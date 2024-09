Letartóztatták P. Diddyt Manhattanben

Az amerikai zenei producer-rappert, P. Diddyt letartóztatták New Yorkban, többek között nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjával. Ügyvédje szerint a zenész nem tökéletes ember, de nem bűnöző. Ennek ellenére 2023-ban és 2024-ben is többen beperelték.

Sean „Diddy” Combsot hétfőn este letartóztatták Manhattanben − közölte a zenei mogul ügyvédje az amerikai médiával. A The New York Times a letartóztatásról azt követően számolt be, hogy az esküdtszék vádat emelt ellene. Az ügyészek egyelőre nem közölték a részleteket.

A letartóztatott rapper ügyvédje, Marc Agnifilo közleményt adott ki, amelyben azt írta: „csalódottak vagyunk a döntés miatt, hogy az amerikai ügyészség szerintünk igazságtalan büntetőeljárást folytat Sean Combs ellen”. Hozzátette, hogy Combs szerinte „nem tökéletes ember, de nem bűnöző” − mondta Agnifilo.

Több büntetőügyben is eljárás folyik az előadó ellen

A belbiztonsági nyomozó hatóság ügynökei március 25-én házkutatás tartottak Combs Los Angeles-i és miami lakásában. Aaron Dyer ügyvéd szerint a vádak alaptalanok, a rapper ártatlan, és továbbra is harcolni fog nevének tisztázása érdekében. Karrierje a szexuális zaklatás elleni perek miatt derékba tört.

Combs egykor az Egyesült Államok egyik legsikeresebb rappere volt, slágerek sorával, köztük a Can't Nobody Hold Me Down vagy az I'll Be Missing You című slágerekkel. Kiadója, a Bad Boy Records olyan népszerű előadóknak adott otthont, mint Notorious BIG és Mase, és más üzleti vállalkozásokkal is sikereket ért el, például a Sean John ruházati márkával és a Cîroc vodkamárkával.

New York polgármestere, Eric Adams 2023 szeptemberében a város kulcsát kérte vissza Combstól, a Howard Egyetem visszavonta tiszteletbeli diplomáját, és visszaadta az egymillió dolláros adományát.

2023 novemberében volt barátnője, Cassie volt az első, aki szexuális zaklatás miatt perelte be. Keresetében nemi erőszakkal, csalással és szexuális zaklatással vádolta Combsot. A per nagy visszhangot váltott ki, ami után három nő jelentkezett és tett feljelentést a rapper ellen.

Decemberben emiatt Combs a közösségi médiában fakadt ki: „Undorító vádakat fogalmaztak meg ellenem olyan személyek, akik gyorsan akarnak meggazdagodni. Hadd legyek teljesen egyértelmű: nem tettem meg egyetlen olyan szörnyű dolgot sem, amit állítanak. Harcolni fogok a hírnevemért, a családomért és az igazságért” – tette hozzá. Ezzel szemben májusban a CNN mutatott be egy kiszivárogtatott videót, amelyen a rapper ütötte-verte Cassie-t. Ezután P. Diddy videónyilatkozatban kért bocsánatot.

2024-ben is több pert indítottak ellene, amelyekben nemi erőszakkal, szexuális zaklatással és csalással vádolták, az ügyvédei tagadták a vádakat, de 100 millió dolláros pénzbírságra ítélték.

