ben a Rolling Stone-nak elmondta, hogy a bipoláris zavar kezelésére szedett gyógyszerei miatt nem biztos, hogy képes lesz a biztonságos terhességre. Ennek ellenére reméli, hogy lesz gyereke, és elmondta, fontolgatja a béranyaságot vagy az örökbefogadást. (Selena Gomez anyja, Mandy Teefey örökbefogadott – amiért az énekesnő elmondása szerint a családja hálás).

Nem feltétlenül így képzeltem el. Azt hittem, úgy fog történni, ahogy mindenki számára megtörténik

– mondta.

Áldásnak tartja, hogy vannak „csodálatos” emberek, akik hajlandóak a béranyaságra, és az örökbefogadást is hatalmas lehetőségnek gondolja. Hozzátette, nagyon izgatott és kíváncsi milyen lesz ez az „utazás”. Kicsit másképp fog kinézni, de nem érdekel mert „az én gyerekem lesz”. Gomez jelenleg párkapcsolatban él Benny Blanco zenei producerrel.