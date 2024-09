Könnyekben úszik Nápoly, már nem az olaszoké a legjobb pizzéria

Diego Maradona halála után újabb rendkívüli fájdalommal kell szembenéznie a nápolyiaknak, a délolasz város éttermeit ugyanis letaszították a legjobb pizzériázók trónjáról a 50 Top Pizza Awards listáján, amely a világ legjobbjait rangsorolja. A győztes ezúttal ráadásul nem is egy olasz étterem lett, ám a kötődés persze nem is lehet kérdés: a győztes pizzériát ugyanis az olasz–amerikai Anthony Mangieri pizzamester vezeti, aki szakértelmével honfitársai bosszúságára maga mögé utasította a tavalyi győztes, világhírű Diego Vitagliano pizzériát is.

Ha pizzáról van szó, akkor az isteni feltétek mellett az első, ami az ember eszébe jut, általában Olaszország, annak hazája, így érthetően jöhetne azonnal az a feltételezés is, hogy a legjobb pizzakészítők és éttermek is Európa híres csizmáján találhatók. Ez a mítosz azonban részben már tavaly megdőlt, ugyanis egy londoni étterem pizzaszakácsa lett a világelső. 2023-ban azonban még egy állandó megmaradt a pizzauniverzum egyenletében: az, hogy a világ legjobb pizzériája Nápolyban található.

Idén viszont már a délolasz város büszke lakói is foghatják a fejüket, ugyanis immáron nem náluk található a number one. Sőt, nem is Olaszországban.

A Nagy Almában legalább olyan büszkék a pizzára, mint Nápolyban

Ahogyan a nápolyiak, úgy a bevándorló olaszokból nem szűkölködő New York lakói is mindig rendkívül büszkék voltak pizzájukra, amelynél szerintünk sehol sincs jobb a világon. Most azonban van egy újabb érvük is, amely alátámasztja ezt az állítást: a 2024-es 50 Top Pizza Awards listáján egy Lower East Side-i pizzéria került az élre, megerősítve a város hírnevét a pizzakészítés terén.

Az Una Pizza Napoletana, amelyet Anthony Mangieri nyitott meg 2022 márciusában, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszinten is a legjobb lett. Ez különösen figyelemre méltó, hiszen a versenyben ott voltak olyan híres olasz pizzériák is, amelyek hosszú évek óta a nápolyi pizzakészítés hagyományait ápolják.

Inspiráló, hogy 30 évnyi munka után is elismerést kapok, különösen Nápolyban, ahol a pizza született

– nyilatkozta Mangieri a CNN-nek. És hogy miért pont az Una Pizza Napoletana a legjobb?

Az 50 Top Pizza Awards hivatalos indoklása szerint az Una Pizza Napoletana a hagyományos pizzafeltéteket helyezi előtérbe, magas minőségű alapanyagokkal, ami a siker alapja egy jó pizzánál. Az étterem ráadásul olyan klasszikus pizzákat tűzött az étlapjára, mint a Marinara, a Margherita vagy a Cosacca. Az étterem vezetője, Anthony Mangieri New Jersey-ben nőtt fel, és már fiatalon „pizzamániássá” vált.

Édesanyja gyakran vitte el a híres pizzériákhoz New Jersey-ben, New Yorkban és Connecticutban, hogy megtalálják a tökéletes pizzát. Ma Mangieri a természetes kelesztésű, fatüzelésű pizzákra specializálódott, amelyek olyan prémium-összetevőkből készülnek, mint a legjobb San Marzano paradicsom, Amalfi-vadoregánó, bivalymozzarella és szicíliai tengeri só.

Hiába az extra feltét, mégis a tészta az úr

Persze Mangieri szerint a jó pizza kulcsa ennek ellenére a tészta:

Az első lépés a jó pizza elkészítéséhez a tészta. Nem egy konkrét recept a titok, hanem a tészta hidratáltsága és az, hogy megértsük, hogyan kell dolgozni vele, figyelembe véve az összes változót.

