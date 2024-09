Meglepő összecsapással zárult a Sztárbox

Nem szokványos módon, versenyen kívüli gálamérkőzéssel zárult a Sztárbox ötödik élő adása. Kiütések ugyan nem születtek, de most még a vesztesek is új oldalukat mutathatták meg a nézőknek. Horváth Tamás és Sárközi Ákos, Sápi Vivien és Dér Heni, valamint Bárdosi Sándor és Árpa Attila feszült egymásnak az RTL műsorában.

Ötödik alkalommal is a bokszé volt a főszerep vasárnap este az RTL-en, a Sztárbox mostani adásában ezúttal Horváth Tamás és Sárközi Ákos könnyűsúly kategóriában, valamint Sápi Vivien és Dér Heni a női könnyűsúly utolsó elődöntőjében mutatták meg, hogy mire mentek a több hónapon át tartó felkészülésükkel. Már-már hagyományossá vált hárommeccses leosztás ezúttal sem maradhatott el és rendkívüli módon egy gálameccs zárta az adást. Bárdosi Sándor és Árpa Attila a versenyen kívül szállt ringbe.

Még kezdés előtt felelevenítette Csobot Adél, Szujó Zoltán és Héder Barna a múlt héten történteket, többek között azt, amikor Shane Tusupot kiütéssel hazaküldte Torghelle Sándor. A műsorvezetők közül Héder meg is osztott a meccsel kapcsolatban egy szóviccet, amit a nézőtéren ülő Tusup egy fapofával díjazott.

A kor csak egy szám

Hiába vezetett tetemes előnnyel Horváth Tamás a közönség szavazatai alapján, alaposan meggyűlt a baja a Michelin-csillagos séffel, Sárközi Ákossal. Utóbbi azzal a céllal érkezett a Sztárbox ringjébe, hogy megmutassa, nem késő 40 felett sem elkezdeni edzeni. Keményen készült az első mérkőzésére, és még az sem tántorította el, hogy a felkészülése alatt volt, hogy a bordája bánta az edzéseket, és vasárnap este is láthatóan még egy másik, arcsérülésből épült fel éppen. Énekes ellenfele már a meccs kezdése előtt győztesnek nevezte magát, hisz a felkészülése alatt több mint 20 kilótól szabadult meg, ami nagyban megkönnyíti az életét más területeken is.

Nem indult véres üzengetésekkel az est első mérkőzése, és talán ennek is köszönhető, hogy a kommentátorok örömükben többször is megjegyezték, hogy gyönyörű meccs volt a ringben. Sárközi Ákos többször is elsőként sorozta meg ellenfelét, aki állta az ütéseket, és egy alkalommal olyan pontosan találta el a séf arcát, hogy eleredt az orra vére. Az ezután következő rászámolás miatt is lehetett az, hogy végül Horváth Tamást hozták ki győztesként a pontozóbírók.

Még mielőtt bármit is mondhatnék, nagy tapsot szeretnék kérni Sárközi Ákosnak! Hölgyeim és uraim, a kor csak egy szám. Ma este Ákosnak olyan kemény ütései voltak, mint egy tégla

– jegyezte meg Horváth Tamás, majd többször is összemosolyogtak és megölelték egymást, mielőtt elhagyták volna a szorítót.

Négy menet, egy váratlan győztes

Félidőben meglepetéssel zárult Sápi Vivien és Dér Heni harca, ugyanis hiába hozták ki győztesnek a szavazók az énekesnőt, a ringben már az influenszer tarolt. Sápi bevallása szerint is új volt neki ez a terep, mivel a boksz az eddigi életétől nagyon távol állt, Dér Heni azonban a bemutatkozó kisfilmjében is hozta a tőle megszokott harcos amazon karakterét:

Megszültem két gyereket érzéstelenítés nélkül, nehogymár egy pofon állítson meg!

A szorítóban ismét szabályos meccset láthattak a nézők, ahol már az első másodperctől kezdve kiderült, hogy Sápi dominálta a kettejük párharcát. Ugyan Dér Heni a menetek elején lovasroham-szerűen támadta le ellenfelét, végül mégis az influenszer keze lendülhetett a magasba. Dér Heni elárulta, hogy megpróbált taktikát váltani, amikor rájött, hogy rosszul mérte fel ellenfelét, de nem talált fogást rajta.

A női elődöntő után Vékony Zoli és Gáspár Laci dalpremierje érkezett, mielőtt Bárdosi Sándorra és Árpa Attilára szegeződtek a tekintetek.

A gigászok csatája

Az est legjobban várt menete, a gigászok csatája inkább Dávid és Góliát harcának tűnt a szorítóban. A versenyen kívül egy gálamérkőzés erejéig feszült egymásnak Bárdosi Sándor és Árpa Attila, akik nemcsak egymásnak, hanem az öltözőben még a műsorvezető Szépréthy Rolandnak is lekevertek egy-egy maflást.

Komoly felkészülés előzte meg kettejük összecsapását, és az izgalmukat tetőzte, hogy a mérkőzést Kovács Koko István vezette. A ringben azonban, ha nehezen is, de győzött a papírforma, és Bárdosi Sándor keze emelkedhetett fel a magasba győztesként. Az olimpiai ezüstérmes birkózót szavazta meg a közönség, és a szorítóban is hamar kiderült, hogy a tőle 16 centivel magasabb Árpa Attila, ha nem is bírja teljesen az iramot, azért így is feladta a leckét ellenfelének. Többször is tiszta találatot tudtak bevinni ellenfelüknek, egy ponton még a színész fogvédője is kirepült, majd a többszöri egymásra borulásnak a negyedik menet végén Árpa vetett véget, amikor Kokóra nézve közölte, nem bírja tovább:

A következő héten a negyeddöntőben Herceg és Király Viktor csap össze a férfi középsúlyban, valamint Pachert Balázs néz farkasszemet Sánta Lászlóval a férfi könnyűsúlyt képviselve. A férfias adást egy férfias nehézsúlyú elődöntő zárja, Noszály Sándor és Pulai Imre száll szembe egymással.

(Borítókép: Árpa Attila és Bárdosi Sándor 2024. szeptember 29-én. Fotó: RTL)