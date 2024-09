Megjelent Schadl György a Facebookon, és olyat posztolt, hogy Brad Pitt is megirigyelné

Schadl György, a végrehajtói kar egykori elnöke és az ország egyik legismertebb korrupciós perének vádlottja két nap felfüggesztés után visszatért a Facebookra, és olyat posztolt, hogy azt Brad Pitt vagy George Clooney is megirigyelné. Kedden derült ki, hogy Schadl Facebook- és Instagram-oldalt is készített, ahol magát digitális tartalomkészítőként aposztrofálta. Akkor sejtelmes tarot-kártyás képeket osztott meg, majd az Indexnek elmondta, hogy ilyen és hasonló tartalmakra számíthatnak majd a követői, emellett szeretne hetente egyszer a társadalmat érintő kérdéseket is boncolgatni.

Kedd délutánra azonban váratlanul elérhetetlenné vált Schadl György Facebook-oldala, azt csak mostanra sikerült ismét láthatóvá tenni.

Újra itt vagyok a Facebookon is, két nap felfüggesztés után. Vajon miért történhetett? Találgatni lehet…

– jegyezte meg röviden, majd egy fotót is mellékelt a képhez, amin kávésbögrét tartva a kezében mosolyog a kamerába:

Schadl György korábban a „Bolond” karaktert ábrázoló tarot-kártyát osztotta meg a közösségi oldalán, azonban magyarázatot nem csatolt, hogy kinek is szánja ezt az üzenetet. Korábban lapunknak úgy fogalmazott, hogy a kártyákkal szeretné elgondolkodtatni az embereket.

A héten folytatódott a Schadl–Völner-ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, ismételten egy már elítélt végrehajtót hallgatott meg tanúként a bíróság. M. Eszter még az elején szerette volna kimenteni magát a kötelessége alól, majd később órákon át válaszolt az eljáró bírónő kérdéseire. Schadl Györgynek és társainak legközelebb a következő héten kell megjelenniük a tárgyaláson.