Az Una Pizza Napoletanánál a tészta természetesen kelesztett, magas hidratáltságú, sosem hűtik le, és különböző olasz lisztek keverékéből készül, Mangieri pedig minden nap frissen készíti el. Az étterem a „slow food” mozgalom híveinek is vonzó lehet, hiszen egyszerre csak három pizzát sütnek a fatüzelésű kemencében.

A jelenlegi helyszín, amely a 175 Orchard Streeten található, már a hatodik, és 2022 márciusa óta működik. Azoknak, akik inkább az édességeket részesítik előnyben, a 50 Top Pizza Awards az Una házi készítésű fagylaltját és szezonális sorbetjét is kiemelte.

Mangieri számára a díjak fontosak, de nem ezek jelentik a fő motivációt.

Az elismerés természetesen megtisztelő, de nem ezért kezdtem el és nem ezért készítem még mindig minden nap a tésztagolyókat. Ez a mindennapi szeretet és figyelem mozgat minket, és arra ösztönöz, hogy soha ne vegyünk semmit természetesnek

– emelte ki.

Nápoly szomorkodhat, de Olaszország így is kenyérre keni az Egyesült Államokat

Hiába azonban a New York-i öröm, a pizza hazája mégiscsak Olaszország, amely ehhez mérten továbbra is uralja a listát. Nem is kis mértékben, hiszen összesen 41 olasz étterem került be a 100-as listába, míg az Egyesült Államok csupán 15 helyet birtokol.

Sovány vigasz lehet a délolasz pizzakészítőknek, hogy Nápoly önmagában is jobb eredményt ért el New Yorknál, mivel öt pizzériája is szerepelt a listán, köztük a tavalyi győztes Diego Vigtaliano Pizzeria, amely ezúttal a második helyen végzett, holtversenyben a casertai I Masanielli di Francesco Martucci pizzériával.

Az idei díjakat már kiváltképp a globális jelenlét jellemezte, hiszen olyan országok is képviseltették magukat, amelyek nem hagyományos pizzanagyhatalmak, mint például Dél-Korea, Bolívia és India. Ez jól mutatja, hogy a pizza kultúrája világszerte népszerű és változatos, a jó pizza pedig korántsem egy-egy listától függ, a fenti összevetés azonban a szakmában meglehetősen mérvadó.

Az 50 Top Pizza Award ugyanis az egyik legelismertebb globális pizzaverseny, amelyet 2017-ben indítottak útjára Olaszországban. A díj célja, hogy bemutassa a világ legjobb pizzériáit, a hagyományos olasz pizzakészítéstől kezdve a modern kísérletezésekig. A rangsor összeállításakor szakértők és ételkritikusok látogatnak el a pizzériákba és értékelik azokat különböző szempontok szerint, például az alapanyagok minősége, a pizzatészta elkészítése, a feltétek harmóniája és a vendéglátás színvonala alapján. Az „50” elnevezés ellenére a díj listáján évente több mint száz pizzéria szerepel, amelyek a világ különböző pontjairól versengenek a helyekért. A díjat az teszi különlegessé, hogy a globális elismerés mellett helyi pizzakultúrákat is felkarol, így az olasz pizzamesterek mellett más nemzetek kiválóságait is díjazza.

Az 50 Top Pizza Awards által elismert legjobb pizzériák

Una Pizza Napoletana (New York, USA) Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoly, Olaszország); holtversenyben az I Masanielli di Francesco Martucci pizzériával (Caserta, Olaszország) The Pizza Bar on 38th (Tokió, Japán) Confine (Milánó, Olaszország) Napoli on the Road (London, Anglia) Tony's Pizza Napoletana (San Francisco, USA) I Tigli (San Bonifacio, Olaszország) Sartoria Panatieri (Barcelona, Spanyolország) 50 Kalò (Nápoly, Olaszország) Seu Pizza Illuminati (Róma, Olaszország)

New York tehát immáron nemcsak a hot dogok, hanem a pizzák királyaként tündököl, de az olasz uralom mellett a világ minden tájáról érkező pizzaművészek is egyre inkább jelentős szereplővé válnak a nemzetközi színtéren – így kár lenne kihagyni a helyi legjobbakat, bárhová is visz az utunk.

(Borítókép: Nápolyi margherita pizza. Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary)